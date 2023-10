Elon Musk réagit au classement mondial des ventes de voitures électriques : « Les constructeurs automobiles chinois sont les plus compétitifs »

En plongeant dans le classement récemment publié des ventes mondiales de voitures électriques, on observe une montée en puissance significative des constructeurs chinois, ils dominent le Top 10 des ventes entre janvier et août 2023. Tesla, avec son Model Y, est une exception dans un marché de plus en plus influencé par la Chine.

Le classement des ventes mondiales de voitures électriques de janvier à août 2023, publié par CleanTechnica, révèle des résultats pour le moins surprenants. Des marques chinoises, telles que BYD (dont Denza), Wuling et GAC Aion, dominent largement le top 10, reléguant les marques traditionnelles et bien établies dans le secteur à des positions inférieures. Dans cette course, Tesla fait figure d’exception en tant que seul constructeur non-chinois à tirer son épingle du jeu.

Il est crucial de noter que le classement englobe à la fois les véhicules 100 % électriques et quelques véhicules qui sont aussi hybrides rechargeables, rendant l’analyse complexe et nuancée. La présence prédominante des constructeurs chinois dans ce top illustre non seulement leur compétitivité sur le marché international mais aussi la dynamique exceptionnelle du marché chinois en matière de véhicules électriques.

Ce classement montre surtout que les constructeurs traditionnels européens et américains semblent donc avoir manqué le virage vers le 100 % électrique. Volkswagen, l’un des géants de l’industrie, n’apparaît qu’à la 11ᵉ place avec son modèle ID 4. D’autres, comme Hyundai, occupe également des positions étonnamment basses dans le classement avec la Ioniq 5. Et les autres… ne sont pas dans ce classement. Vous me direz peut-être… Volvo ? Ce dernier appartient désormais au groupe chinois Geely.

Cette situation a suscité une réaction de la part d’Elon Musk, le CEO de Tesla, interpelé sur X (Twitter). Il n’a pas hésité à reconnaître la compétitivité des constructeurs chinois sur le marché des véhicules électriques. Selon Elon Musk, ces derniers sont actuellement les plus aptes à dominer le secteur.

Si on regroupe tous les modèles, sur le mois d’août, BYD est le premier constructeur, puis ensuite, on retrouve Tesla, GAC Aion, Volkswagen et BMW.

En France, le tableau est légèrement différent

Si l’on s’intéresse au marché français, le tableau est légèrement différent. Entre janvier et septembre 2023, le classement des ventes selon AAA Data montre que les constructeurs chinois commencent à peine à marquer leur présence. MG (SAIC) occupe la 7ᵉ place avec la MG4, et la MG ZS se situe en 16ᵉ position, tandis que la Volvo XC40 arrive à la 25ᵉ place.

Cependant, la tendance pourrait s’inverser avec le lancement imminent de nouveaux véhicules par des marques chinoises comme Leapmotor, BYD, Nio, Aiways, Zeekr (Geely), et Xpeng. Le marché français pourrait donc, à terme, refléter les tendances observées à l’échelle mondiale. Sauf si les changements apportés au bonus écologique ralentissent ces nouveaux entrants.