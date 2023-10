Si vous aimez Tesla, vous allez aimer ces voitures chinoises

En septembre 2023, entre Shenzhen à Shanghai, nous avons découvert des marques automobiles chinoises naissantes qui commencent à susciter intérêt et crainte en Europe. Vous verrez que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Tesla n'est pas sans rivales sur la scène mondiale. XPeng, Denza, HiPhi, Zeekr, Aito et Nio : voici les marques que nous avons pu découvrir.

En septembre 2023, nous avons entrepris un voyage entre Shenzhen et Shanghai, à la découverte des marques automobiles chinoises qui font de plus en plus parler d’elles en Europe. Ces marques, souvent entourées de préjugés et suscitant une certaine appréhension, ont commencé à marquer leur territoire sur le marché européen.

En Chine, elles ont déjà déstabilisé les constructeurs européens bien installés en Chine depuis des décennies, y compris les ténors allemands. BYD a mis fin à 15 ans de règle de Volkswagen en Chine.

La part de marché de BYD a atteint 10,4 %, tandis que celle de Volkswagen est tombée à 10,1 %, un chiffre bien en deçà de son maximum de 16,6 % en 2014. Pour s’apercevoir de l’ascension de BYD : il y a deux ans, la part de marché de BYD n’était que de 2 %, mais elle est désormais la marque la plus vendue en Chine. Dans le monde, BYD est passé de la 5ème à la 4ème marche du podium en seulement un mois !

Il est inévitable que les années à venir soient marquées par de nombreuses disparitions dans le secteur, à l’image de ce qui s’est produit avec l’avènement du smartphone. À cette époque, plusieurs ténors occidentaux ont disparu, dont Nokia, Sony Ericsson et Alcatel, laissant place à une prolifération de marques chinoises, bien que certaines d’entre elles aient également connu des existences éphémères.

Au-delà de Tesla

Il est important de comprendre que les constructeurs chinois ne forment pas un bloc monolithique. Au contraire, ils sont nombreux, variés et distincts, chacun arborant ses spécificités, ses valeurs et son positionnement unique sur le marché.

En tant que propriétaire satisfait d’une Tesla, il m’est impossible de nier le rôle de pionnier que cette marque joue dans la révolution électrique automobile. Tesla ne se contente pas de substituer des moteurs à essence par des batteries d’immense capacité ; la marque redéfinit l’expérience globale de conduite, offrant des fonctionnalités telles que l’autopilote, un système d’infodivertissement avancé, une connectivité à distance jamais vue auparavant, une sécurité accrue et un confort optimal, changeant ainsi notre relation avec la voiture.

Car, rappelons-le, l’avènement des véhicules électriques signifie également le passage de machines principalement électromécaniques à des dispositifs hautement informatisés. Ces derniers sont non seulement définis par le logiciel, mais également optimisés pour la sécurité, les fonctionnalités et la valeur, rendant possible le contrôle à distance ou autonome.

Le changement sismique apporté par l’ère des voitures électriques oblige l’industrie automobile bicentenaire à opérer une réinvention radicale. Tesla, omniprésente et saluée, illustre parfaitement cette transition en cours. Ses véhicules, de plus en plus visibles en France, et encore plus aux États-Unis et en Chine, témoignent d’une stratégie commerciale ambitieuse et agressive.

Cependant, notre exploration en Chine révèle que Tesla n’est pas un phénomène isolé. De nombreuses marques locales, à l’image de XPeng, Denza, HiPhi, Zeekr, Aito et Nio, proposent des voitures tout aussi performantes et innovantes, avec des systèmes d’infodivertissement modernes, des fonctionnalités d’autopilote avancées et des systèmes de recharge efficaces. Huawei, collaborant avec divers partenaires, s’aventure également dans la production automobile, intégrant des technologies étonnantes et des interfaces homme-machine intuitives.

Au lieu de baser vos opinions sur les modèles d’Aiways, MG ou BYD, souvent plus traditionnels, considérez que de nombreuses marques chinoises partagent un ADN très proche de celui de Tesla, avec certaines poussant l’innovation encore plus loin. Ces marques commencent tout juste à faire leur apparition sur le territoire européen.

Et le point culminant ? La majorité de ces marques innovantes aspirent à conquérir le marché européen. Alors, si vous avez été séduit et impressionné par l’expérience Tesla, il y a fort à parier que vous le serez tout autant par ce que les marques automobiles chinoises ont à offrir.