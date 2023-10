Le numéro 2 de la voiture électrique se rapproche du podium mondial et dépasse Tesla de très loin, mais il y a un petit hic

Placée en 5e position au classement mondial des constructeurs, toutes motorisations confondues, l'entreprise BYD, numéro 2 de la voiture électrique derrière Tesla, arrive désormais 4e en août. Si la firme chinoise dépasse largement Tesla, c'est surtout grâce au fait qu'elle ne vend pas seulement des voitures électriques.

Les voitures électriques continuent de progresser, à tel point qu’elles se vendent nettement mieux en Europe que les diesels. Leur part de marché a dépassé pour première fois la barre des 20 % cet été. Et cela devrait encore se poursuivre au cours des prochains mois. Grâce notamment à l’essor des marques chinoises, ce qui n’est pas forcément une très bonne chose.

BYD progresse

En effet, ces dernières sont de plus en plus nombreuses sur le Vieux Continent, alors que l’Empire du Milieu est désormais le plus grand exportateur de voitures au monde. Ce qui ne plaît pas du tout aux spécialistes européens, ainsi qu’à Bruxelles qui a dévoilé plusieurs mesures pour empêcher cette invasion. Une enquête a également été ouverte contre la Chine au sujet de subventions accordées à ses constructeurs.

Ce qui n’empêche pour le moment pas ces derniers de progresser. C’est par exemple le cas de BYD qui est actuellement la 2e marque vendant le plus de voitures électriques dans le monde. Elle se place juste derrière Tesla et largement devant Volkswagen, qui reste à la traîne et dont les ventes sont très décevantes. Ce qui pourrait changer grâce à une évolution du design notamment.

Mais ce n’est pas tout, car BYD progresse aussi dans le classement mondial toutes motorisations confondues. La firme était en effet placée en 5e position au mois de juillet, et vient tout juste de rafler la 4e place comme l’indique le communiqué publié par TrendForce. Le constructeur chinois dépasse Hyundai, avec une part de marché affichée à 4,8 %. Elle était de 4,7 % un mois plus tôt.

Une belle progression pour la firme chinoise, qui avait déjà dépassé Volkswagen sur son marché natal, et qui talonne désormais Honda. La firme allemande reste sur la 2e marche du podium, avec une part de marché de 6,5 %, mais demeure très loin Toyota, qui caracole en tête du classement et qui représentait 9,8 % des ventes de voitures neuves dans le monde au mois d’août dernier.

À prendre avec des pincettes

Autant dire que BYD a encore du chemin à faire avant de réellement faire peur à la firme nippone. Cependant, le constructeur progresse bien et commence à se faire une belle place en Europe, tandis qu’il y commercialise déjà plusieurs modèles, dont les Atto 3, Han EV et autres Tang, sans parler de la Dolphin ainsi que de la Seal. On pense aussi à Denza D9 que nous avons découvert au salon de Munich.

Mais alors, où est Tesla, qui reste le numéro 1 mondial de l’électrique ? Eh bien la marque n’est en fait même pas présente dans le top 10 des constructeurs toutes motorisations confondues. Comment cela se fait-il que BYD le dépasse ? Tout simplement parce que le constructeur ne commercialise pas que des voitures électriques !

Selon les chiffres relayés par le site InsideEVs, BYD a vendu 274 086 voitures électrifiées au mois d’août dans le monde entier. Mais parmi elles, 145 627 étaient 100 électriques tandis que 128 459 étaient hybrides rechargeables. Ce qui change considérablement la donne, puisque Tesla ne vend de son côté que des autos 100 % électriques. Pour mémoire, BYD a produit plus de 5 millions de voitures électrifiées depuis ses débuts, selon un communiqué.

C’est aussi le nombre d’électriques produites par Tesla depuis ses débuts (en 100 % électrique), et la marque pourrait vendre plus de deux millions d’autos en 2023 dans le monde. Par rapport à juillet dernier, il s’est vendu 1 % de plus de voitures électriques dans le monde, soit un total de 5,55 millions selon les chiffres de TrendForce.

Top 10 des constructeurs dans le monde – août 2023

Marque Part de marché Toyota 9,8 % Volkswagen 9,5 % Honda 4,9 % BYD 4,8 % Hyundai 4,3 % Ford 4,2 % Chevrolet 4,0 % Suzuki 3,9 % Kia 3,5 % Nissan 3,3 %