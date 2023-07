Tesla prouve encore une fois sa supériorité sur la voiture électrique avec ce nouveau record

Tesla vient de publier ses chiffres de vente pour le second trimestre 2023. Et le constructeur a encore battu un nouveau record... du monde ! Tesla reste le leader de la voiture électrique, le numéro 1, bien que la menace chinoise (et européenne) se fait de plus en plus sérieuse.

Tesla habitué aux records. Depuis le début de l’année, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues, volant la vedette à Toyota. Une première pour une voiture électrique. En France et en Europe, la Tesla Model Y se vend aussi comme des petits pains, se permettant de détrôner la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché. Mais voilà que Tesla bat un nouveau record du monde.

Presque 500 000 voitures électriques en 3 mois

Au cours du second trimestre 2023 (d’avril à juin), Tesla a produit 479 700 voitures électriques et en a vendu 466 140. Ce qui laisse donc un stock de 13 560 voitures, ce qui est vraiment très faible et s’explique très facilement par les deux baisses de prix drastiques de janvier et avril 2023. Dans le détail, Tesla a produit 19 489 Model S et Model X contre 460 211 Model 3 et Model Y comme on peut le voir dans le communiqué de presse.

C’est un véritable record, puisque l’an dernier, sur la même période, Tesla avait produit 254 695 voitures électriques. Mais il s’agissait d’une anomalie, à cause de la reprise du COVID en Chine et de la crise des semi-conducteurs. Tout cela est désormais (presque) de l’histoire ancienne, ce qui explique en partie ces excellents chiffres. Lors du premier trimestre 2023, Tesla avait produit 440 808 voitures électriques.

2 millions de voitures par an ?

À titre de comparaison, Tesla produisait moins de 100 000 voitures par trimestre en 2019. On voit donc que la firme américaine continue sa montée en puissance. La grande question qui se pose désormais est de savoir si Tesla réussira à produire 2 millions de voitures électriques sur l’année 2023. Ce n’est pas totalement impossible, mais assez difficile tout de même, puisqu’il faudrait fortement accélérer la cadence.

Dans tous les cas, Tesla souhaite maintenir la distance avec le numéro 2 de la voiture électrique, le géant chinois BYD qui arrive en France avec 5 modèles différents avec notamment la BYD Dolphin qui veut venir faire de l’ombre à la MG4 qui se vend, elle aussi, très bien. Au second trimestre, BYD a produit environ 352 000 voitures électriques. La menace chinoise se fait de plus en plus forte pour le géant américain.

