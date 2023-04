Nouvelle baisse de prix chez Tesla en France : on fait le point sur les Model 3, Y, S et X !

Déjà sous pression, les concurrents de Tesla le seront encore plus : en France, Tesla baisse les tarifs de ses voitures électriques (Model 3, Model Y, Model S et Model X), ce qui les rend encore plus compétitives. Jusqu'où s'arrêtera cette politique tarifaire imprévisible ?

Il y a quelques jours, on parlait de politique tarifaire imprévisible de Tesla. Voici une nouvelle démonstration de cette politique. C’est la seconde baisse de prix en France, depuis celle de janvier dernier. On s’y attendait, car il y en a eu quatre aux Etats-Unis, mais on s’attendait pas à une baisse de prix de sur ces modèles.

De 2 000 à 6 000 euros de baisse de prix en plus sur les Model 3 et Y

Tesla baisse donc les prix de ses Model 3 et Model Y en France, sur toutes les finitions. Prenez l’exemple de cette Model 3 Propulsion, elle était à 44 990 euros TTC en France sans bonus écologique (5 000 ou 7 000 euros), elle passe à 41 990 euros, soit 3 000 euros de remise. Cela donne un tarif de 36 990 euros pour les particuliers, avec le bonus de 5 000 euros. Les baisse de prix touchent tous les modèles de Model 3.

Model 3 : de 44 990 à 41 990 euros (hors bonus écologique)

Model 3 Grande Autonomie : de 52 990 à 49 990 euros

Model 3 Performance : de 59 990 à 53 990 euros

Tesla Model 3 Nouveau prix Ancien prix Propulsion 41 990 € 44 990 € Grande Autonomie 49 990 € 52 990 € Performance 53 990 € 59 990 €

Le Model Y Propulsion passe, quant à lui, à 44 990 euros, au lieu de 46 990 euros, soit 2 000 euros de remise en plus. Cela donne 39 990 euros avec le bonus écologique de 2 000 euros. Cela permet aussi de changer la couleur de peinture de la voiture (au-delà du blanc et noir gratuits) et de changer la couleur de l’intérieur, sans perdre le bonus écologique.

Model Y : de 46 990 à 44 990 euros (sans bonus écologique)

Model Y Grande Autonomie : de 53 990 à 51 990 euros

Model Y Performance : de 63 990 à 59 990 euros

Tesla Model Y Nouveau prix Ancien prix Propulsion 44 990 € 46 990 € Grande Autonomie 51 990 € 53 990 € Performance 59 990 € 63 990 €

Les Model S et X sont également concernées, jusqu’à 10 000 euros en moins

Les Tesla Model S et Model X, plus haut de gamme, sont également concernés, avec une baisse de 10 000 euros. Les deux versions, avec 2 ou 3 moteurs, baissent de prix sur les deux modèles. La Tesla Model S, par exemple, passe de 113 990 à 103 990 euros en version standard, et de 138 990 à 128 990 euros en version Plaid.

Tesla Model S Nouveau prix Ancien prix Grande Autonomie 103 990 € 113 990 € Plaid 128 990 € 138 990 €

Tesla Model X Nouveau prix Ancien prix Grande Autonomie 111 990 € 121 990 € Plaid 131 990 € 141 990 €

Tesla Model S de 113 990 à 103 990 euros

Tesla Model S Plaid 138 990 à 128 990 euros

Tesla Model X de 121 990 à 111 990 euros

Tesla Model X Plaid 141 990 à 111 990 euros

Cette baisse de prix intervient alors qu’au premier trimestre, Tesla a enregistré d’excellentes performances de vente en Europe, avec le Model Y prenant la première place des voitures électriques en France et dans de nombreux pays européens. Une nouvelle baisse des prix qui va accentuer l’avance de Tesla sur le marché européen, mettant ainsi une pression supplémentaire sur les autres constructeurs automobiles.

Les concurrents cherchent à emboîter le pas sur cette tendance

Citroën, Lucid, VinFast, Toyota et Ford ont récemment annoncé des baisses de prix pour certains de leurs modèles de voitures électriques. Toutefois, il convient de ne pas trop s’emballer face à ces annonces, car elles ne concernent qu’un nombre limité de modèles, et parfois même une seule finition.

Malgré cela, il s’agit d’un premier pas encourageant vers une démocratisation des voitures électriques. Cette tendance à la baisse des prix est essentielle pour attirer de nouveaux consommateurs vers la mobilité électrique et contribuer à la transition vers l’électrique.

D’ailleurs, Tesla annonce officiellement cette baisse de prix de ses différentes voitures éléectriques par le souhaite de « continuer à soutenir l’électrification massive de la mobilité ».

En revanche, Renault a choisi de faire grimper le tarif de base de sa Mégane E-Tech en supprimant la version la moins chère. De son côté, Volkswagen ne veut pas rendre sa gamme actuelle moins coûteuse, mais prépare des modèles plus abordables comme l’ID.2.

Les Tesla Model 3 et Model Y face à la concurrence

Si vous cherchez une voiture électrique et que vous hésitez entre les Tesla Model 3 et Model Y face à la concurrence suite à ces baisses de prix, nous pouvons vous aider. Lors des précédentes baisses de prix du mois de janvier, nous avions rédigé deux dossiers :

Nous allons bien entendu mettre à jour ces deux dossiers dans la journées avec les prix actualisés de toutes les voitures électriques de ces deux comparatifs. Mais cela permet déjà de vous donner un aperçu du marché. Et de vous rendre compte que Tesla chercher à tuer la concurrence : aucune voiture électrique ne peut venir faire de l’ombre aux Model 3 et Model Y en termes de rapport qualité / prix.

Mis à part la MG4 et la Dacia Spring, mais sur un tout autre segment de marché. Mais les Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Skoda Enyaq, Volvo XC40, sont toutes hors de jeu. À moins d’une éventuelle baisse de prix.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.