La Tesla Model Y mène la course devant les véhicules à combustibles fossiles avec ce chiffre impressionnant

Avec 19 025 exemplaires vendus depuis le mois de janvier, le Tesla Model Y est la voiture la plus immatriculée en Europe, toute motorisation confondue. Le SUV électrique est alors suivi par la Model 3 et la Fiat 500.

Les voiture électriques ont le vent en poupe. Et pour cause, et comme le montrent les chiffres du CCFA, cette motorisation a représenté 13 % des immatriculations au mois de novembre en France contre 9,3 % l’année dernière. Une tendance qui n’est pas nouvelle, puisqu’en octobre dernier déjà, les ventes de modèles électriques dépassaient celles des diesels. Et si l’on est encore loin des chiffres pré-Covid, les ventes de voitures particulières sont en légère hausse, de l’ordre de 9,8 % par rapport à l’an dernier. Selon Jato Dynamics, les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 28 % du marché européen.

Tesla au sommet

Alors que l’année s’achève, Tesla fait tourner ses usines à plein régime afin de pouvoir battre son record d’un million de voitures livrées d’ici à la fin 2022. Plus que quelques jours pour atteindre cet objectif donc, alors que la Gigafactory de Berlin a récemment dépassé la barre des 3 000 voitures produites en une semaine. Un vrai tour de force pour la marque, bien décidée à rester au top des ventes.

Si la firme d’Elon Musk avait atomisé ses concurrents en septembre dernier en faisait du Model Y la voiture neuve la plus vendue en Europe toutes motorisations confondues, la déception était au rendez-vous en octobre. En effet, aucun véhicule de la marque n’apparaissait alors dans le top 10 mensuel. Ce dernier était alors dominé par les Volkswagen ID.4 et ID.3 ainsi que la Fiat 500. Aucune trace de la marque américaine, qui se positionnait portant tout en haut du top de janvier à octobre.

Heureusement, la situation est bien différente pour Tesla en ce début du mois de décembre. En effet, selon les chiffres de Jato Dynamics, le Model Y est à nouveau la voiture électrique la plus vendue en Europe en novembre. Mieux encore, elle redevient aussi la plus immatriculée sur le continent, toutes motorisations confondues. Une performance impressionnante pour le SUV, suivi par la Model 3 dans le classement des modèles électriques.

En regardant les chiffres depuis le début de l’année, fournis par Data Force, Tesla est encore en première position avec son Model Y, vendu à 105 283 exemplaires en Europe entre janvier et novembre. La Model 3 est loin derrière, avec 70 737 unités. Elle est alors suivie par la Fiat 500 et la Volkswagen ID.4 ainsi que son cousin, le Skoda Enyaq iV.

Parti pour durer ?

Mais qu’est ce qui explique les résultats en dent de scie de Tesla ? Il faut savoir que la marque possède une logistique un peu particulière, regroupant toutes ses voitures sur plusieurs bateaux avant de les expédier. Cela peut donc créer des « trous » dans les livraisons, expliquant pourquoi certains moins sont moins bons que d’autres, car moins de voitures ont été remises à leur propriétaire. Mais alors que l’usine de Berlin tourne à plein régime, la marque aura moins besoin d’importer en Europe des modèles fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Les livraisons seront donc plus régulières.

Par ailleurs, le Tesla Model Y Propulsion, la version la moins chère de la gamme a commencé à être livré fin novembre. Il faut donc s’attendre à ce que les chiffres explosent littéralement au cours des prochains mois en Europe ! De plus, le rythme de production s’est accéléré dans les quatre usines de la marque, permettant d’augmenter la cadence de livraison. Néanmoins, encore faut-il que les clients répondent présents…

Car si le marché se porte bien en Europe, ce n’est pas forcément le cas en Chine, où les stocks s’accumulent, malgré les remises et le retour du programme de parrainage. Même chose aux États-Unis, où les clients souhaitent patienter jusqu’à l’année prochaine pour acheter leur voiture électrique, en raison d’un changement dans la fiscalité, rendant les Tesla éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 dollars. Ce qui n’arrange pas Elon Musk, qui veut vendre ses voitures avant la fin de l’année pour espérer battre son record.

En France, la situation est un peu différente, car les automobilistes ont tout intérêt à acheter leur auto maintenant, avant que le bonus écologique ne passe de 6 000 à 5 000 euros. Il faudra donc sans doute s’attendre à une hausse des ventes de voitures électriques au cours du mois de décembre.

Top 10 des voitures électriques en Europe en novembre 2022

Voiture Novembre 2022 Tesla Model Y 19 025 Tesla Model 3 12 312 Volkswagen ID.4 7 584 Volkswagen ID.3 6 933 Nouvelle Fiat 500 5 826 Dacia Spring 5 533 Renault Megane 5 241 Polestar 2 4 903 Volvo XC40 4 769 Skoda Enyaq iV 4 464

Top 10 des voitures électriques en Europe de janvier à novembre 2022

Voiture Janvier - novembre 2022 Tesla Model Y 105 283 Tesla Model 3 70 737 Fiat 500 57 843 Volkswagen ID.4 51 150 Skoda Enyaq 43 837

