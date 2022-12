Tesla veut vider ses stocks de Model 3 et Model Y avec ces nouvelles remises

Après avoir fortement baissé les prix des ses Model 3 et Model Y en Chine et aux Etats-Unis, Tesla a décidé d'offrir une nouvelle remise à ses clients américains, mais aussi européens et donc français. Et la raison est plutôt simple à comprendre.

Tout semble aller pour le mieux pour Tesla, alors que la marque est désormais rentable depuis pas mal de temps déjà grâce au succès de la Model 3. Mieux encore, elle s’apprête à battre son propre record de ventes en livrant un million de voitures à travers le monde d’ici à la fin de l’année. Pour cela, la firme fait tourner ses usines à plein régime, alors que celle de Shanghai affiche une capacité de 750 000 voitures par an. Pourtant, et si le constructeur est bien placé en France dans le classement des modèles les plus vendus, ce n’est pas tout à fait la même chose en Chine et aux Etats-Unis.

Une nouvelle remise

En effet, si le Model Y était la 2ème voiture électrique la plus vendue dans l’Empire du Milieu en novembre, la situation est loin d’être au beau fixe. Les ventes sont en baisse et Elon Musk se retrouve avec trop de stocks sur les bras. A tel point qu’il doit désormais brader ses berlines et SUV afin de séduire les clients. En Chine, les prix ont été fortement abaissés, de plusieurs milliers d’euros.

Ce n’est pas tout, car le constructeur a également remis en place le programme de parrainage qui avait disparu, afin là encore d’inciter les clients à sauter le pas. Mais rien ne semble y faire. Et pire encore, cette situation touche aussi les Etats-Unis, a tel point que Tesla a également baissé les prix de ses Model 3 et Model Y.

Mais cela ne suffit pas. Alors la marque a décidé d’aller encore plus loin et de réduire encore les prix, pour proposer une remise allant jusqu’à 7 500 dollars, soit environ 7 059 euros comme l’explique Electrek. Une offre valable uniquement pour les voitures qui seront achetées ce mois-ci, c’est à dire jusqu’au 31 décembre. Et la raison est assez facile à comprendre et à un lien étroit avec la politique des États-Unis en matière de fiscalité sur les voitures électriques.

Jusqu’alors, le bonus écologique ne pouvait être octroyé aux voitures électriques des marques ayant vendus moins de 200 000 voitures depuis la mise en place du système. Or, Tesla a dépassé ce chiffre ce chiffre il y a quelques mois déjà. Mais à partir du 1er janvier 2023, cette limite va disparaître, rendant les modèles de la marque éligibles à l’aide du gouvernement. Les clients ont donc tout intérêt à attendre encore quelques semaines, ce qui n’arrange évidemment pas Tesla. Car ne l’oublions pas, elle veut atteindre le million de voitures livrées d’ici à fin 2022.

C’est donc pour cela qu’elle décide de remiser ses voitures de 7 500 dollars, qui correspond tout simplement au montant du coup de pouce fiscal, qui prend la forme d’un crédit d’impôt dès 2023. Mais attention, car seules les voitures produites sur le sol américain sont désormais éligibles à cette aide. Les Tesla produites en Chine ne pourront donc pas en profiter. Une stratégie à laquelle réfléchit également le gouvernement français, ce qui priverait la Model 3 de bonus écologique, seul le Model Y Performance et Grande Autonomie étant assemblé en Europe.

Et en France ?

De plus, les fins de trimestres sont toujours importantes pour la marque, et il est indispensable de réussir celle-ci. Mais alors, faut-il s’attendre à de telles remises en France ? C’est déjà le cas, puisqu’une remise de 3 000 euros est en place sur le site de Tesla depuis quelques heures. Mais la situation est moins critique en France pour Tesla puisque les clients ont tout intérêt à acheter leur voiture maintenant, alors que le bonus écologique va passer de 6 000 à 5 000 euros dès le 1er janvier prochain pour la plupart des ménages.

Afin de les inciter à sauter le pas, la marque a décidé de faire un autre cadeau, en offrant environ 10 000 kilomètres de crédits de Superchargeurs, valables deux ans. Pour cela, il faut alors prendre livraison de sa Tesla neuve entre le 15 et le 31 décembre prochain.

Il y a quelques heures, nous annoncions également dans nos colonnes que la marque proposait une grosse ristourne sur son Model Y en France. Une baisse importante, qui faisait alors passer le SUV électrique sous la barre des 47 000 euros, le rendant alors éligible au bonus maximal de 6 000 euros. Seule la version Propulsion, la moins chère de la gamme était alors concernée par ce petit coup de pouce de Noël, les autres se contentant d’une remise de 3 000 euros.

