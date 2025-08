Test du HP Omnibook X Flip 14 : beau et polyvalent, comme promis

Crédit photo : OtaXou

La quête principale des utilisateurs d’ordinateurs portables est essentiellement de trouver le Grand Produit Unique. Celui capable de répondre à toutes les attentes, aussi bien en termes de qualité que de performances ou d’autonomie. Cette quête est essentiellement vaine bien sûr, puisqu’aucun produit ne pourra répondre à toutes les attentes d’un coup.

L’important est de trouver le produit qui répond parfaitement à vos attentes, selon votre usage. Le HP Omnibook X Flip 14 se veut être la configuration ultra portable parfaite pour les créateurs en vadrouille, qui ne veulent pas sacrifier l’autonomie ou l’adaptabilité pour réussir à réaliser leurs travaux. Mais réussit-il sa mission ? Réponse dans notre test.

Fiche technique

Modèle HP OmniBook X Flip 14-fm0004nf Dimensions 313 mm x 14,6 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 258V Puce graphique (GPU) Intel Arc Graphics 140V Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1380 grammes Profondeur 218,5 mm Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

Design

Le HP Omnibook X Flip 14 fait partie de cette génération d’ordinateurs portables qui n’a pas peur d’être… portable. Le format 14 pouces est en soi une réponse à cela, mais on retiendra également une épaisseur de seulement 1,46 centimètre pour un poids de 1,38 kilogramme qui est tout simplement parfait pour un deux en un. Certains appareils arrivent à frôler le kilogramme, voire même être légèrement en dessous, mais les transformables sont généralement plus épais et plus lourds ; HP a su trouver la bonne balance.

Crédit photo : OtaXou

Autrement, nous sommes sur un design moderne relativement classique. Le coloris bleu nuit est particulièrement réussi chez HP, mais les formes arrondies et la charnière à 360 degrés n’ont pas grand-chose d’original. Reste un point sur lequel les Omnibook réussissent leur pari cette année : le stylet, fourni d’office, qui s’aimante naturellement sur le côté de la configuration. Mais ne se recharge pas du même temps, ce qui est bien dommage.

Le HP Omnibook X Flip 14 est tout simplement un très bel ordinateur ultra-portable, qui pourra facilement être glissé dans une serviette de travail ou tenu en main facilement.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier de ce nouvel appareil n’est pas sans rappeler la direction prise par Dell. Les touches de clavier sont extrêmement larges et rapprochées, mais très confortables à la frappe. La distance d’activation est satisfaisante, et le retour des membranes est bien sec et vif.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile, d’une très bonne diagonale pour le format 14 pouces, offre lui aussi une très bonne glisse bien qu’il ne profite pas d’une surface en verre. Le stylet fourni est aussi de très bonne qualité, bien que l’on regrette sa recharge via USB-C plutôt que via des pogo-pins sur le côté aimanté de l’ordinateur.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port USB A 10 Gbps, un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4 et un port USB-C 10 Gbps. À droite, nous avons un deuxième port USB A 10 Gbps ainsi qu’un port combo jack.

Dans l’absolu, pour ce petit gabarit, tout est très bien ici. Nous aurions simplement aimé voir le Thunderbolt 4 sur les deux ports USB-C de la configuration pour faciliter l’usage au quotidien, mais ce n’est pas un grand drame.

Webcam et audio

Nous retrouvons une webcam 5 mégapixels en définition 1440p compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello. Le rendu de celle-ci manque un peu d’éclat, les couleurs sont très souvent effacées, mais la lisibilité est très bonne.

Côté configuration audio, les haut-parleurs sont relativement bien placés sur la tranche inférieure du châssis pour ne pas être bouchés qu’importe l’usage en tablette ou en PC. Hélas, la qualité n’est pas tout à fait là ; seules les fréquences aiguës sont un tant soit peu respectées, les médiums et basses étant aux abonnés absents.

Écran

Le HP Omnibook X Flip 14 profite d’une dalle OLED tactile de 14 pouces de diagonale supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Elle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, disponible par défaut, et est protégée par un verre Corning Gorilla dont la réflectance est très prononcée.

Sous notre sonde et avec le logiciel CalMAN de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 176% de l’espace sRGB pour 118% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale en SDR est mesurée à 398 cd/m², qui n’arrivera pas à contrebalancer la brillance du verre en plein soleil. Le delta e00 moyen est mesuré à un excellent 2,78, avec un écart maximal de 5,72 sur les tons bleu roi. La température de couleurs, mesurée à 6175K, est un peu trop chaude.

En HDR, le constructeur promet une luminosité maximale de 500 cd/m², que nous mesurons à 643 cd/m² en pic. Mais voilà : comme souvent, cette compatibilité HDR est surtout là pour mettre en avant cette luminosité supérieure, mais le constructeur ne supporte pas officiellement cette fonctionnalité qui n’est pas du tout calibrée. Restez en SDR.

Logiciel

Nous retrouvons l’expérience logicielle classique de HP, à commencer par énormément de logiciels publicitaires préinstallés notamment Dropbox. Un grand ménage est définitivement à faire.

Pour le reste, l’application centrale My HP est esthétiquement très plaisante et offre assez de personnalisations sur le comportement de son ordinateur pour être efficace. Les liens avec Windows sont un peu plus évidents ici, mais rien n’est un problème.

Surtout, HP pousse ses nouvelles solutions IA en forçant la création d’un compte permettant de récupérer vos données du même temps ; à vous de décider en votre âme et conscience du bien-fondé de tout cela.

Performances

Le HP Omnibook X Flip 14 est propulsé par l’Intel Core Ultra 7 258V, le SoC habituel des ultrabooks à 8 cœurs — 4 performances, 4 efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM à 8533 MT/s intégré d’office dans le SoC, en prime de la partie graphique Intel Arc 140V. Enfin, nous retrouvons un stockage de 1 To en PCIe gen 4.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 585 points en multi core pour 122 points en single core. Le choix de HP est évident ici : privilégier les performances brutes des tâches les plus simples pour une plus grande célérité, quand les applications de productivité les plus complexes n’auront pas toute la puissance possible du 258V. Le choix n’est pas étonnant pour un format 360, où le refroidissement est plus complexe à gérer, et on peut au moins apprécier comme HP tire le meilleur en single core de la puce contrairement à beaucoup de ses rivaux.

Sur 3DMark, l’Intel Arc 140V continue de faire de beaux scores théoriques. Pour du jeu léger, mais plus particulièrement pour les applications graphiques type retouche photo ou montage vidéo format court, cette partie graphique sera très bien.

Enfin, le stockage est légèrement décevant. Ces scores sont plus relatifs aux premiers mois de vie du PCIe Gen 4 que sur sa fin, où les 6500/7000 sont désormais atteints régulièrement.

Refroidissement et bruit

Les choix de profil de performance du HP Omnibook X Flip 14 se comprennent naturellement plus facilement face à son profil de chauffe. Si le SoC atteint les 55°C en pleine charge synthétique puissante, le PC reste toujours confortable à utiliser. Et surtout, les ventilateurs s’expriment très peu, et savent rester discrets.

Autonomie

Le HP Omnibook X Flip 14 intègre une batterie de 59 Wh, une taille assez moyenne pour un format de 14 pouces. Cette dernière est rechargée par un bloc d’alimentation en USB-C de 65 watts suivant la norme Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, écran réglé à 50% de luminosité, nous retrouvons un usage compris entre 11 et 12 heures d’autonomie. C’est tout à fait dans les clous des attentes sur l’Intel Core Ultra, et proprement optimisé sans battre des records.

Prix et disponibilité

Le HP Omnibook X Flip 14 est vendu au prix conseillé de 1299 euros.