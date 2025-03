Test du Lenovo IdeaPad 5x 2-en-1 (14Q8X9) : un compagnon de route polyvalent et pas cher

Le Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 n'est pas le PC le plus performant ou le mieux équilibré du marché, mais il répond parfaitement aux besoins du plus grand nombre.



Lenovo est toujours une marque en laquelle on peut avoir confiance pour faire les bons choix pragmatiques, alors que le châssis du PC transformable est très bon et sa connectique assez large. Mais voilà :; la webcam et l'expérience audio sont vraiment en dessous de la forme.

Il en va de même pour les performances, où la puce Qualcomm n'offre pas autant de polyvalence que ses rivaux sur cette tranche tarifaire, mais tout cela suffit bien pour de la bureautique et du multimédia. Et surtout, ce sacrifice permet de débloquer une autonomie toujours exceptionnelle.



Son plus grand problème est son écran. OLED, tactile et parfaitement calibré, il manque cependant de luminosité pour être vraiment utilisé en plein soleil, surtout en considérant son revêtement glossy. Mais il n'empêche que l'offre est séduisante et parfaitement recommandable si vous vous sentez prêts à faire avec des défauts.