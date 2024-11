L’ultrabook Lenovo IdeaPad Slim 3, avec un i7 13e gen, est 200 € moins cher sur Amazon

Si vous recherchez un laptop léger, puissant et suffisamment fluide, vous pourrez sans souci vous diriger vers le Lenovo IdeaPad Slim 3. Cet ultrabook est en plus proposé à un bon prix sur Amazon : 699,99 euros au lieu de 899,99 euros.

Qu’est-ce qu’un bon ultrabook ? Un PC portable léger, compact et endurant, qui doit donc pouvoir accompagner un travailleur nomade ou un étudiant partout dans ses déplacements. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 répond justement à tous ces critères, ce qui le place parmi les références que l’on recommande, d’autant plus qu’il propose en prime une belle puissance avec son i7 de 13e gen. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3

Un laptop de 1,37 kg

Une dalle Full HD de 14 pouces

Un combo i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 899,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est désormais proposé à 699,99 euros sur Amazon.

Un laptop léger qui se fait oublier dans le sac

Comme tout bon ultraportable qui se respecte, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un laptop très léger, dont le poids s’élève à seulement 1,37 kg. Autant dire qu’il peut vite se faire oublier dans votre sac durant vos déplacements. Les travailleurs nomades et les étudiants devraient apprécier. Et si vous vous dites que cette légèreté est synonyme de fragilité, détrompez-vous : la marque annonce que son laptop est certifié MIL-STD-810H, un standard militaire utilisé pour évaluer le matériel utilisé par l’armée américaine ; une norme qui assure une forte résistance aux conditions extrêmes. Le laptop devrait donc bien résister aux chocs.

Et même si cet IdeaPad Slim 3 est léger et fin, cela ne l’empêche pas d’intégrer une connectique assez fournie. On y trouve ainsi deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD et un port jack 3,5 mm. De quoi ajouter plusieurs périphériques si besoin.

Une belle puissance

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 embarque par ailleurs un écran Full HD de 14 pouces ; cet ultrabook étant par définition compact, on ne pouvait pas vraiment espérer une plus grande dalle, mais cette diagonale est tout à fait suffisante pour travailler confortablement. Côté performances, on peut compter sur un processeur Intel Core i7-13620H dix cœurs avec un boost jusqu’à 4,90 GHz et épaulé par 16 Go de RAM ; le laptop est donc capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. Il est avant tout idéal pour les tâches courantes de bureautique. En raison de l’absence d’une carte graphique dédiée, on évitera de lancer des jeux gourmands dessus.

Enfin, côté autonomie, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est doté d’une batterie de 47 Wh, qui devrait lui permettre de fonctionner durant une journée de travail avant de tomber en rade. La marque met surtout l’accent sur la recharge rapide, qui permettrait de gagner 2 heures d’autonomie en 15 minutes de charge.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles légers, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultraportables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.