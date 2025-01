Voici un PC portable fin, léger, polyvalent et pas trop cher pendant les Soldes : l’Asus Vivobook 14 est à -33 %

Grâce aux Soldes chez Amazon, vous pouvez retrouver ce très bon ordinateur portable par Asus, avec un processeur Intel Core i5-1335U pour 539,99 euros au lieu de 799,99 euros.

Pour entamer 2025 sur de bonnes bases, s’équiper avec un ordinateur portable solide, capable de vous accompagner sur plusieurs années pour vos tâches du quotidien, vous amuser, vous détendre ou même travailler est une bonne idée. Si, en général, une machine qui répond à ces critères à un certain coût, celui-ci est souvent atténué pendant les Soldes, comme c’est le cas en ce moment. Ainsi, profitez de ces quelques semaines promotionnelles pour récupérer l’Asus Vivobook 14 avec 260 euros de réduction.

Les points forts de l’Asus Vivobook 14

Son poids plume de 1,4 kg et son épaisseur de 1,79 cm

Le processeur Intel Core i5-1335U Raptor Lake délivre une bonne puissance

Un format 14 pouces compact qui permet de l’emmener partout

D’ordinaire, l’Asus Vivobook 14 est vendu 799,99 euros, c’était en tout cas son prix avant les Soldes. En ce moment, chez Amazon, il est affiché à 539,99 euros.

Le choix du compact pour faciliter le transport

Cet ordinateur portable s’adresse avant tout aux personnes ayant besoin de l’emmener fréquemment avec eux en déplacement. Étudiants qui vont en cours, actifs dans les transports, télétravailleurs… Son écran de 14″ pourrait être un peu trop petit pour une utilisation à la maison, même s’il affiche une belle Full HD avec un rapport 16:9 pour bien profiter des images.

Aussi, ses dimensions sont en accord avec cet usage nomade : il mesure 32,5 x 21,4 x 1,79 cm pour, comme on l’a dit plus haut, 1,4 kg. Le seul petit point faible qui pourrait venir ternir le paysage, c’est son autonomie, estimée entre 6h et 8h pour le constructeur, qui pourrait être un peu juste pour une journée de travail. Heureusement, vous pouvez toujours le brancher sur le secteur pour regagner quelques pourcentages salutaires.

Une puissance suffisante pour une utilisation quotidienne

À l’intérieur de ce PC, vous retrouvez un processeur Intel Core i5-1335U Dual Core basse consommation, avec 10 cœurs, 12 threads, cadencé de base à 1.3 GHz et pouvant être boosté à 4.6 GHz si besoin. Avec, vous avez 16 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To sur lequel est installé Windows 11. Une configuration que l’on pourrait qualifier de bonne, qui suffit amplement à un usage classique au quotidien.

Son format compact fait que le pavé numérique est absent du clavier, mais vous le retrouvez sur le TouchPad. Une option très pratique car elle permet de pouvoir taper des chiffres sans avoir à utiliser la touche MAJ ou le Caps Lock. Enfin, un mot sur la connectique, pour relier tous vos périphériques à ce PC : vous avez du Bluetooth 5.1, du WiFi 802.11ac 500 Mbit/s, un port USB 2.0, trois ports USB 3.2, un port HDMI 1.4 et un port USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s.

Retrouvez d’autres ordinateurs ultraportables dans notre guide d’achat, pour comparer cet Asus Vivobook 14 à d’autres modèles et vous conforter, ou non, dans votre choix.

