Soldes flash : aujourd’hui seulement, le PC portable ultra-fin Lenovo Yoga Slim 7 32+512 Go, qui n’a rien à envier à un MacBook, est à -30 %

Le Lenovo Yoga Slim 7 est un PC portable qui brille par sa taille compacte et ses performances élevées, qui en font l’outil de travail idéal. Un appareil affiché aujourd’hui à 979 euros chez Rakuten grâce à un code promo.

Rakuten a pour habitude d’ouvrir et clore les grosses périodes de promotion, comme ces Soldes d’hiver 2025, avec un code promo qui permet de faire un peu plus d’économies sur certains produits. C’est comme ça que vous pouvez commander le Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 83HM Aura (c’est son petit nom) à 979 euros. Vous aurez ensuite en main un PC portable léger et puissant, équipé notamment d’un processeur Intel Core Ultra 7 258V, 32 Go de RAM et 512 Go de mémoire.

Ce qui séduit chez le Lenovo Yoga Slim 7

Son bel et grand écran de 15,3″ qui affiche 2880 x 1800 pixels

Une autonomie monstre de 18h

Ses performances globales ont de quoi laisser pantois

Alors pour les Soldes, le Lenovo Yoga Slim 7 passe de 1399 euros à 999 euros chez Rakuten. Mais aujourd’hui, si vous ajoutez le code promo RAKUTEN20, il passe à 979 euros. En plus, le vendeur c’est Boulanger, donc un gage de qualité.

Le concurrent le plus sérieux du MacBook

Quand on pense à un ordinateur ultra-fin, ce sont tout de suite les MacBook qui viennent en tête. Et c’était vrai, à un moment, les ordinateurs d’Apple dominaient le marché en la matière. Mais aujourd’hui, les PC sous Windows sont tout aussi intéressants, en témoigne le Lenovo Yoga Slim 7 présenté ici, une machine qui mesure 34,38 x 1,39 x 23,54 cm pour seulement 1,5 kg. Pour vous donner une idée, le MacBook Pro 15″ fait 34,93 x 1,55 x 24,07 cm pour 1,808 kg.

Le tout avec un écran LCD de 15,3″, soit 38,86 cm de diagonale, qui affiche 2880 x 1800 pixels, c’est-à-dire de la 3K. Ce qui fait que cette machine est vraiment orientée sur l’image, que ce soit au niveau professionnel (graphiste, monteur, etc.) que pour le divertissement. L’écran est en plus certifié anti-reflets et dispose d’une webcam pour la visio, même s’il n’y a pas de cache dessus.

Une belle démonstration de puissance avec de l’IA dedans

La puissance du Lenovo Yoga Slim 7 explose avec son processeur Intel Core 7 258V, cadencé à 4.8 GHz, avec 8 cœurs. Avec, vous avez 32 Go de mémoire LPDDR5x et un SSD de 512 Go (avec Windows 11) pour toutes vos tâches. En plus de ça, il y a un NPU Intel AI Boost, pour gérer toutes les tâches liées à l’intelligence artificielle. Car avec ce PC, vous pouvez accéder à Windows Copilot ou encore Designer, des logiciels qui utilisent l’IA pour vous aider au quotidien.

Pas de carte graphique dédiée, ce n’est pas un PC gaming, mais la puce Intel Arc Graphics permet de faire tourner quelques jeux pour se détendre de temps en temps. Niveau autonomie, il assure bien avec 18h en usage classique, donc largement de quoi travailler avec lui pendant toute une journée. Avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4, vous pouvez connecter tous vos périphériques sans-fil en quelques secondes. Enfin, côté physique, vous avez un port USB 3.2 Gen1, un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4 et une prise combo casque/micro.

Sinon, vous pouvez retrouver d’autres références de PC ultraportable dans notre guide d’achat, ce qui pourrait vous donner des points de comparaison ou d’autres idées.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.