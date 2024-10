Répéteur Wi-Fi 6, 7 ou Mesh : quel est le meilleur modèle ?

Freebox, Livebox, Bbox, SFR Box… en fonction de la taille de votre logement, la qualité du signal Wi-Fi de la box internet n’est pas toujours suffisante partout : se doter d’un répéteur Wi-Fi standard ou d’un système de répéteurs Mesh s’impose.

Quel répéteur Wi-Fi choisir ? Notre comparatif

Les répéteurs Wi-Fi ou systèmes de répéteurs Mesh permettent d’améliorer la couverture du Wi-Fi dans votre logement. Ces derniers s’imposent généralement lorsque votre logement est grand, ou qu’il comporte des murs épais ou autres obstacles contenant du métal.

Ces derniers arrêtent en effet les ondes, ce qui réduit la qualité du signal. Ils peuvent également vous aider à profiter d’une connexion plus rapide dans certains cas. Avec l’arrivée des produits compatibles Wi-Fi 7, ce serait dommage de s’en passer. Pour bien choisir entre un répéteur Wi-Fi simple et un ensemble de répéteurs Mesh, il faut bien connaître les différences entre ces solutions. On vous propose pour cela de lire avec attention la FAQ en fin d’article.

Voici tout de suite notre sélection des meilleurs répéteurs Wi-Fi.

TP-Link Deco M5 Le meilleur répéteur Wi-Fi

Abordable, discret, efficace, le système de répéteurs Wi-Fi TP-Link Deco M5 est clairement l’un des meilleurs choix du marché. Son design élégant et son format compact lui permettent de se fondre dans votre intérieur.

Il est équipé de deux prises Gigabit Ethernet, ce qui vous permet de le connecter à votre réseau filaire pour maximiser le débit disponible. Tout en vous laissant la possibilité de connecter avec un câble Ethernet votre ordinateur et profiter du maximum de débit disponible sur un ordinateur fixe dépourvu de carte Wi-Fi.

Sa configuration est d’une simplicité déconcertante. L’ensemble vient avec de petites attentions bien vues, comme la possibilité de définir des plages horaires pendant lesquelles son témoin lumineux s’éteindra. Tout cela nous oblige à en faire l’une des meilleures solutions à conseiller pour la plupart des utilisateurs.

On notera toutefois que ceux qui aiment configurer plus finement ce genre de systèmes resteront sur leur faim.

Amazon eero Pro 6E Le répéteur WiFi 6 au meilleur rapport qualité-prix

Amazon s’impose depuis quelques années avec des solutions alternatives à prix raisonnable, dotées de prestations robustes et fiables. Le dernier ensemble de répéteurs Wi-Fi mesh du genre disponible sur le plus grand site de commerce en ligne au monde est digne de cette excellente réputation.

En plus de fonctionner parfaitement et de se fondre dans un design discret, les éléments de ce système mesh vous donnent accès à la technologie Wi-Fi 6E — l’une des plus récentes, avec un débit théorique frisant les 10 Gb/s.

Notez toutefois que si vous disposez d’une connexion internet fibre d’un débit de 8 Gb/s, notamment via l’offre Freebox Ultra, vous ne pourrez au maximum délivrer que 2,5 Gb/s via cet ensemble de répéteurs maillés. Chaque élément est, en effet, doté d’un port Ethernet ne prenant en charge “que” 2,5 Gb/s.

Ce qui tombe bien, puisque la Freebox Ultra, par exemple, ne peut en réalité délivrer que ce débit sur son seul et unique port compatible. Notre test de l’Amazon eero Pro 6E est disponible à la lecture.

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Le répéteur Wi-Fi 7 pour les connexions 8 Gb/s et plus

L’ensemble de répéteurs Wi-Fi Mesh Netgear Orbi 970 est le choix de celles et ceux qui veulent profiter au mieux d’une connexion internet de plus de 8 Gb/s sans fil. C’est aussi un investissement de choix pour ceux désirant assurer leur couverture internet à domicile.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’ensemble se compose en fait d’un routeur, doté d’un port Ethernet 10Gb/s, et de trois autres ports Ethernet 2,5 Gb/s. Les deux autres éléments comprennent un port 10Gb/s et un port 2,5Gb/s chacun.

Pour profiter de toute la puissance de votre box, il vous faudra acheter un module spécial permettant de lui donner un port Ethernet 10 Gb/s. Puis connecter ce dernier au module routeur de Netgear via un câble Ethernet correspondent au moins à la norme Cat6 ou Cat6E (en fonction de la longueur).

Pour le reste, la connexion sans fil entre les éléments est réellement dimensionnée pour vous délivrer la meilleure connectivité possible. Un must à ce tarif ! Vos appareils devront toutefois être dotés d’une carte Wi-Fi 7 pour réellement profiter de toute la bande passante. Notre test du Netgear Orbi 970 est disponible à la lecture pour en savoir plus.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 Le meilleur répéteur Wi-Fi pour du 2,5 Gb/s

Si vous trouvez le Netgear Orbi bien trop cher, et que vos appareils ne prennent pas en charge la technologie Wi-Fi 7, on peut vous conseiller une excellente alternative : l’Asus ZenWiGi Pro ET12.

Il s’agit d’un ensemble doté de trois éléments, avec comme chez Netgear un routeur central que l’on connecte à la box opérateur, et deux éléments satellites à installer pour étendre la couverture. Il faut alors de préférence désactiver le réseau Wi-Fi sur la box.

Le routeur, comme ses deux satellites (on peut en ajouter d’autres si votre logement est particulièrement grand), sont dotés d’un port 2,5 Gb/s. Qui, avec la connectivité Wi-Fi 6E, garantit que le débit constaté sur votre ordinateur pourra réellement se rapprocher de ce chiffre.

Le système est indépendant de la box de votre opérateur, mais pour profiter d’un max de débit, notez qu’il faudra obligatoirement connecter cette dernière avec un câble, si possible sur un port Ethernet capable de délivrer un débit de 2,5 Gb/s.

L’Asus ZenWiFi Pro se trouve pour un peu moins de 450 euros chez la plupart des revendeurs. Ce qui reste un prix élevé, mais que d’aucuns trouveront équilibré si ces derniers cherchent une solution très véloce à un tarif plus accessible.

Google Nest Wifi Pro Le répéteur Wi-Fi pour la domotique

Doté d’un design élégant et de prestations étonnantes pour un répéteur Wi-Fi standard, le Google Nest WiFi Pro a toute sa place dans cette sélection.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

C’est un répéteur simple, donc il ne faut pas s’attendre à une solution 100 % équivalente à des ensembles mesh. Mais, il a des arguments pour lui. Le premier, c’est que sa configuration est très simple, et qu’il est compatible avec l’application Google Home, comme votre Chromecast et de nombreux appareils de la marque et tiers (rarement des appareils de ce type, au demeurant).

Il s’agit aussi d’un appareil compatible avec Matter, ce qui garantit une configuration également aisée dans d’autres environnements de maison connectée. Autre avantage de cette solution : son évolutivité. Vous pouvez, en effet, acheter plusieurs Google Nest WiFi Pro, et ces derniers se connecteront automatiquement entre eux, faisant évoluer le système vers une sorte de réseau Mesh maillé.

Hélas, on regrettera que malgré une technologie Wi-Fi 6E tri-bande sa connectivité sans fil soit limitée par des ports Ethernet 1 Gb/s – et / ou la qualité de votre connexion sans fil opérateur. Rapprocher le premier élément de votre box, si cette dernière délivre une connectivité Wi-Fi 6E (jusqu’à 10 Gb/s) et multiplier les éléments peut faire sauter cette limitation.

Toutefois, le tarif de l’ensemble dépasse vite celui d’une solution Mesh plus complète comme celle offerte par le système Asus ZenWiFi Pro ET12. Notre test du Google Nest Wifi Pro est disponible à la lecture.

Netgear EX6130 Le répéteur Wi-Fi pour les petits budgets

Même si ce choix est moins intéressant pour les performances, il convient de mentionner dans ce guide l’un des répéteurs Wi-Fi les plus choisis par les particuliers dans le monde. Le Netgear EX6130 est un petit appareil très simple et robuste qui se configure assez facilement, et permet d’étendre la couverture d’un réseau Wi-Fi classique (norme Wi-Fi b/g/n).

Il suffit de le brancher à une prise de courant classique, de se connecter à son réseau Wi-Fi temporaire, puis de suivre les instructions sur votre smartphone. Une interface d’administration avec des options de configuration plus avancées sera facilement accessible par la suite, si vous configurez l’appareil en mode AP (access point) plutôt que répéteur.

Pour maximiser ses performances, on vous conseille par ailleurs de ne pas l’installer trop loin de votre box, ou en tout cas dans une zone où la réception reste bonne plutôt qu’aux limites de votre couverture Wi-Fi actuelle. En effet, on est dans le cas précis où vous vous retrouverez avec une connexion maximale sur l’appareil, mais une connectivité internet médiocre.

Si vous intégrez le fait que ce type d’appareils aide, sans faire de miracles, le Netgear EX6130 n’est toutefois pas un mauvais choix. Surtout lorsqu’on sait que son prix est sous la barre des 50 €.

TP-Link CPL WPA7617 WiFi AC Le meilleur répéteur Wi-Fi avec connectivité CPL

La connectivité CPL est sur le papier un bon moyen d’éloigner davantage un répéteur Wi-Fi de votre box. C’est pourquoi certains préfèrent choisir ce genre de solutions. Et en la matière, on ne peut que conseiller le modèle TP-Link CPL WiFi AC 1200 Mbps, au rapport qualité-prix plutôt équilibré.

Avant de cliquer sur acheter, on vous recommande toutefois de bien comprendre les limitations d’un tel système. Puisque, malgré ce que semble dire son nom, la connectivité restera très loin de 1200 Mb/s (1,2 Gb/s) dans la plupart des domiciles. D’abord, on note que l’élément routeur du système n’accepte que des câbles gigabit Ethernet classiques.

Le système se voit donc de facto bridé à 1 Gb/s dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, ces 1 Gb/s sont pratiquement impossibles à atteindre de l’autre côté, à cause des limites de la technologie courant porteur de ligne. En effet, le réseau électrique de votre maison n’a vraisemblablement pas été conçu avec la technologie CPL en tête.

Faute de blindage, il capte des interférences radio. Et l’utilisation de vos appareils électroménagers, du chauffe-eau à votre four micro-ondes, tend à créer du bruit qui force les deux éléments à négocier une vitesse de connexion souvent assez faible. Un répéteur CPL peut néanmoins vous permettre d’atteindre à peu de frais une zone reculée de votre domicile…. Par exemple le fond de votre jardin. Si tant est que la présence d’une connectivité fonctionnelle est plus importante qu’une connexion Wi-Fi réellement rapide.

C’est quoi un répéteur Wi-Fi ? Tout savoir

Qu’est-ce qu’un répéteur Wi-Fi, et quelle est la différence avec des répéteurs Mesh ?

Un répéteur simple capte le signal de votre box, que ce soit très simplement via le réseau Wi-Fi existant, ou via le courant porteur de ligne (CPL). Il émet alors un nouveau réseau (mode AP), ou répète celui existant (mode repeater).

Un ensemble de répéteurs Mesh se compose de plusieurs éléments, généralement au nombre de trois. Ils se connectent tous à votre box mais aussi entre eux par Wi-Fi ou par câble Ethernet, et forment ainsi un réseau redondant plus robuste, dit “réseau maillé”.

Pourquoi la connexion internet via mon répéteur Wi-Fi est instable, alors que la réception est maximale ?

Les répéteurs classiques délivrent une qualité de signal apparente maximale dans la zone de couverture de l’appareil. Mais attention : cette qualité apparente ne solutionne pas toujours les problèmes de connexion. En effet, c’est bien la qualité du signal reçu par le répéteur qui conditionne la qualité de la connexion internet via le répéteur.

Ce qui explique pourquoi, dans de nombreux cas, le résultat est décevant — surtout si le répéteur répète un signal Wi-Fi déjà moyen à l’emplacement que vous avez choisi.

Pourquoi la qualité de mon répéteur Wi-Fi reste moyenne malgré la présence d’une connexion CPL ?

Les répéteurs CPL (courant porteur de ligne, connectés à votre box via les fils électriques de vos prises) peuvent améliorer les choses, mais pas dans tous les cas. La qualité de connexion via votre réseau électrique dépend en effet de la “propreté” du courant délivré par vos prises électriques.

Des perturbations générées par vos appareils électriques comme votre four, votre chauffage, ballon d’eau chaude, moteur de porte de garage et bien d’autres appareils électroménagers introduisent des interférences qui réduisent la qualité de la connexion à laquelle le répéteur a accès.

Un système de répéteurs Mesh peut-il résoudre mes problèmes de connexion internet mieux que des répéteurs classiques ?

Les répéteurs de type Mesh s’imposent souvent comme un meilleur choix que les répéteurs plus simples. Ces derniers créent entre eux ce que l’on appelle un réseau maillé, redondant. Ils viennent généralement en deux ou trois éléments mais on peut en rajouter si nécessaire. En plus de la connexion à votre box, se connectent entre eux — tout en étant plusieurs à se connecter simultanément au modem fourni par votre FAI.

Tout cela amélioré par des technologies comme le beamforming et une correction avancée des erreurs. Vous vous retrouvez partout chez vous avec le même réseau stable, et vos appareils passent d’un répéteur à l’autre sans la moindre interruption. Ce qui est parfait pour les appels visio et le streaming vidéo, entre autres ! Le débit réel disponible et la latence sont en général meilleurs avec ce type de solutions.