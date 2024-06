Test du Netgear Orbi 970 : le Wi-Fi Mesh passe à la vitesse supérieure

Le Wi-Fi 7 justement, permet d’obtenir des débits jusqu’ici jamais vu sur un tel appareil et dépasse désormais largement la traditionnelle limite du gigabit. Le tout agrémenté des fonctionnalités complètes proposées par le kit, même si on regrette toujours les limitations de l’application mobile,...

Signe que le Wi-Fi 7 est bel et bien lancé, la gamme Orbi de Netgear évolue et embrasse le standard avec l’arrivée de l’ensemble Orbi 970. Le kit quad-band que nous testons aujourd’hui est composé d’un routeur et de deux satellites qui embarquent ce qui se fait de mieux chez le constructeur américain.

Au menu : 12 antennes pour une diffusion optimale du Wi-Fi 7 ou encore des ports 10 GbE et 2,5 GbE sur chaque boitier. Le tout, associé à la facilité d’utilisation des produits Orbi que nous connaissons et testons depuis plusieurs années maintenant.

La gamme Orbi se rapproche désormais des routeurs Nighthawk avec un format tour particulièrement volumineux. S’il impressionne par la taille imposante de ses boitiers, ce kit Netgear Orbi 970 atteint aussi un nouveau sommet tarifaire puisqu’il est proposé pour la « coquette » somme de 2400 euros. Le prix de l’excellence ?

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Fiche technique

Modèle Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Wi-fi Wi-Fi 7 Débit wifi maximal Débit : 27 – Unité : Gbit/s Couverture wifi 900 m² Nombre maximum d'appareils connectés 200 Système mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 6 Débit ethernet maximal 10 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 2 Go Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Un kit encore plus imposant

Netgear propose ici une évolution notable pour le design de sa gamme Orbi. Les boitiers abandonnent le format aileron de requin pour se rapprocher un peu plus de ce que l’on trouve sur le routeur Nighthawk RS700S (et chez la concurrence). Un choix certainement fait pour se démarquer des gammes précédentes et offrir plus de place aux nombreuses antennes nécessaires à l’obtention des performances annoncées.

Identiques visuellement, le routeur et ses satellites sont particulièrement imposants et mesurent presque 30 cm de haut pour un peu moins de 15 cm de diamètre. Toujours entièrement construits en plastique, ils arborent un châssis couleur champagne agrémenté de trois faces en plastique blanc détachées du châssis avec un effet de profondeur qui donne du cachet à l’ensemble. Une édition spéciale de couleur noire est aussi proposée à la vente sur le site du constructeur.

Comme toujours, une zone lumineuse parfaitement bien intégrée se retrouve en façade de chaque boitier et permet d’en connaitre l’état de l’appareil en un rapide coup d’œil. Celle-ci reste illuminée lors des étapes de configuration ou en cas de problème sur les appareils.

Netgear fait toujours le distinguo entre le routeur et ses satellites, qui ne disposent donc pas, et c’est bien dommage, des mêmes connectiques. Le routeur est éternellement le mieux loti avec deux ports RJ45 10 GbE, associés à quatre ports 2,5 GbE. Côté satellite, il faut se contenter d’un unique port 10 GbE et de deux ports 2,5 GbE. C’est mieux que sur le kit Orbi 960, mais on retrouve la même limitation technique sur le kit composé de trois appareils.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Avec un seul port 10 GbE disponible sur le routeur (l’autre étant dédié au raccordement à la box), il est impossible de relier les deux satellites à ce dernier en 10 GbE. Certes, l’avantage d’un kit Mesh est d’utiliser le Wi-Fi pour relier les boitiers, mais le raccordement filaire permet d’obtenir des performances optimales. À 2400 euros le kit, il est dommage de ne pas disposer de la connectique nécessaire pour créer un backhaul filaire 10 GbE.

Au-delà de la connectique réseau, le kit Orbi 970 fait l’impasse sur les ports USB bien pratiques pour partager simplement un disque dur ou une imprimante. Seul le connecteur d’alimentation propriétaire accompagne les différents ports RJ45 et le traditionnel bouton dédié à la synchronisation des boitiers.

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Des réglages complets, via l’interface web

L’expérience utilisateur proposée par Netgear n’évolue pas réellement sur ce nouveau kit Orbi 970. La première configuration s’effectue à l’aide de l’application mobile dédiée et est suffisamment limpide pour être à la portée de tous. La création d’un compte Netgear sera comme toujours nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités et les satellites sont pré-appairés au routeur.

Une fois le kit configuré, l’application mobile permet de consulter en un coup d’œil l’état global du réseau ainsi que la liste des appareils connectés. Côté paramétrage, celle-ci se montre toujours aussi chiche puisque seuls les réseaux Wi-Fi peuvent concrètement être paramétrés au sein de cette dernière. Seul réel bon point que l’on retrouvait déjà sur les gammes précédentes : la possibilité de créer un réseau dédié aux objets connectés, afin de les séparer du reste des appareils et de garantir une compatibilité optimale.

On regrette toujours que Netgear cache la plupart des paramètres de ses kits Orbi derrière une interface web dont il faut connaitre l’existence (aucune mention n’y est faite dans l’application mobile). Cette web interface est quant à elle toujours aussi complète et permet de configurer minutieusement le kit en fonction des besoins de l’utilisateur. On y retrouve tous les réglages avancés d’un bon appareil réseau, avec une gestion du NAT, du routage ou encore la possibilité de créer un serveur VPN. Sur le principe, le kit est tout à fait capable de prendre la place d’une box opérateur, si ce dernier le permet.

Côté sécurité et contrôle parental, c’est la même rengaine : ces fonctions sont cachées derrière un abonnement annuel facturé 100 euros par an. Bien que cette suite Netgear Armor soit maintenant offerte pendant un an, il est toujours aussi surprenant que l’ensemble de ces fonctionnalités ne soient pas accessibles « gratuitement » sur un kit vendu près de 2400 euros.

Néanmoins, et à la différence de la plupart des concurrents, la solution Netgear Armor se veut réellement complète et va au-delà de la simple sécurisation des équipements Orbi. L’utilisateur profite ici d’une vraie suite antivirus qu’il est possible d’installer en illimité sur tous les appareils de la maison (fixes et mobiles). Cette possibilité justifie en elle-même la tarification proposée par Netgear.

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Un Wi-Fi 7 qui impressionne toujours autant

Sur le papier, les boitiers Orbi 970 représentent ce qui se fait de mieux chez Netgear. Le kit profite de quatre bandes : une bande 6 GHz, deux bandes 5 GHz et l’historique bande 2,4 GHz. Le débit théorique cumulé est de l’ordre de 27 Gb/s et la liaison Wi-Fi dédiée entre les boitiers se réserve l’une des deux bandes 5 GHz ainsi qu’une partie de la bande 6 GHz grâce à la technologie MLO.

Pour tester les performances de ce kit Wi-Fi, nous nous sommes équipés d’une puce Intel BE200, installée dans un PC portable jusqu’ici doté d’une carte Intel AX211 (Wi-Fi 6E). Notre protocole consiste à mesurer les débits à différents endroits d’un appartement d’environ 80 m² avec le routeur seul, de même que la couverture globale de ce dernier en différents points. Nous avons également effectué quelques mesures avec les satellites afin de mesurer l’efficacité de la liaison dédiée (Backhaul). Dans tous les cas, c’est un second ordinateur, équipé d’une carte réseau 10 GbE qui fait office de serveur et qui est donc relié au port 10 GbE du routeur.

Notez que, pour nous rapprocher davantage de la « réalité », nous n’avons pas testé les bandes indépendamment. Ainsi, les différentes mesures ont toutes été effectuées en Wi-Fi 7, avec les paramètres par défaut du routeur et de l’ordinateur portable.

À approximativement 1 m du routeur, nous parvenons à maintenir un débit descendant de 3,2 Gb/s avec des pointes à 3,8 Gb/s et approximativement 2,6 Gb/s dans l’autre sens. En changeant de pièce, avec notamment une cloison en BA13 comme obstacle, le débit se maintient à plus de 2,6 Gb/s sans difficulté. Enfin, en s’éloignant encore un peu, le routeur parvient à assurer presque 2 Gb/s stables. Ces valeurs sont impressionnantes et nous n’avons jamais mesuré de telles résultats sur un kit Wi-Fi « grand public ».

Ces excellents résultats sont particulièrement liés à la très bonne couverture qu’apporte le routeur. Les ondes se propagent sans difficulté et sans zone blanche sur l’entièreté de notre appartement témoin où les satellites n’ont donc pas beaucoup d’intérêt. Netgear annonce par ailleurs que le kit de trois appareils que nous testons couvrirait une surface de 900 m². Nous avons également pu valider la qualité du lien dédié Backhaul entre le routeur et ses satellites en effectuant notre test de débit habituel avec un ordinateur raccordé en filaire au satellite positionné sur notre point de mesure « 10-15 m ». Ce test est cependant limité techniquement par notre matériel qui se cantonne ici à un port 2,5 GbE saturé sans difficulté lors de la mesure.

Avec de telles performances, la consommation électrique et la chaleur dégagée par le kit ne sont pas négligeables. Ainsi, le routeur est toujours relativement chaud, même lorsqu’il n’est pas sollicité. Sa consommation chatouille les 20 W au repos et monte sans mal jusqu’à 25 W en pleine charge. La consommation des satellites est quant à elle légèrement inférieure.

Netgear Orbi 970 (WiFi 7) Prix et disponibilité du kit Netgear Orbi 970

Le kit Netgear Orbi 970 composé d’un routeur et deux satellites est disponible au prix conseillé de 2400 euros. Le routeur seul est quant à lui proposé pour 900 euros seul et 1700 euros avec un seul satellite.