Test du Netgear Orbi 960 : le kit Wi-Fi Mesh pour les gouverner tous

Le kit Netgear Orbi 960 est LE modèle Wi-Fi 6E de la marque et surtout le plus avancé techniquement. Les appareils embarquent tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle, en matière de performances et de fonctionnalités. On y retrouve quatre bandes, dont une dédiée au backhaul.

Un total de douze antennes par boitier permettra de diffuser un réseau de qualité dans tout le logement avec une couverture annoncée de 800 m². La connectique se veut très complète, aussi bien sur le routeur que sur les satellites et les fonctionnalités le seront tout autant grâce à l’interface web très bien fournie que nous connaissons.

Ce kit s’adresse toujours au grand public et reste ainsi compatible avec l’application Orbi disponible sur smartphone. Il se montre néanmoins très élitiste par son positionnement tarifaire puisque la marque demande pas moins de 1 900 euros pour s’offrir l’ensemble composé de trois appareils.

Netgear Orbi RBKE963 WiFi 6E Fiche technique

Netgear Orbi RBKE963 WiFi 6E Un design désormais bien connu

Une fois déballé, il ne fait aucun doute que nous sommes face à un produit de la gamme Orbi. Netgear conserve le design au format tour, présent depuis les tout premiers modèles Orbi, sortis il y a maintenant plusieurs années. La complexité et le nombre d’antennes embarquées nécessitent néanmoins de l’espace qui rend chaque élément du kit relativement imposant. On est loin du discret RBK350 que nous avions testé il y a quelques années.

Le routeur et les satellites sont visuellement indiscernables et sont entièrement construits en plastique (noir dans cette édition spéciale). Le châssis principal revêt un plastique lisse anthracite, pris en sandwich entre deux plaques noires légèrement séparées du corps pour laisser circuler l’air, car oui, ces appareils chauffent. La base du châssis accueille le traditionnel indicateur lumineux, qui se désactive automatiquement après quelques minutes.

Netgear conserve donc la distinction entre routeur et satellite. En dehors de leur fonctionnement, leur vraie différence se situe au niveau de la connectique. Tous les modules sont dotés d’un port 2,5 G et de trois ports 1 G. Le routeur se démarque quant à lui par la présence d’un port WAN 10 G qui ne pourra être utilisé que pour la liaison WAN.

Les choix de Netgear sont relativement étranges sur ce point puisqu’il est impossible d’utiliser la liaison 2,5 G pour relier tous les satellites, car le routeur ne dispose que d’un seul port de ce type. Il faudra alors obligatoirement utiliser un switch ou la liaison sans-fil. Comme le port 10 G ne peut être utilisé que pour le WAN, le port 2,5 G du routeur ne peut être utilisé que pour le LAN (ou dans une agrégation). Ces considérations concernent uniquement les utilisateurs avancés, mais sur un kit aussi haut de gamme, on aurait pu espérer mieux.

Pour terminer sur la connectique, Netgear fait l’impasse sur les ports USB et seul le connecteur propriétaire d’alimentation accompagne les ports RJ45. Pour conclure, au-delà de leur robe noire qui sort un peu de l’ordinaire, les Orbi 960 ne diffère en rien des autres Orbi passés entre nos mains jusqu’à présent.

Netgear Orbi RBKE963 WiFi 6E Des fonctionnalités simples sur mobile, complètes sur le web

La mise en route du kit est toujours aussi enfantine. Il suffit pour cela de télécharger l’application mobile et de se laisser guider en scannant le QR Code présent sous l’appareil. Le routeur détecte automatiquement la configuration de l’utilisateur et les satellites sont préappairés. Ainsi, il n’y a qu’à les brancher électriquement pour qu’ils s’associent automatiquement au routeur.

L’application Netgear est toujours aussi basique et se contente des fonctionnalités essentielles. En dehors de proposer un instantané du réseau et de son état, elle donne accès à quelques paramètres liés au réseau Wi-Fi et c’est à peu près tout. Pour aller plus loin dans la configuration, il faudra obligatoirement utiliser l’interface web, notamment pour activer le réseau dédié Wi-Fi 6 GHz.

Le kit permet par ailleurs de diffuser un réseau réservé aux appareils connectés (IoT). Ce dernier se comporte différemment du Wi-Fi invité puisqu’il n’est pas séparé (au niveau réseau) des autres SSID. Ainsi, un cloisonnement des appareils est effectué au niveau radio, sans avoir d’impact sur les fonctionnalités de ces derniers. Par exemple, un Google Home connecté sur ce réseau restera accessible via Chromecast depuis un appareil connecté au réseau principal. Au-delà du cloisonnement, ce réseau dédié permet d’éviter les problèmes de compatibilité de certains appareils anciens ou à la provenance douteuse, qui ont parfois des difficultés à se connecter aux réseaux Wi-Fi modernes.

L’app mobile a deux utilités principales que sont la gestion de la suite de sécurité Netgear Armor et celle du contrôle parental. Nous ne nous attarderons pas sur ce dernier puisque cela a déjà été fait dans d’autres tests. La solution de Netgear est relativement classique et fonctionne sur le principe de profils, en fonction de chaque utilisateur (enfants, adolescents, etc.). Cependant, la plupart des fonctionnalités nécessitent un abonnement supplémentaire de 70 euros par an et sur ce point, Netgear fait moins bien que ses concurrents.

En revanche, la suite de sécurité Netgear Armor est désormais offerte pendant un an lors de l’achat d’un kit Orbi 960 puis sera facturée 100 euros par an. Cette solution propose des outils de surveillance du réseau en temps réel, mais va beaucoup plus loin grâce à un partenariat avec BitDefender. Avec l’abonnement Netgear Armor, il est possible d’installer la solution antivirus BitDefender sur tous les appareils du foyer. En cela, et malgré son prix après un an, la solution se positionne comme l’une des plus complètes du marché puisqu’elle permet de sécuriser tous les appareils, qu’ils soient connectés ou non au réseau Orbi.

Pour aller plus loin dans la configuration du Orbi 960, il faudra obligatoirement faire un tour sur l’interface web accessible depuis n’importe quel navigateur. Lorsque le kit est configuré en mode routeur, on y retrouve tous les réglages traditionnels : routage, DHCP, NAT, DNS. De nombreux paramètres dédiés aux réseaux Wi-Fi sont également présents avec la possibilité de créer un SSID dédié à la bande 6 GHz ou de restreindre le réseau IoT à certaines bandes.

Les utilisateurs avertis apprécieront donc cette interface web qui suit la gamme Orbi depuis ses débuts. On regrette cependant que l’application mobile ne dispose pas de plus de fonctionnalités, ce qui éviterait justement de devoir recourir à l’interface web aussi souvent.

Netgear Orbi RBKE963 WiFi 6E Des performances Wi-Fi 6E excellentes

Nous avons appliqué notre protocole de test habituel au kit Orbi 960 afin de mesurer ses performances. Comme toujours, le débit a été mesuré en trois points, avec une machine compatible Wi-Fi 6E équipée d’une puce Intel AX211 et une seconde dédiée au Wi-Fi 6 avec une carte Wi-Fi Intel AX201. Une troisième machine, fixe, est quant à elle connectée au port 2,5 G du routeur et sert de serveur iperf.

En conditions idéales, à environ 1 m du routeur, le débit descendant en Wi-Fi 6E plafonne à 1125 Mb/s en moyenne alors que le débit montant atteint une valeur record de plus de 1600 Mb/s. En changeant de pièce, le routeur Orbi 960 parvient à maintenir un débit stable dépassant les 1100 Mb/s dans les deux sens. On profite alors de performances supérieures au traditionnel port RJ45 gigabit. Enfin, dans des conditions plus difficiles, et toujours en 6 GHz, le débit descendant atteint jusqu’à 620 Mb/s en moyenne, mais se montre tout de même beaucoup moins stable.

Les performances en Wi-Fi 6, sur les bandes 2,4 et 5 GHz, sont un peu plus décevantes. Si l’on atteint bien les limites de la technologie dans le sens montant, le débit peine à dépasser les 650 Mb/s en descendant. Certains kits déjà passés entre nos mains font mieux. À 5 mètres, les performances restent honorables et l’on profite d’un débit moyen autour des 500 Mb/s dans les deux sens.

En revanche, toujours en Wi-Fi 6 et une fois dehors avec les différentes cloisons et murs à traverser, les performances s’effondrent et la liaison perd beaucoup en stabilité. Le débit parvient à chatouiller les 100 Mb/s parfois et s’effondre régulièrement. La mesure moyenne se stabilise donc autour des 30 Mb/s. Les performances en Wi-Fi 6 sont donc en retrait par rapport aux excellentes mesures réalisées en Wi-Fi 6E.

Le kit Orbi 960 est, on le rappelle, un kit quad-band et dispose ainsi d’une bande dédiée à la liaison entre les satellites. Nous en avons alors profité pour mesurer les performances de cette dernière en ajoutant un satellite à notre installation et en y connectant l’un de nos ordinateurs de test. Dans ces conditions, on parvient à maintenir un débit stable autour des 800 Mb/s, qui correspond bien aux performances du lien 5 GHz.

Netgear Orbi RBKE963 WiFi 6E Prix et disponibilité

Le kit Netgear Orbi 960 composé de trois boitiers et proposé au prix conseillé de 1900 euros.

Un kit avec seulement deux appareils est disponible depuis peu et facturé quant à lui au prix conseillé de 1300 euros.



