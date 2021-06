Test du kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 : le Wi-Fi 6 facile

Introduction

Orbi, ce nom résonne depuis plusieurs années maintenant comme la solution aux problèmes de performance de nos réseaux Wi-Fi. Et celle-ci se modernise avec le Netgear Orbi RBK352. Nous avons testé le kit capable de diffuser du Wi-Fi 6.

Après de premières itérations très convaincantes mais toujours onéreuses, Netgear a étendu sa gamme Orbi avec plusieurs références compatibles Wi-Fi 6. Nous avons testé le nouveau kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 qui promet une diffusion du Wi-Fi 6 pour les surfaces jusqu’à 200 m² avec un débit théorique maximum de 1,8 Gb/s, mais surtout une configuration simple et à la portée de tous.

La fiche technique du Netgear Orbi Wifi 6 RBK352

Modèle Netgear Orbi RBK352 Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Débit Wi-Fi Maximal 1.8 Gbit/s Couverture Wi-Fi Jusqu'à 200 m² Nombre d'appareils connectés maximal 30 Système Mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 3 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 0.512 Go Application NETGEAR Orbi Assistant Vocal Google Assistant, Amazon Alexa Sécurité réseau WPA2 Prix 222 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un kit discret

Le Kit Orbi WiFi 6 RBK352 se compose tout d’abord d’un premier boitier qui fera office de routeur. Entièrement construit en plastique blanc, on apprécie ici la cure d’amaigrissement si on le compare aux modèles précédents et plus haut de gamme. Le kit s’intégrera donc plus facilement dans les intérieurs.

C’est ce routeur que l’on viendra connecter à la box de l’opérateur et qui se chargera donc de diffuser le « réseau » aux autres appareils du kit. Il dispose d’une connectique RJ45 gigabit dédiée au raccordement à internet (et donc à la box dans de votre opérateur). Netgear a équipé ce routeur de 3 ports RJ45 supplémentaires qui pourront être utilisés pour y connecter n’importe quel appareil.

Le second boîtier est ce qu’on appelle un satellite. Son unique objectif est d’étendre la couverture du kit Orbi. Il est d’ailleurs possible d’en ajouter plusieurs à notre installation pour adapter l’ensemble à la surface à couvrir. Il communique directement en Wi-Fi avec le routeur et dispose quant à lui de 2 ports RJ45 pour pouvoir y raccorder des appareils en filaire.

Visuellement, et au-delà de la connectique, il est impossible de faire la distinction entre le routeur et le satellite. Les deux appareils sont alimentés grâce à un petit bloc électrique et arborent un indicateur lumineux en façade qui prendra une couleur différente en fonction de leur état. Fort heureusement, cet éclairage est éteint lorsque tout va bien, ce qui évitera d’illuminer inutilement les pièces pendant la nuit.

Ce kit WiFi 6 RBK352 se positionne logiquement dans la même lignée que ses prédécesseurs, mais offre un encombrement réduit. Cela s’explique notamment par ses performances plus raisonnables qui ne nécessitent pas un système d’antennes aussi développé que sur les modèles tri-bande.

Un kit simple et complet à la fois

La première installation du kit Orbi RBK352 se fait comme toujours très simplement. Il suffit de télécharger l’application disponible sur le Play Store et sur l’App Store et de se laisser guider. Grâce au QR Code présent sur le routeur, l’application le détectera automatiquement et accompagne l’utilisateur dans la configuration du réseau Wi-Fi. De la même façon, les éventuels satellites sont détectés automatiquement.

L’application en elle-même offre des fonctionnalités plutôt basiques. Il est possible de paramétrer le réseau Wi-Fi, d’avoir une liste des appareils connectés ou encore d’activer la suite de sécurité payante Netgear Armor (testée ici). Il est également possible de tester le débit internet et d’avoir de nombreuses informations sur la qualité du signal Wi-Fi et l’éventuelle saturation des bandes.

En clair, à moins de vouloir couper l’accès réseau d’un des appareils connectés ou mettre à jour les appareils Orbi, l’application ne sera finalement pas très utile une fois la solution configurée.

Si cette application suffit à l’immense majorité des utilisateurs, les personnes les plus exigeantes ne seront pas non plus en reste puisque les kits Orbi peuvent être utilisés comme de vrais routeurs, à l’instar d’autres références présentes dans la gamme de la marque. Une fois connecté au kit, une interface web accessible depuis n’importe quel navigateur permettra de configurer finement le kit.

DHCP, NAT, VPN, autant de fonctionnalités proposées par le routeur Orbi, que l’on retrouve habituellement sur des routeurs dédiés. On profite également de différentes fonctions de filtrage et de sécurité. Toutes ces caractéristiques permettent finalement au kit Orbi de remplacer complètement la box de l’opérateur. Nous avons d’ailleurs effectué cette manipulation en quelques minutes, ce qui nous a permis de ranger notre Bbox au placard.

Notons d’ailleurs que le kit peut fonctionner soit en mode routeur (et profiter de toutes les fonctions citées), soit en mode point d’accès. C’est d’ailleurs ce mode que nous vous recommandons si vous ne souhaitez pas vous embêter avec la configuration et que vous conservez votre box internet. Dans cette configuration, le kit s’occupera simplement de diffuser le Wi-Fi.

Au final, malgré sa simplicité de mise en œuvre, ce kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 est capable d’assumer des fonctionnalités avancées que les utilisateurs avertis apprécieront. Malgré cela, le kit reste tout à fait accessible aux néophytes grâce à son application mobile très simple d’utilisation.

D’excellentes performances en Wi-Fi

Maintenant que vous savez tout sur ce kit Orbi WiFi 6 RBK352, il est temps de s’attarder sur les performances de ce dernier. La fiche technique fournie par Netgear indique que le kit propose un Wi-Fi double bande (2,4 GHz + 5 GHz) capable d’atteindre théoriquement un débit cumulé de 1,8 Gb/s.

À la différence de certaines autres références dans la gamme Orbi, la liaison entre le routeur et les satellites ne profitent pas d’une troisième bande dédiée et consommera donc de la bande passante comme n’importe quel autre appareil connecté. Il reste néanmoins possible de relier le routeur et les satellites à l’aide d’un câble RJ45.

Nos tests ont été effectués à l’aide d’un PC portable Dell compatible Wi-Fi 6 mais également avec un Google Pixel 5 (Wi-Fi 5 ou AC). Nous avons utilisé ici l’utilitaire iperf, qui tournait en mode serveur sur un second ordinateur directement relié au routeur Orbi. Les différents tests ont été effectués sur une minute avec une mesure toutes les secondes.

Nous avons dans un premier temps voulu mesurer les performances brutes du routeur. Pour cela, ce dernier a été raccordé à notre box et seul l’appareil servant au test était connecté au réseau Wi-Fi. À titre d’information, ce test a été réalisé dans un appartement récent, entouré d’autres appartements équipés eux aussi de réseaux Wi-Fi.

À 1 mètre du routeur, nous obtenons des résultats assez stables situés entre 700 et 900 Mb/s en Wi-Fi 6. Le débit mesuré avec le Pixel 5 est un peu moins stable, mais arrive tout de même à se stabiliser autour des 600 Mb/s. En passant dans une autre pièce (séparée par une cloison), le débit est resté similaire, mais s’est par contre effondré après le passage d’un mur porteur, que les ondes à 5 GHz ont du mal à franchir.

Nous avons ensuite ajouté le satellite afin de vérifier son impact sur les performances globales de la solution. Pas de grandes surprises ici puisque nous mesurons des valeurs similaires à notre premier test en installant le satellite dans une pièce différente. Ce fut également l’occasion de tester le débit en raccordant le PC en filaire à l’arrière du satellite.

En résumé, les performances sont tout simplement excellentes puisqu’en situation classique, le débit moyen mesure durant nos tests en Wi-Fi 6 est de l’ordre de 730 Mb/s. Nous retrouvons une mesure similaire lorsque l’ordinateur est directement raccordé au satellite. Les appareils en Wi-Fi ne sont pas en reste non plus et profitent ici d’un débit moyen d’environ 570 Mb/s.

À noter que nous avons mesuré une latence moyenne d’environ 3 ms. Il est donc tout à fait envisageable de jouer en réseau en étant connecté en Wi-Fi au réseau Orbi. Les débits mesurés en Wi-Fi 6 sont tout bonnement excellents, même s’ils n’atteignent pas les promesses de la technologie (1,2 Gb/s théorique) dans notre cas. Ces valeurs restent néanmoins très largement suffisantes pour tous les usages numériques du moment.

Compte tenu de la différence de performance durant nos tests avec le satellite, il nous parait raisonnable d’affirmer que le routeur seul se suffit à lui-même pour couvrir un appartement d’environ 50 m². L’ajout du satellite permettra logiquement d’étendre la couverture, notamment sur plusieurs niveaux pour des logements de 150 à 200 m2.

Prix et disponibilité du kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK 352

Le kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 est disponible au prix conseillé de 249,99 euros. La marque commercialise également un kit avec 2 satellites (un seul dans le kit de base) pour 100 euros de plus.