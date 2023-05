Netgear actualise son offre Wi-Fi 6 avec le Orbi 860, petit frère du 960, mais dépourvu de Wi-Fi 6E. Cette nouvelle référence, plus accessible, se positionne comme l’un des modèles les plus complets du marché.

Le Netgear Orbi 860 se positionne comme le modèle de référence du constructeur, pour les utilisateurs en quête d’un routeur Wi-Fi 6. Sur le papier, il est comparable en tous points avec l’impressionnant Orbi 960, mais il est amputé de la bande 6 GHz, et donc du Wi-Fi 6E.

Ce modèle tribande conserve tous les atouts de son grand frère, avec la présence d’un port 10 G, la possibilité de diffuser un réseau dédié aux appareils connectés ainsi que pléthore de fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus exigeants. Autre bon point : il profite lui aussi de l’excellente suite de sécurité Netgear Armor offerte pendant un an

Comme souvent avec Netgear, le tarif fait grincer des dents puisque le boitier seul est facturé 500 euros, là où des concurrents comme le XE75 de TP-Link propose trois boitiers, compatibles Wi-Fi 6E, pour le même budget.

Netgear Orbi 860 (RBK863S) Fiche technique

Modèle Netgear Orbi 860 (RBK863S) Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Débit wifi maximal Débit : 6 – Unité : Gbit/s Couverture wifi 250 m² Nombre maximum d'appareils connectés 100 Système mesh 1 Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 5 Débit ethernet maximal 10 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 1 Go Application 555643 Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Netgear Orbi 860 (RBK863S) Le design Orbi par excellence

S’il fallait décrire le Orbi 860 par rapport à son ainé, nous pourrions résumer cela en quelques mots : c’est un Orbi 960, en plus petit. En effet, étant dépourvu des quatre antennes dédiées à la bande 6 GHz, le Orbi 860 a besoin de moins d’espace sous son capot et se montre ainsi plus compact.

Pour le reste, on retrouve ce même assemblage façon sandwich, avec une base en plastique doré dans laquelle sont enchâssés les composants. Deux plaques blanches viennent ceinturer le châssis en laissant ce qu’il faut d’espace pour ventiler les composants internes et éviter la surchauffe. Une zone lumineuse est encore une fois présente à la base du châssis pour donner des indications sur l’état de l’appareil. Cette dernière s’éteint automatiquement au bout de quelques minutes.

Netgear associe ici des teintes dorées, bleutées et du blanc, qui procurent un aspect résolument premium et moderne aux boitiers. Bien qu’ils soient toujours aussi imposants, ils trouveront sans mal leur place dans la plupart des intérieurs. Notez d’ailleurs qu’une édition spéciale, entièrement noire, est également disponible pour le même prix.

En dehors de leur taille, les boitiers qui composent les kits Orbi 860 diffèrent de leurs ainées par leur connectique. La marque américaine maintient le distinguo entre routeur et satellite qui se résume ici à la présence d’un port WAN 10 G sur le routeur. Pour le reste, tous les boitiers disposent de quatre ports 1 G, accompagnés des habituels boutons et du connecteur d’alimentation.

Autre différence notable : au moment où nous rédigeons ce test, il est possible de se procurer un routeur Orbi 860 seul, là où le 960 était uniquement disponible en pack de deux ou trois. Compte tenu des performances de ces solutions, la possibilité de n’acheter que le routeur est un vrai plus, puisqu’il suffira à couvrir les logements de taille « standard ».

Netgear Orbi 860 (RBK863S) Une application peu fournie accompagnée d’une excellente interface web

On ne présente plus la procédure de mise en route des kits Orbi qui se révèle toujours aussi simple. Tout se passe au sein de l’application Orbi, qui permet de gérer la configuration initiale des appareils, tout en s’adaptant au matériel existant de l’utilisateur. Le kit est ainsi opérationnel en quelques minutes.

Dans l’optique de simplifier au maximum les choses pour les utilisateurs, Netgear conserve son application mobile très (trop) simpliste. Elle permet en un clin d’œil de connaitre l’état du réseau Orbi, de ses satellites et des appareils connectés. Les seuls réglages présents se limitent à la gestion du contrôle parental, de la suite de sécurité Netgear Armor et des paramètres Wi-Fi.

Le contrôle parental, relativement complet, est utilisable gratuitement pendant 30 jours puis nécessitera la souscription à un abonnement annuel de 70 euros. Netgear est ici dans la lignée de ses concurrents, bien que la marque offre vraiment peu de fonctionnalités gratuites.

Du côté de la sécurité, la suite Netgear Armor est maintenant offerte durant un an et se révèle réellement intéressante. Ainsi, en plus de sécuriser le réseau Orbi grâce à différents mécanismes et à une analyse du trafic, la suite intègre aussi la suite de sécurité Bitdefender. Cette dernière peut alors être installée sur tous les appareils du foyer, en illimité. C’est à ce jour la solution la plus complète du marché.

Sur un aspect plus technique, l’application Orbi se montre toujours aussi chiche en fonctionnalités. Et pour cause, le seul réglage un tant soit peu avancé que l’on y trouve se résume au paramétrage des réseaux Wi-Fi. Bon point cependant : un réseau dédié aux objets connectés fait son apparition, en plus du réseau invité. Celui-ci diffuse un réseau séparé, maximisant la compatibilité avec les objets connectés, sans pour autant les isoler des autres appareils afin de ne pas affecter leurs fonctionnalités.

Pour aller plus loin dans la configuration, l’interface web reste notre meilleure amie. Comme à chaque fois, nous insistons sur le fait que, même si cette dernière s’adresse aux utilisateurs avancés, elle est une des forces des kits Orbi. On y trouve la plupart des réglages que l’on attend d’un routeur Wi-Fi et permet une configuration poussée des appareils, leur permettant, par exemple, de remplacer la box d’un opérateur.

Netgear Orbi 860 (RBK863S) Les performances classiques d’un kit Wi-Fi 6

À la différence de son grand frère, le Orbi 860 se limite aux bandes 2,4 et 5 GHz et fait ainsi l’impasse sur le Wi-Fi 6E. Un choix quelque peu étonnant de la part de Netgear, d’autant que le routeur seul est facturé près de 500 euros, là où le XE75 de TP-Link (compatible Wi-FI 6E) est proposé en pack de trois pour un tarif similaire.

Nos mesures de performances ont donc été réalisées avec un PC Portable Asus, doté d’une puce Intel AX201, compatible Wi-FI 6. Nous avons réalisé ces mesures de débit à l’aide de l’utilitaire iperf, dans un appartement récent peu affecté par les réseaux Wi-Fi avoisinants.

À proximité immédiate du routeur, le débit atteint sans mal les 800 Mb/s, dans les deux sens. On retrouve ainsi les performances classiques des appareils Wi-Fi 6. En changeant de pièce, avec quelques cloisons BA13 et à environ 5 mètres du routeur, nous parvenons à maintenir un débit correct autour des 500 Mb/s. Là encore, le kit Orbi 860 est un bon élève et offre de bonnes performances.

Enfin, nous torturons un peu plus l’appareil en nous positionnant à une dizaine de mètres, derrière des cloisons et murs porteurs. À cet endroit, la plupart des kits sont mis en difficulté et c’est aussi le cas pour le Orbi 860 dont les débits chutent considérablement pour se stabiliser entre 50 et 100 Mb/s. Nous insistons bien sur le mot « stabiliser » puisque la liaison reste très correcte et permet une utilisation continue sans coupure, là où d’autres kits sont beaucoup plus à la peine à cette distance.

Les boitiers Orbi 860 sont des appareils tribandes, ce qui les autorise à avoir une bande dédiée au backhaul. Le principal avantage est alors de ne pas affecter les performances du réseau diffusé par le kit lorsque les satellites sont sollicités. Dans ces conditions, notre test de débit entre deux appareils reliés en filaire (un sur le routeur, l’autre sur un satellite) nous permet de saturer les ports gigabit, soit un débit de l’ordre de 950 Mb/s.

Sur ce point, et dans les mêmes conditions, le kit Orbi 860 fait mieux que le 960. Notez par ailleurs qu’il reste possible de relier routeur et satellites en filaire, à l’aide de l’un des ports RJ45 présents à l’arrière de chaque boitier.

Netgear Orbi 860 (RBK863S) Prix et date de sortie

Vous pouvez acheter le Netgear Orbi 860 au prix conseillé de 1299,99 euros pour le pack de 3 (RBK863SB) comprenant un routeur + deux satellites.