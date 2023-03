Test TP-Link Deco XE75 : un bon kit Wi-Fi 6E

Application simple et claire

Après les Deco X20 et X90, nous nous penchons sur le modèle XE75, qui embarque enfin un module Wi-Fi 6E pour profiter de la bande des 6 GHz.

Le kit TP-Link Deco XE75 est composé de deux boitiers identiques et vise à diffuser un réseau Wi-Fi 6E dans tout le logement. Les appareils reprennent un design semblable au reste de la gamme Deco de routeurs Wi-Fi et disposent par ailleurs de trois ports RJ45.

Le kit, composé de deux boitiers, est proposé à un tarif avoisinant les 400 euros. Une facture qui reste encore très élevée, surtout quand on sait le peu d’intérêt que revêt le Wi-Fi 6E en Europe, du moins en termes de débit. Nous profiterons de ce test pour revoir en détail l’application mobile, qui a eu droit à un lifting appréciable.

TP-Link Deco XE75 Fiche technique

Modèle TP-Link Deco XE75 Wi-Fi Wi-Fi 6E Débit Wi-Fi Maximal 5.4 Gbit/s Couverture Wi-Fi Jusqu'à 670 m² Nombre d'appareils connectés maximal 200 Système Mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 3 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Assistant Vocal Amazon Alexa Sécurité réseau WPA2 Prix 455 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

TP-Link Deco XE75 Design et ergonomie

Visuellement, les boitiers Deco XE75 se rapprochent plus du modèle X20 que du X90. Ils prennent la forme de discrets cylindres en plastique blanc, surmonté d’une surface noire imitant les vaguelettes d’une goutte d’eau. Les boitiers restent relativement compacts et s’intègreront parfaitement dans la plupart des intérieurs.

Un logo relativement imposant est présent à l’avant. Il est accompagné d’une LED de statut qu’il est heureusement possible de désactiver. L’unique bouton présent sur les appareils est situé sur le dessous et permettra de passer les boitiers en configuration d’usine. La base des XE75 est également ajourée pour laisser circuler l’air.

Par ailleurs, il n’y a aucune différence entre les différents modules fournis dans la boite. Ils pourront donc servir à la fois de routeur ou de satellite, voire être utilisés de façon totalement indépendante. Du côté de la connectique, on dispose de 3 ports RJ45 gigabit et l’on regrette l’absence de ports 2,5 Gb/s. Ce manque ne permettra malheureusement pas de profiter pleinement des débits proposés par le Wi-Fi 6/6E.

Les boitiers sont alimentés avec un connecteur propriétaire identique à ce que l’on retrouvait sur les modèles précédents. TP-Link ne change donc pas sa recette et propose une nouvelle fois des appareils sobres et compacts, et faisant à nouveau la part belle aux plastiques.

TP-Link Deco XE75 Fonctionnalités

Première bonne surprise au lancement de l’application mobile Deco : celle-ci a été entièrement mise à jour avec une nouvelle interface bien plus claire et moderne. La configuration initiale du kit est comme toujours relativement aisée, avec un processus guidé qui s’adapte au matériel existant chez l’utilisateur.

La page d’accueil permet de connaitre l’état du réseau en un coup d’œil et affiche le nombre d’appareils connectés. Un accès rapide aux paramètres du réseau Wi-Fi est également proposé ainsi qu’une interface dédiée aux appareils connectés compatibles avec la solution Deco.

Chose étonnante au niveau du Wi-Fi : la bande des 6 GHz est, par défaut, réservée pour la liaison entre les boitiers. En sortie de boite, il est donc impossible de connecter un appareil en Wi-Fi 6E. Un étrange choix pour un kit qui fait la promotion de cette compatibilité sur sa boite, mais ce choix n’est pas totalement dénué de sens.

En effet, le Wi-Fi 6E ne révolutionne pas réellement les débits par rapport au Wi-Fi 6. Il peut alors être pertinent de réserver cette bande à la liaison mesh pour profiter pleinement des deux autres pour les appareils nomades. Quoi qu’il en soit, l’utilisateur garde la possibilité de modifier ce fonctionnement pour utiliser la bande des 6 GHz de façon « normale ».

Pour ce qui est des options réseau avancées, le kit Deco XE75 ne fait pas réellement mieux que ses prédécesseurs. Les réglages disponibles conviendront à la grande majorité des usages, notamment pour remplacer une box internet, mais le kit fait moins bien que certains de ses concurrents comme Netgear ou Asus.

Les différents modules d’analyse des menaces et de contrôle parental sont toujours de la partie et toujours aussi simples à utiliser. La plupart des fonctionnalités sont accessibles gratuitement, mais il faudra passer par un abonnement pour débloquer les plus avancées.

TP-Link Deco XE75 Performances

Le kit TP-Link Deco XE75 inaugure notre nouveau protocole de test des kits et routeurs Wi-Fi. Les tests de débits sont réalisés entre deux ordinateurs sous Windows et compatibles avec les normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Nous évaluons dans un premier temps le débit brut, dans les deux sens, à l’aide de l’utilitaire iperf.

Afin d’évaluer les performances dans des conditions plus proches de la réalité, nous réalisons également des transferts de fichiers, toujours dans les deux. Chaque test est réalisé en conditions optimales, à environ 1 mètre du routeur puis à deux endroits plus éloignés dans le but de jauger la portée du signal au travers des cloisons et murs porteurs.

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que TP-Link a pris la décision d’équiper ses boitiers Deco XE75 de simples ports RJ45 gigabit. De fait, nos tests de débit sont bridés par ces ports et ne reflètent pas « réellement » les capacités du kit en Wi-Fi.

Sur iperf, nous saturons sans mal le port RJ45 avec un débit descendant qui chatouille le gigabit aussi bien en Wi-Fi 6 qu’en Wi-Fi 6E. En changeant de pièce, le débit parvient à se maintenir autour des 700 Mb/s en téléchargement et un peu plus de 400 Mb/s en téléversement. À l’extérieur, le débit chute logiquement et se stabilise au-dessus de 200 Mb/s.

Les transferts de fichiers reflètent bien nos mesures iperf avec des débits similaires dans la grande majorité des cas. Le Deco XE75 délivre donc les performances attendues pour un appareil de ce genre, en prenant évidemment en compte les limitations induites par ses ports gigabit.

Dans la pratique, un seul boitier suffit à couvrir un logement d’environ 80 m2 en proposant des débits stables autour des 300 Mb/s. L’ajout d’un second boitier permettra d’améliorer la couverture, mais ne sera nécessaire que dans de grands logements ou sur plusieurs étages. Notez d’ailleurs qu’il est possible de raccorder les boitiers à l’aide d’un câble, afin de conserver toutes les bandes du réseau Wi-Fi pour les clients.

TP-Link Deco XE75 Prix et disponibilité

Le kit TP-Link Deco XE75 composé de boitiers est disponible au prix conseillé de 400 euros.