Ce routeur Wi-Fi 6 par TP-Link permet d’étendre la portée de votre réseau pour moins de 40 €

Le TP-Link Archer AX18 est un routeur Wi-Fi 6 avec 4 antennes et 4 ports Gigabit pour avoir du réseau dans toute la maison, proposé à seulement 39,99 euros.

Si, à la maison, vous avez du matériel compatible avec le Wi-Fi 6 et vous souhaitez en profiter dans chaque pièce sans vous ruiner, Amazon propose le routeur TP-Link Archer AX18 avec 20 euros de réduction. Une référence récente dans le catalogue de la marque, un modèle double bande qui peut atteindre une vitesse maximum cumulée de 1,5 Gbits/seconde. Ses 4 antennes permettent de distribuer le Wi-Fi efficacement dans toutes les pièces pour ne pas perdre le signal lorsque vous vous déplacez.

Les points forts du TP-Link Archer AX18

Il est très simple à configurer et à utiliser

Le système bi-bande 5 GHz/2.4 GHz pour une vitesse max de 1500 Mbps

Sa compatibilité avec le Wi-Fi 6, pour une connexion plus stable et plus rapide

Le Wi-Fi 6 commence à se démocratiser un peu partout. Si votre box Internet domestique le permet, l’ajout de ce routeur compatible par TP-Link est disponible pour 39,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Amazon.

Un routeur abordable pour profiter du Wi-Fi 6

Le TP-Link Archer AX18 est un routeur qui vous permet de profiter du Wi-Fi 6, pour une connexion plus stable et plus rapide. C’est un modèle AX1500, ce qui signifie qu’il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 1,5 Gbit/s (1 201 Mbit/s sur la bande 5 GHz et 300 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz). Les technologies OFDMA et MU-MIMO améliorent la gestion des connexions simultanées tout en limitant la congestion du réseau. Si, chez vous, il y a de nombreux appareils connectés, c’est un véritable atout.

Pour garantir une couverture suffisante, l’Archer AX18 utilise le Beamforming et quatre antennes externes qui optimisent la portée du signal. En plus, vous avez aussi la fonction Target Wake Time pour réduire la consommation énergétique des appareils connectés, ce qui a pour effet de prolonger leur autonomie. Facile à configurer grâce à l’application TP-Link Tether, il reste également rétrocompatible avec les anciennes normes Wi-Fi. Comme ça, vous pouvez l’utiliser avec tous les appareils chez vous, en attendant de tous les faire passer au Wi-Fi 6.

Le TP-Link Archer AX18, idéal pour une utilisation classique

Ce routeur constitue une solution si vous souhaitez profiter des avantages du Wi-Fi 6 sans exploser votre budget. Mais il faut garder en tête que son débit cumulé reste modeste face aux modèles plus haut de gamme comme les AX6000 ou AX8000. C’est un chiffre important à regarder quand vous choisissez un routeur : il traduit la vitesse maximum qu’il peut atteindre, toujours au cumulé. Il pourrait donc montrer ses limites sur des usages intensifs comme le cloud gaming ou le téléchargement massif de fichiers.

Par contre, avec le WPA3 activé, la sécurité du réseau est renforcée. Si jamais il n’est pas activé par défaut lors de la première configuration, c’est fortement conseillé de le faire. Ce qu’il y a de bien, aussi sur ce modèle, c’est la présence de ports Gigabit Ethernet (jusqu’à 1 Gbit/s) qui peuvent éventuellement servir à former un réseau maillé en ajoutant un routeur ou un extenseur de portée compatible Easymesh.

Autrement, vous pouvez consulter notre sélection spéciale consacrée aux meilleurs routeurs et cartes PC compatibles WiFi 6 et 6E pour vous équiper.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.