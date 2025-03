Le performant routeur 5G Archer NX600 est à -20 %, une alternative solide si vous n’avez pas la fibre à la maison

L’Archer NX600 est un routeur 5G qui permet de partager une connexion rapide et puissante avec vos appareils Wi-Fi, allant jusqu’à 4,67 Gbit/s, disponible sur Amazon à 279,99 euros au lieu de 349,99 euros.

TP-Link Archer NX600 // Source : TP-Link

Si jamais la fibre n’est pas encore arrivée jusqu’à vous et que vous en avez marre d’avoir une connexion Internet arthritique, peut-être qu’opter pour l’Archer NX600 pourrait vous tirer de ce mauvais pas. Il s’agit d’un routeur qui a besoin d’une carte SIM et du forfait qui va avec pour fonctionner. Si jamais vous avez une bonne couverture réseau, le réseau 5G de votre forfait peut devenir le point de connexion principal de votre domicile, donc pensez bien à avoir une grosse enveloppe de données. Un investissement légèrement amorti avec la réduction de 20 % en ce moment chez Amazon.

Les points forts de l’Archer NX600

La vitesse de téléchargement peut atteindre 4,67 Gbit/s

Vous pouvez emmener l’appareil partout pour profiter de la connexion

Le routeur partage sa connexion en WiFi 6

L’Archer NX600 est un appareil qui coûte 349,99 euros et que vous retrouvez en ce moment chez Amazon, et pour une durée limitée, à 279,99 euros.

Un routeur pour créer une connexion Internet à partir de rien

Le routeur Archer NX600 n’est pas comme tous les autres produits de chez TP-Link, ou même un routeur classique. L’appareil ne se contente pas d’être branché à votre box actuelle pour en amplifier et répéter le signal. Ici, vous avez une box de 99 x 99 x 190 mm pouvant accueillir une carte SIM. La même que vous utilisez pour votre smartphone. L’intérêt, c’est que vous preniez un forfait mobile avec le plus de données mobiles et que vous insériez la SIM dans l’Archer NX600.

Assurez-vous d’avoir une bonne couverture réseau ou de choisir l’opérateur qui passe le mieux chez vous si vous souhaitez profiter des vitesses les plus élevées du routeur. S’il est compatible 5G, vous pouvez bien sûr l’utiliser en 4G, mais avec des débits moindres. Une fois installée, la carte SIM permet de partager le réseau via du WiFi 6 AX3600 bi-bande 2402 Mbps (5 GHz) et 1148 Mbps (2,4 GHz).

Une utilisation plug & play pour un réseau maillé rapide

TP-Link a fait les choses bien et l’appareil se configure très facilement pour une première utilisation. Si jamais vous êtes en 5G, vous pouvez atteindre des vitesses de téléchargement de 4,67 Gbit/s, là où la 4G-LTE avancée est bridée à 300 Mbps et la 4G-LTE classique à 150 Mbps. Au dos de l’appareil, vous avez un port 2,5 Gbit/s et deux ports Gigabit pour profiter pleinement de votre connexion haut débit.

Mieux, il y a deux ports d’antenne externes qui permettent de brancher de quoi mieux capter votre signal 4G/5G. Si vous aimez les chiffres et bidouiller un peu, n’oubliez pas de télécharger l’app Tether sur votre mobile, Android ou iOS. Là, vous pourrez accéder à tous les paramètres de votre réseau fraîchement installé, mettre à jour le firmware, utiliser le contrôle parental ou tout simplement gérer l’accès Internet de tous vos appareils.

Notre guide d’achat sur les meilleurs routeurs 4G et 5G permet de comparer l’Archer NX600 de TP-Link avec d’autres modèles, ce qui est toujours bon avant de faire votre choix définitif.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.