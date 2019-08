Les hotspots 4G, que l’on appelle aussi box de poche, domino ou encore Pocket Wifi, permettent d’accéder à Internet en WiFi grâce à une simple carte SIM à glisser dans un mini routeur 4G. Des appareils pratiques pour les vacanciers en manque d’Internet, pour les voyageurs à l’étranger, ou tout simplement pour les personnes n’ayant pas la Fibre chez eux. Il y en a pour toutes les bourses chez Netgear, Huawei ou encore TP-Link : nous avons sélectionné les meilleurs hotspots et routeurs 4G rien que pour vous !

Tablette, enceinte connectée, Chromecast… Smartphones exclus, la majorité de ces appareils ne peuvent pas accéder d’eux-mêmes à Internet. Comment faire alors pour en profiter en week-end, en vacances, ou lors de déplacements professionnels ou à l’étranger ? Tout simplement en emportant une box miniature avec soi !

Vous pouvez vous procurer ce qu’on appelle plus communément un hotspot mobile ou routeur 4G. Il s’agit d’un appareil intégrant d’une part un modem 4G pour se connecter à Internet et d’autre part un point d’accès WiFi pour partager la connexion avec plusieurs appareils avec une simple carte SIM 4G. En gros, c’est une sorte de routeur de poche qui a l’avantage d’être simple et facile à utiliser. Et parmi les nombreux modèles présents sur le marché, nous avons sélectionné six produits de référence, pour tous les usages, mais aussi tous les budgets.

Si vous souhaitez plus loin, vous pouvez opter pour un routeur 4G pour remplacer la connexion Internet de votre domicile par une Box 4G.

Netgear Nighthawk M1 (MR1100) : notre recommandation

Le Netgear Nighthawk M1 (MR1100) est simplement le meilleur routeur 4G. En effet, l’appareil est compatible avec 4G LTE de catégorie 16, l’une des plus élevées à ce jour, capable en l’occurrence d’agréger 4 bandes de fréquences avec ses antennes 4×4 MIMO. Il peut atteindre une vitesse de 1000 Mbit/s en téléchargement et 150 Mbit/s en upload, si le réseau le permet. Grâce à son port Ethernet — ou son port USB — , il propose également une connexion filaire beaucoup plus stable qu’en WiFi, ce qui est parfait pour connecter un laptop ou un PC à Internet.

Bien qu’il ne soit pas tactile, son écran LCD de 2,4 pouces laisse apparaître de nombreuses informations pour l’utilisateur, notamment le signal réseau, le nombre d’appareils connectés, la consommation de données, le niveau de la batterie ou encore les différents types de réseaux WiFi activés. Il peut d’ailleurs supporter près de 20 appareils.

Enfin, il profite d’une autonomie très appréciée grâce à sa batterie amovible de 5040 mAh qui lui permet facilement de tenir pendant 24 heures. Bref, c’est aujourd’hui la solution la plus complète du marché. Elle est certes onéreuse, mais vous en trouverez pas mieux. On a même réussi à streamer avec !

Pourquoi opter pour le Netgear Nighthawk M1 (MR1100) ?

Il est compatible avec la 4G LTE de catégorie 16

Un débit très élevé (jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement)

Jusqu’à 20 appareils connectés en simultané

Sa grande autonomie de 24 heures

Le flagship de Netgear est disponible sur Amazon pour environ 300 euros.

Netgear AirCard 790 : l’alternative tactile au MR 1100

Le Netgear AirCard 790 est un bon routeur 4G. Il est compatible avec la 4G LTE de catégorie 6 et peut atteindre une vitesse de téléchargement de 300 Mbit/s. Ce routeur 4G est donc moins rapide que le modèle précédent, mais offre tout de même une connexion très satisfaisante. Si vous cherchez à avoir une connexion plus stable, vous pourrez vous y connecter directement en filaire en passant par un port USB, ce qui le chargera le modem par la même occasion.

Il est capable de tenir près de 11 heures avec une seule charge et d’accueillir jusqu’à 15 appareils en même temps. L’AirCard 790 présente aussi l’avantage d’être directement paramétrable depuis son écran LCD tactile. Vous retrouverez sur ce dernier diverses informations, comme la data que vous consommez. À noter qu’il est aussi possible d’accéder aux paramètres à l’aide des applications mobiles ou du serveur Web.

Enfin, sachez que la puissance de cet appareil peut-être amplifiée à l’aide de deux antennes 4G déportées ou du support AirCard Smart Craddle, qui transforme l’Air Card 790 en routeur fixe.

Pourquoi opter pour le Netgear AirCard 790 ?

Il peut prendre en charge jusqu’à 15 appareils

Il dispose de 11 heures d’autonomie

L’écran tactile est très pratique.

Vous trouverez l’AirCard 790 autour des 170 euros.

TP-Link M7350 : le pocket 4G abordable

Le TP-Link M7350 est un tout petit boitier tenant dans une poche. Ce routeur 4G peut atteindre les 150 Mb/s en téléchargement et les 50 Mb/s en upload, ce qui est amplement suffisant pour regarder des vidéos en bonne qualité sur YouTube et Netflix, par exemple.

Vous pourrez vous en servir pendant 8 heures jusqu’à la prochaine charge et y relier jusqu’à 10 appareils. Et même en étant petit, TP-Link a trouvé le moyen d’y incruster un écran OLED de 1,4 pouce afin d’avoir des informations sur sa connexion.

Pourquoi prendre le TP-Link M7350 ?

Pour son prix abordable

Pour son design ultra compact

Il est suffisant regarder de la vidéo en HD

Retrouvez le TP-Link M7350 à moins de 80 euros sur Amazon.

Les astuces

Où acheter son hotspot mobile ?

D’abord en se procurant un routeur et une carte SIM séparément. Certains forfaits de téléphonie mobile donnent droit à une « Multi-SIM » à insérer dans un routeur mobile. Libre à vous ensuite d’acheter le routeur qui vous convient. Certains forfaits avec engagement donnent droit à un routeur subventionné. Les routeurs les plus performants sont plus accessibles, mais la majorité des forfaits mobiles conventionnels que l’on peut utiliser avec un routeur, sont désormais plus rentables que les forfaits data. Enfin, certaines offres d’accès à internet incluent un hotspot mobile.

Quels sont les formats de la carte SIM et du port USB ?

Si la plupart des smartphones recourent désormais à une carte nano-SIM, la plupart des hotspots mobiles fonctionnent encore avec des micro-SIM. Veillez donc à commander le bon format de carte SIM si votre opérateurs ne fournit pas encore de carte triple découpe. Ces cas doivent être toutefois être rares, vérifiez tout de même dans le doute.

Méfiez-vous également des ports USB présents sur votre box. De plus en plus de smartphones sont équipés d’un port USB-C, mais la plupart des hotspots mobiles sont encore équipés d’anciens ports micro-USB. N’oubliez donc pas d’emporter le chargeur adéquat avec vous.

Comment bien placer son routeur 4G ?

Si vous passez vos vacances dans une zone assez mal couverte, tel qu’à la campagne ou au bord de la mer, il y a des astuces à appliquer afin d’améliorer sa réception 4G. Premièrement, vous pouvez consulter une carte des relais dans le but de les repérer, et de vous placer à côté des plus proches. Certains hotspots mobiles peuvent recevoir des antennes externes pour vous simplifier la vie.

Le même WiFi qu’à domicile

Si vous utilisez un hotspot mobile et que vous avez aussi une Box, nous vous suggérons de configurer le SSID pour qu’il corresponde à la connexion WiFi que vous avez à domicile. C’est ce que fait Orange avec son Airbox Confort fournit aux clients Livebox.

De cette manière, vos appareils connectés en WiFi reconnaîtront immédiatement votre hotspot, ce qui vous évitera de devoir tout paramétrer de nouveau lorsque vous êtes en déplacement.