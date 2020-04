Quand l'ADSL n'est pas satisfaisant, les offres 4G fixe sont être une alternatives très sérieuse. Matériel et forfaits, voici nos recommandations.

Les offres 4G fixe

Pensée comme des alternatives aux offres ADSL, ADSL2+, VDSL, fibre optique et satellite, les offres 4G fixe sont commercialisé pour la plupart des opérateurs. C’est une solution pouvant être très intéressantes pour connecter des mal desservie, voire pas desservie avec des connexions classiques. Vous en trouverez 5 principales :

Orange 4G Home : 200 Go puis bridés à 128 kbit/s au-delà. Sans engagement et à 36,99 euros par mois . Le modem baptisé Flybox est vendue 96 euros en une fois ou étalé sur 24 mois à raison de 4 euros par mois. Elle n’est toutefois pas obligatoire, et peut être fournie gratuitement sous condition.

puis bridés à 128 kbit/s au-delà. . Le modem baptisé Flybox est vendue 96 euros en une fois ou étalé sur 24 mois à raison de 4 euros par mois. Elle n’est toutefois pas obligatoire, et peut être fournie gratuitement sous condition. Bouygues Telecom 4G Box : Illimité , sans engagement à 32,99 euros pendant un an puis 42,99 euros par mois (et 19 euros de frais de mise en service et de résiliation. Le modem est Huawei LTE Cube E5180, dont la location est incluse.

, (et 19 euros de frais de mise en service et de résiliation. Le modem est Huawei LTE Cube E5180, dont la location est incluse. SFR Box 4G + : 200 Go , débit réduit au-delà. Sans engagement à 35 euros par mois . Comptez 19 euros de frais de mise en service et de résiliation. Les modem est un Huawei B525, inclut dans l’abonnement.

, débit réduit au-delà. . Comptez 19 euros de frais de mise en service et de résiliation. Les modem est un Huawei B525, inclut dans l’abonnement. La Box 4G Free : 250 Go , débit réduit au-delà. Sans engagement à 29,99 euros par mois . Le modem est un Huawei B715-23c dont le prix est inclus dans l’abonnement. 19 euros de frais de mise en service et de résiliation.

, débit réduit au-delà. . Le modem est un Huawei B715-23c dont le prix est inclus dans l’abonnement. 19 euros de frais de mise en service et de résiliation. Box 4G NRJ Mobile : 250 Go, débit réduit au-delà. Engagement de 12 mois à 29,99 euros par mois. Le modem est un ZTE MF253V reconditionné, inclut dans l’abonnement. Pas de frais de résiliation si période d’engagement terminée.

Notez que chez Bouygues, SFR et Orange et Free, le premier mois est toujours offert pour tester l’offre sans risque, ce qui est NRJ Mobile de son côté laisse 14 jours pour se décider malgré son engagement de 12 mois. La plupart proposent 200 Go de données par mois, avec un bridage des débits au-delà, mais il existe également des offres Internet 4G avec un volume de trafic illimité. Il faut néanmoins ne pas hésiter à se lancer dans la lecture des conditions générales.

Ces offres Internet 4G sont donc associées à des box physiques : ce sont grosso modo des routeurs qui vont se connecter au réseau 4G et le distribuer ensuite par Ethernet et WiFi. En fonction des offres, vous n’êtes pas toujours obligés d’acheter ou de louer le matériel mis en avant par l’opérateur.

Comme vous pouvez le constater, c’est l’offre de Bouygues Telecom qui est la plus intéressante et celle que nous recommandons naturellement, si vous êtes éligibles bien évidemment.

Ce qu’il faut savoir

Les forfaits classiques fonctionnent

Avant tout, sachez que vous n’avez pas besoin d’une offre Internet 4G fixe pour équiper votre maison d’un accès 4G. En réalité, la plupart des opérateurs acceptent une utilisation « modem », même sur les offres sans engagement. Vous pouvez donc souscrire à une offre Free Mobile, par exemple, ou profiter d’une des nombreuses promotions. Il vous suffira d’acheter un routeur portable ou fixe, dont nous allons parler dans la troisième partie de cet article.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an La Poste Forfait 4G - 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 9,99€ 14,99€ TOUSCONNECTES Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 10Go/mois Code promotion : TOUSCONNECTES Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 4G illimitées 9,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen: 34 Mb/s Débit montant moyen: 7 Mb/s Couverture 4G Population: 93% Couverture 4G Territoire: 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 4Go/mois Tous les forfaits mobile

Les forfaits mobiles traditionnels peuvent faire l’affaire, mais ce ne sont pas des forfaits prévus pour cet usage. Nous vous conseillons de considérer ce type d’offres comme un accès d’appoint. Si vous utilisez un forfait mobile comme accès 4G fixe, l’opérateur risque de le bloquer si vous dépassez certains usages excessifs. À l’inverse, les offres Internet 4G sont normalement conçues pour permettre à toute une famille de se connecter, certains routeurs acceptent jusqu’à 30 connexions simultanées.

La 4G comme connexion principale à la maison

Si vous considérez un accès 4G à la maison, c’est que vous n’avez ni accès à une connexion correcte en xDSL, ni un accès fibre optique ou câble. Nous vous conseillons de vérifier la couverture et la qualité du réseau et sélectionner le meilleur opérateur près de chez vous.

La couverture est une chose, mais ça ne garantit pas l’accès aux offres Internet 4G des opérateurs. Il faut être éligible. Par exemple, chez SFR, il faut être situé à proximité d’une antenne 4G et bénéficier d’un débit ADSL inférieur à 10 Mb/s. Chez Bouygues, il y a un autre critère qui n’est pas mis en avant : il faut résider près d’une antenne 4G qui n’est pas déjà surchargée. Si vous n’êtes pas éligible, le plus simple est de se tourner vers des offres mobiles classiques et achetez un routeur 4G à côté.

On pense notamment aux offres les mieux doté en 4G, comme l’offre 100 Go de RED by SFR ou B&You. Ce sont des offres sans engagement que vous pourrez donc résilier facilement. En revanche, elle sont logiquement moins bien doté en 4G que les offres 4G fixe officielles.

Débits théoriques et débits pratiques

Sachez également que vous n’allez pas accéder aux débits théoriques. Il y a peu de probabilité que vous puissiez bénéficier de 100 à 300 Mb/s avec un accès Internet 4G. Vous aurez certainement 30 à 70 Mb/s (voire plus) en débit descendant et 15 à 50 Mb/s (voire plus) en débit montant. Effectivement, c’est déjà mieux que ce que peut fournir un accès ADSL.

Enfin, la technologie 4G a des inconvénients qu’il faut connaître. Premièrement, l’accès 4G est beaucoup moins stable qu’un accès ADSL ou fibre optique. Si vous êtes un joueur en ligne, la latence sera gênante : elle sera trop importante et vous risquez d’avoir une mauvaise expérience de jeu. Il se peut également que le routeur 4G se déconnecte de temps en temps. De quelques secondes à quelques minutes, en fonction de la couverture réseau et de votre opérateur. Enfin, on observe également des changements d’IP répétés — ce qui peut également être gênant pour certaines tâches — mais c’est là un bon exemple de comportement qui peut poser problème ou passer totalement inaperçu.

Si vous voulez plus d’informations vous pouvez notre retour d’expérience sur la 4G comme accès principal à Internet, vous pourrez mieux comprendre la limite de cette technologie comme accès Internet à la maison. Et encore, c’était une solution temporaire dans un milieu urbanisé. Si vous réfléchissez à opter pour de la 4G chez vous, c’est que malheureusement vous n’avez pas d’autres choix pour améliorer votre vie sur Internet.

Les routeurs et hotspots 4G

Quelques conseils

Choisir le bon forfait est la première étape. La seconde est de trouver le matériel adapté à vos besoins. Vous pouvez choisir un hotspot 4G, qui a l’avantage d’être facilement transportable et de vous suivre partout. Par contre, il offre moins d’options et de fonctions, et un accès moins stable que les routeurs 4G.

Vous pouvez également choisir un routeur 4G. Ils offrent souvent autant d’options d’un routeur WiFi, avec des connectiques adaptées à la maison (prises Ethernet). Bien souvent les antennes sont intégrées au routeur, mais des connecteurs situés au dos peuvent permettre d’utiliser des antennes externes pour améliorer la qualité du signal en réception. Nous vous conseillons de vérifier les caractéristiques du WiFi, mais aussi du modem 4G (catégories, bandes de fréquences).

Notre recommandation

Parmi les meilleurs routeurs 4G, le TP-Link routeur 4G LTE Wi-Fi AC offre un très bon équilibre avec ses 4 ports Ethernet avec la possibilité de partager le réseau avec 64 périphériques en simultané. Il dispose du Wi-Fi double bande en 2,4 GHz (jusqu’à 300 Mb/s) et 5 GHz (jusqu’à 867 Mb/s) pour un bon rapport qualité/prix. Il est généralement vendu aux alentours de 100 euros sur Amazon.

Si vous préférez mettre une somme un peu plus importante pour votre routeur 4G, il y a le Huawei B525s. Il intègre une interface complète, de nombreuses connectiques, du WiFi a/b/g/n/ac à 2,4 GHz et 5 GHz (jusqu’à 1 300 Mb/s en local) et un modem 4G+ cat. 6 qui prend en charge toutes les bandes de fréquences dont la 700 MHz (ou B28, importante pour Free Mobile). Comptez moins de 150 euros sur Amazon.

Pour aller plus loin

Fréquences 4G : comment assortir au mieux téléphone et opérateur

L’alternative la moins coûteuse est d’utiliser la fonction modem de votre smartphone, mais considérez cette option comme un accès très temporaire. Vous trouverez d’autre référence de hotspots et de routeurs 4G dans notre guide dédié Enfin, testez votre égibilité à la fibre avec notre comparateur d’offre ADSL et Fibre.