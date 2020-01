Soldes Cdiscount : TOUTES les meilleures offres tech

Cdiscount fait ses soldes d'hiver 2020. Pour l'occasion le marchand propose de nombreuses réductions dans diverses catégories, du smartphone à la console en passant pour le matériel informatique ou encore les trottinettes électriques. Retrouvez ici les meilleures promotions.





Les soldes d’hiver 2020 ont commencé, et bien évidemment Cdiscount participe à l’événement. Retrouvez ici les meilleures offres du marchand. Que vous cherchiez un smartphone, une console ou encore des accessoires, vous trouvez probablement votre bonheur ici.

Le résumé des offres

Si vous n’avez pas envie de lire tout ce qui suit. Voici les offres de notre sélection résumées.

Cet article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres apparaissent

Le Galaxy S10e à 479 euros

Plus franchement besoin de présenter cette déclinaison petit format du Galaxy S10. Il conserve la plupart des atouts de la gamme comme son superbe écran Dynamic AMOLED, d’une diagonale de 5,8 pouces. Ce dernier est percé dans le coin supérieur droit pour loger la caméra frontale. C’est un élément de design assez sympathique. Il intègre également le même processeur que le reste de la gamme. Il est particulièrement puissant et répondra parfaitement à tous les usages, y compris les jeux les plus gourmands.

Vous trouverez à l’arrière un double capteur photo, dont l’un est à ouverture variable, ce qui lui permet de prendre de très bons clichés en basse luminosité. Le second capteur est quant à lui ultra grand-angle, très en vogue en ce moment et franchement pour capturer des paysages. Le seul petit défaut du Galaxy S10e est son autonomie, il tiendra une journée d’utilisation, mais il ne faut pas en attendre franchement plus.

Pourquoi choisir le Galaxy S10e ?

Petit mais puissant

Doué en photo

Un excellent écran

Lancé à 739 euros, le Galaxy S10e est disponible à 479 euros pendant les soldes d’hiver chez Cdiscount.

Apple iPhone XR à 599 euros

L’iPhone XR est le smartphone le plus vendu de 2019. S’il a depuis été remplacé par l’iPhone 11, le téléphone Apple le moins cher de l’année dernière reste un très bon produit. Vous profitez toujours de cet excellent LCD de 6,1 pouces et de la reconnaissance faciale FaceID, particulièrement sécurisé.

Le terminal reste également très bien puissant avec son processeur A12 Bionic qui n’a pas perdu grand-chose de sa superbe. L’ensemble reste fluide en toute circonstance, y compris dans les jeux. Cela sera notamment utile si vous vous abonnez à Apple Arcade. La partie photo, bien qu’elle ne se compose que d’un seul capteur, reste également de bonne facture.

Pourquoi choisir l’iPhone XR ?

Son excellent écran LCD

Des performances toujours d’actualité

iOS 13 et l’écosystème Apple

Lancé à 855 euros, l’iPhone XR est disponible à 599 euros pendant les soldes d’hiver chez Cdiscount

Xiaomi Mi 9 à 269 euros après ODR

Lancé à 499 euros fin février 2019, le Xiaomi Mi 9 est le téléphone référence de la gamme Mi 9 de Xiaomi, s’il y a eu quelques cousins depuis, c’est lui qui a défini les codes de cette très populaire série du fabricant chinois. Le Mi 9 propose notamment un écran Amoled de 6,39 pouces, un capteur d’empreinte digital sous l’écran ou encore un triple capteur photo, dont le principal est de 48 mégapixels, et vous avez également un capteur ultra grand-angle et un téléphoto 2x. Sans faute enfin sur les performances grâce au Snapdragon 855 de Qualcomm.

Pendant les soldes d’hiver, le Xiaomi Mi 9 est proposé à 319 euros chez Cdiscount, et vous profitez en plus d’une offre de remboursement de 50 euros de la part de Xiaomi. Une fois prise en compte, le terminal revient donc à 269 euros. C’est moitié moins qu’au moment du lancement il y a moins d’un an.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9 ?

Techniquement très solide

Son triple capteur photo polyvalent

Son design élégant

Le Xiaomi Mi 9 est proposé à 269 euros sur Cdiscount après une offre de remboursement de 50 euros au lieu de 499 lors de son lancement.

Trottinette électrique Go Ride 80 Pro « Night Edition » à 159 euros

Si vous cherchez une trottinette électrique à petit prix, la Go Ride 80 Pro fera parfaitement l’affaire. Cette trottinette proposée en direct par Cdiscount offre un moteur de 350W qui suffit à atteindre la vitesse maximale de 25 km/h conformément à la réglementation. Son autonomie annoncée est de 25 km, mais vous ferez certainement moins en pratique. On apprécie également les suspensions à l’avant et à l’arrière ainsi que les pneus pleins qui évitent les crevaisons.

Elle restera suffisante pour vos trajets quotidiens, par exemple pour vous rendre au bureau. Son format relativement compact et son poids acceptable de 11,5 kg feront qu’elle pourra se ranger assez facilement et ne dérangera pas trop vos voisins si vous deviez l’emmener dans les transports en commun. Ce modèle « Night Edition » propose également des phares avant et arrière qui seront quant à eux obligatoires dans quelques mois.

Pourquoi choisir le Go Ride 80 Pro Night Edition ?

25 km/h et une autonomie suffisante pour la plupart des trajets quotidiens

Suspensions et pneus plein

Elle conforme à la réglementation

Habituellement proposée à 249 euros, la Go Ride 80 Pro est disponible à 159 euros pendant les soldes.

Nvidia GeForce RTX 2070 Super à 509 euros

Les soldes sont souvent un bon moment pour améliorer la configuration de son PC. La preuve avec cette Nvidia GeForce RTX 2070 Super de Gigabyte qui a droit à une promotion de 40 euros pour tomber à 509 euros. La promotion n’est pas gigantesque, mais c’est assez logique dans la mesure où là RTX 2070 Super n’est pas une « fin de série », bien au contraire.

Le GPU est sorti durant l’été 2019, il ne sera donc pas renouvelé tout de suite. La RTX 2070 fait partie des puces haut de gamme de Nvidia, même si elle reste devancée par 2080. Toujours est-il qu’elle sera très largement suffisante pour profiter de vos jeux dans la meilleure qualité possible. Comme toutes les cartes « RTX », elle supporte le Ray Tracing pour de superbes effets de lumières et de transparences.

Pourquoi choisir la Nvidia GeForce RTX 2070 ?

L’un des GPU les plus puissants d’Nvidia

Le support du Ray Tracing

Elle ne sera obsolète avant de longues années

La Nvidia RTX 2070 Super de Gigabyte est proposée à 509 euros au lieu de 549 pendant les soldes d’hiver chez Cdiscount

PS4 Pro (1 To) à 289 euros

C’est la dernière année de la PS4, elle sera très probablement remplacée par la PS5 en fin d’année, mais la console a encore quelques beaux jours devant elle grâce aux nombreuses sorties importantes prévues pour 2020 dont The Last of Us 2. Il s’agit en plus du modèle « Pro », plus puissant, qui permettra de profiter de vos jeux avec une meilleure qualité graphique que sur le modèle classique. Elle est proposée avec une réduction de plus de 100 euros et voit ainsi son prix tomber à 289 euros. C’est tout de même plus de 25% de réduction.

Pourquoi opter pour la PS4 Pro ?

La PS4 la plus performante

Un catalogue de jeux pléthorique

Et beaucoup de d’autre à venir

La PS4 Pro est disponible seule pour 289 euros au lieu de 399 euros pendant les soldes d’hiver chez Cdiscount.

SSD PNY 240 Go à 26 euros

Si vous avez besoin d’un SSD, ce disque PNY de 240 Go fera exactement ce qu’on lui demande pour 26 euros. C’est une toute petite promotion par rapport au tarif habituel, mais si vous aviez besoin d’un SSD, c’est toujours ça de pris. Son espace de stockage confortable suffira amplement à loger votre système d’exploitation et plusieurs applications qui ont besoin de démarrer rapidement. C’est l’avantage des SSD sur les disques classiques (dits HDD), ils sont franchement plus rapides.

Ce disque est au format 2,5 pouces et se connecte sur un port S-ATA. Il trouvera ainsi sa place dans toutes les machines qui en possède un. C’est notamment le cas de certains ordinateurs portables, et presque systématiquement dans les tours PC. Il rentrera également dans votre PS4, même si on recommandera plutôt de vous tourner vers un disque de 500 Go ou 1 To pour cette dernière.

Pourquoi choisir le SSD PNY 240 Go ?