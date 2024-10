Bouygues Telecom répond à Free Family : voici la nouvelle marque B.iG avec des remises sur les forfaits

Face à la concurrence acharnée des opérateurs, Bouygues Telecom dégaine B.iG, une offre familiale qui mise sur la dégressivité des tarifs et la flexibilité des services.

Après Free avec son offre Free Family, c’est au tour de Bouygues Telecom de dégainer une proposition pour les familles.

Au cœur de la proposition B.iG se trouve un principe simple : plus vous ajoutez de lignes à votre forfait familial, plus le prix de chaque ligne diminue.

Concrètement, Bouygues Telecom promet des économies allant de 5 € par mois pour une ligne à 10 € par mois pour chaque ligne à partir de la quatrième, et ce, jusqu’à 10 lignes par pack familial.

Cette approche est intéressante à plus d’un titre. D’abord, elle répond à une réalité démographique : les foyers français sont de plus en plus équipés en appareils connectés. Ensuite, elle se démarque des offres traditionnelles qui se contentent souvent de proposer des réductions sur une seule ligne supplémentaire. Enfin, Bouygues Telecom insiste aussi sur la pérennité de ces tarifs, contrairement aux promotions temporaires courantes dans le secteur.

Cependant, tout n’est pas parfait. Si les économies annoncées sont intéressantes (jusqu’à 564 € par an pour une famille avec 4 lignes), elles dépendent fortement de la composition du forfait choisi. On vous encourage donc à être vigilants et calculer précisément vos besoins pour s’assurer que B.iG est réellement plus avantageux que les offres concurrentes ou que des forfaits individuels.

Pas seulement pour les familles d’un même foyer

Parmi les services mis en avant par Bouygues Telecom figure le « Giga Boost ». Ce service permet d’ajouter gratuitement 20 Go de data à l’un des forfaits du pack, et ce jusqu’à trois fois par an.

Enfin, le terme de « famille » est large. Cela inclut non seulement les familles, même les recomposées ou éloignées géographiquement, mais aussi les groupes d’amis ou les colocations étudiantes qui cherchent à optimiser leurs dépenses télécom. On peut utiliser des RIB différents pour les lignes d’un même pack.

