Free Family : Free lance le forfait familial le moins cher du marché

Ce matin, Free a dégainé une toute nouvelle offre ultra-compétitive baptisée Free Family. Ce forfait comprend un abonnement Freebox et jusqu’à quatre lignes mobiles 5G avec internet illimité. Elle permettrait de réaliser jusqu’à près de 500 euros d’économie la première année selon l’opérateur.

Depuis plusieurs années, Free propose des forfaits mobiles et internet à un tarif agressif au point de développer une concurrence féroce sur le marché. On pense notamment au forfait 2 € et au forfait 5G avec une enveloppe de 300 Go pour moins de 20 euros par mois. L’opérateur du Groupe Iliad compte bien bousculer une fois de plus ses rivaux avec sa nouvelle formule Free Family. Une offre familiale qui permettrait de réaliser jusqu’à 480 euros d’économies selon Free. Voici comment elle fonctionne.

Sachez toutefois que le concept n’a rien de nouveau. SFR propose peu ou prou la même chose avec sa formule SFR Multi qui regroupe jusqu’à quatre forfaits mobiles en plus de l’abonnement box. Cette offre permet là aussi d’économiser jusqu’à 20 euros par mois sur chaque ligne mobile.

Un forfait 5G data illimitée à moins de 10 €/mois

Pour commencer, Free Family est une offre réservée aux abonnés Freebox. Il faut obligatoirement souscrire à une formule Freebox, peu importe laquelle (Revolution Light, Pop, Ultra, Ultra Essentiel), pour y être éligible.

À partir de là, il est possible de souscrire jusqu’à quatre abonnements mobiles avec le forfait Free 5G, avec quelques modifications. Non seulement l’enveloppe de données mobiles est illimitée, et non plus de 300 Go, le coût mensuel tombe également à 9,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros par mois.

Cette formule permet de faire jusqu’à 10 euros d’économie par mois, donc 120 euros par an. Avec quatre abonnements, on peut effectivement réaliser jusqu’à 480 euros d’économies la première année. Au bout de la première année, le forfait 5G revient à 15,99 euros par mois, ce qui reste encore moins cher que le prix originel.

En plus de la data illimitée, ce forfait propose, les SMS, MMS et appels illimités en France métropolitaine, 35 Go de data en roaming dans plus de 110 destinations et un accès à l’application TV OQEE by Free.

La 5G chez Free, ça vaut quoi ?

Encore faut-il adhérer au réseau 5G de Free. L’opérateur se targue de proposer le plus grand réseau mobile 5G en nombre de sites, ce qui est vrai. Toutefois, sur les plus de 26 000 sites 5G de Free, quasiment 20 000 sont autorisés dans la bande 700 MHz, sachant que pour profiter pleinement de la 5G, il est préférable d’être sous couverture d’une fréquence 3,5 GHz.

Toutefois, Free a récemment annoncé être le premier opérateur à déployer la 5G SA (Standalone). C’est-à-dire qu’au lieu de s’appuyer sur les infrastructures 4G existantes, la 5G SA de Free utilise des infrastructures entièrement dédiées à ce nouveau réseau. Si la 5G SA est la promesse de nombreux avantages comme des débits importants, une latence ultra-faible ou encore une meilleure efficacité énergétique, il faut avant tout avoir un smartphone compatible pour en profiter.

