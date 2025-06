Avec plusieurs mois de retard, l’Arcep dévoile enfin son dernier rapport sur la qualité des réseaux mobiles. Découpée en plusieurs parties, l’étude dévoile le meilleur opérateur dans les zones urbaines et rurales, mais aussi certains lieux où ça capte mal : les axes de transport.

Usagers du métro, du RER, du Transilien ou du TGV, cela nous est arrivés d’attendre une éternité le chargement de sa série parce que le réseau est aux abonnés absents. Si certains axes de transport sont couverts à un niveau acceptable, d’autres sont de vraies zones blanches par endroits, ce qui est bien embêtant si on cherche à passer le temps sur son trajet.

Dans son dernier rapport sur la qualité du réseau mobile en métropole, l’Arcep livre des détails sur la couverture dans les transports et le meilleur opérateur qui s’en sort sur ces voies de circulation. Voici ce qu’il en ressort. Consultez notre comparateur de forfaits pour trouver une offre en adéquation avec ces résultats.

L’état du réseau mobile dans les transports en commun

L’Arcep a mené des tests sur les réseaux mobiles des quatre grands opérateurs sur cinq axes de transport : les routes, les TGV, les TER, les transiliens et les métros. Globalement, la qualité du réseau mobile est élevée sur les axes routiers ainsi que sur le réseau des transiliens et des métros.

En revanche, elle fait encore défaut sur les lignes TGV et TER. Dans ces derniers, maintenir un réseau de qualité sur la totalité du trajet est extrêmement difficile. On trouve certains obstacles aux ondes comme les tunnels et les zones blanches, mais il faudrait également des antennes à intervalles réguliers le long des voies pour maintenir la connexion. Un véritable défi technique.

Il y a toujours le réseau Wi-Fi des TGV pour pallier le manque de réseau, mais ce n’est pas non plus la meilleure des solutions. D’une part, ces réseaux arrivent rapidement à saturation si le train accueille de nombreux passagers. D’autre part, il est très probable que la norme Wi-Fi du réseau des TGV INOUI soit le Wi-Fi 5 qui est loin d’être le plus sécurisé. À bord d’un train, il est conseillé d’utiliser un VPN et de ne pas lancer d’applications sensibles comme celles des banques en ligne.

Orange, meilleur opérateur mobile sur les axes de transport

Selon l’Arcep, Orange est de loin le meilleur opérateur mobile sur les axes de transport, autant sur les communications que sur la qualité du service internet. L’opérateur historique se démarque notamment sur le réseau TGV avec 78 % de communications maintenues deux minutes, suivi de Free Mobile qui est à 60 %. Même chose sur le taux de pages web chargées en moins de 10 secondes, il atteint 82 % chez Orange, suivi par Free Mobile à 72 %.

Orange annonce dans son communiqué de presse arriver en tête de tous les critères d’évaluation sur les axes de transport. L’Arcep indique toutefois que l’opérateur historique se fait devancer par Bouygues Télécom, quoique d’une courte tête, sur les communications réussies et maintenues dans le métro.

Plus globalement, Orange affiche d’excellents résultats comme l’indiquent ces schémas, mais aussi sur l’ensemble des tests réalisés par l’Arcep. Quand bien même il a été écarté de huit critères d’évaluation, Orange est considéré par l’autorité comme étant le meilleur opérateur mobile de la métropole.

Pour ce qui est des autres opérateurs, Free Mobile et SFR s’en sortent moins bien sur les réseaux urbains (transiliens, métros) sans être mauvais. Probablement parce que Bouygues Télécom est le meilleur des quatre opérateurs mobiles dans les milieux denses. À l’inverse, Bouygues s’en sort moins bien dans les milieux ruraux, ce qui transparaît dans ses résultats sur les réseaux de TGV et de TER qui sont les moins élevés.

