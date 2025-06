Fibre optique endommagée : voici les démarches essentielles pour éviter les galères avec le SAV

Votre connexion fibre fait des siennes ? Avant de passer des heures au téléphone avec le service client de votre opérateur, sachez qu’il existe d’autres solutions. L’Arcep, le gendarme des télécoms, rappelle aux utilisateurs qu’ils ont plusieurs cartes en main pour résoudre leurs problèmes de connexion.

Vous avez repéré un poteau cassé, des câbles qui pendent ou une armoire de rue abîmée ? Ne perdez pas de temps avec votre fournisseur d’accès. Vous pouvez signaler directement le problème à l’opérateur qui gère le réseau dans votre quartier.

Comment le trouver ? Comme le précise Univers Freebox, rendez-vous sur le site « Ma Connexion Internet » et cliquez sur l’onglet « déploiements fibre ». Vous découvrirez qui s’occupe du réseau chez vous. L’Arcep met aussi à disposition un fichier avec tous les liens pour déclarer les dégâts directement aux bons interlocuteurs dans l’onglet « OI FttH ».

Cette approche directe évite les intermédiaires et accélère souvent les réparations. Plus besoin de jouer au téléphone entre votre FAI et l’opérateur réseau.

Si le problème se situe dans votre immeuble, c’est au syndic de s’en charger. Il doit contacter l’opérateur mentionné dans la convention de raccordement de l’immeuble. D’ailleurs, une décision de justice récente a confirmé que les opérateurs sont bien obligés d’entretenir les équipements qu’ils ont installés.

Votre débit rame ? Commencez par les bonnes vérifications

Avant de vous énerver, essayez d’abord de redémarrer votre box et vos équipements. Ça paraît basique, mais c’est efficace dans beaucoup de cas.

Si ça ne change rien, appelez votre fournisseur d’accès. Il peut faire des tests sur votre ligne et voir si le souci vient de l’infrastructure. Le cas échéant, il contactera l’opérateur réseau pour vous.

Orange et Sosh : 3900 (gratuit depuis un fixe ou mobile Orange, sinon prix d’un appel local). Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h. Pour Sosh spécifiquement : 3976.

SFR et Red : 1023 pour joindre le service client. Même numéro pour Red by SFR. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

Free : 3244 pour contacter l’assistance. Service disponible du lundi au samedi.

Bouygues Telecom : 614 depuis un abonnement Bouygues ou 1064 pour les autres. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

OVH Telecom : 1007 (numéro unique). Attention, les délais d’attente peuvent être très longs. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Vous pouvez aussi appeler le 09 72 10 10 10 pour l’assistance commerciale et technique.

Quand ça traîne, vous avez des recours

Les pannes répétées ou qui durent longtemps vous donnent droit à des compensations. Regardez votre contrat : il y a souvent des clauses d’indemnisation que peu de gens connaissent.

Si votre opérateur ne répond pas ou si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le Médiateur des communications électroniques. C’est gratuit et ça se fait en ligne. Cette étape permet souvent de débloquer les situations sans aller plus loin.

En dernier recours, vous pouvez aller au tribunal. Pour les litiges de moins de 5 000 euros, la procédure est simplifiée. Pas besoin d’huissier, et l’avocat n’est obligatoire qu’au-dessus de 10 000 euros.

L’Arcep propose aussi une plateforme J’alerte l’Arcep pour signaler les problèmes récurrents. Même si elle ne traite pas les cas individuels, vos remontées aident le régulateur à surveiller le marché et à agir quand nécessaire.

Entre contacts directs avec les opérateurs réseau, recours gratuits et procédures simplifiées, plusieurs options s’offrent à vous. L’important est de savoir vers qui se tourner selon la nature de votre problème.