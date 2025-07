On a essayé la Kids Watch, la montre connectée de Bouygues Telecom pour éduquer les enfants au numérique

L’opérateur français Bouygues Telecom propose dans son catalogue une offre de montre connectée pour les enfants, avec un forfait et sans accès à internet. Avec une philosophie : retarder l’âge du premier smartphone.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En 2024, 71% des enfants de 11 ans (90% à 12 ans) ont un smartphone. 75% d’entre eux utilisent au minimum un réseau social de façon régulière (YouTube non compris dans le calcul), ce qui est inférieur à l’âge autorisé de 15 ans, sans autorisation parentale. Avec Kids Watch, Bouygues Telecom propose une alternative au smartphone pour les enfants à partir de 9 ans, en partenariat avec le constructeur chinois TCL.

L’objectif de l’opérateur mobile est de proposer un moyen de communication avec un forfait, sans internet ou distractions superflues comme les réseaux sociaux. Au delà du marketing, la question du numérique chez les mineurs est aujourd’hui assez délicate, et porte à débat. Certains parents peuvent trouver cette solution déroutante, voire disproportionnée.

Voici notre prise en main de la montre connectée pour enfant, de Bouygues Telecom.

Design et ergonomie : l’impression d’avoir une montre de grand

La Kids Watch se révèle assez classique. Le boîtier se pare d’une construction en plastique, avec du verre qui recouvre son écran. Le bracelet en silicone est fourni, et muni d’un système d’attache universel de 20 mm de largeur. À cela s’accompagne une certification d’étanchéité IP65.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec une taille de 45,8 x 39,8 x 15,15 mm, la Kids Watch s’avère très massive. Son épaisseur peut paraître déroutante au poignet d’un enfant (qui pourrait s’émerveiller d’avoir une montre de « grand »), et même celui d’un adulte, reste à voir sur le long terme si cela constitue vraiment une gêne.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un petit écran LCD de 1,3 pouces d’une définition de 240 x 240 pixels concentre toutes les fonctions. Notons que la lisibilité de cet écran est assez complexe, avec des bordures imposantes. Le tout est accompagné d’une caméra de 2 Mpx. Là-dessus, ne vous attendez pas à des miracles sur la qualité d’image lors des appels en visio.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On retrouve sur la droite un haut-parleur, ainsi qu’un bouton multi-fonctions qui sert à allumer ou éteindre l’écran, retourner au menu, ou enclencher un appel d’urgence (au numéro enregistré avec un appui long). À gauche se place un port micro-USB (en 2025 ?) et un slot nano SIM, tous deux recouverts par des caches en plastique, et un micro.

Avec une autonomie annoncée de 2 jours d’utilisation (et plus de 6 jours en veille), la Kids Watch peut traverser les longues journées sans difficultés. On peut malgré tout constater une légère chauffe en utilisation intensive, notamment sur le verre de l’écran.

Logiciel : un assistant au quotidien pour les parents, et les enfants !

Fabriquée par TCL, la Kids Watch (aussi connue sous le nom de TCL MT46) est équipée de ce qui semble être une version dépouillée et customisée d’Android, et fonctionne avec TCL Connect, l’application mobile du constructeur.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cette application est le système nerveux de la montre avec toutes ses fonctions qui y transitent. Du répertoire de contacts à la géolocalisation en passant par les heures d’école (sorte de mode avion), le podomètre et un agenda paramétrable à distance avec la fonction Rappels pour par exemple envoyer une notification sur le prochain cours de judo ou un rendez-vous médical. Certaines fonctionnalités se paramètrent uniquement sur le smartphone (le Wi-Fi pour appels VoWiFi, l’agenda…)

Kids Watch : l’application TCL Connect // Source : Frandroid Kids Watch : l’application TCL Connect // Source : Frandroid Kids Watch : l’application TCL Connect // Source : Frandroid

D’autres se contrôlent directement sur la montre comme l’appareil photo, le podomètre, la calculatrice ou encore la personnalisation du cadran.

Un parent peut gérer la totalité des fonctions de la montre, et à distance. Elle centralise également toutes les fonctions de communication avec son enfant (appels, messages, etc…).

Appel et communication : une ligne totalement sécurisée

Grâce son slot pour carte SIM, une connexion 4G mais sans accès internet, et le protocole VoLTE, la Kids Watch est totalement indépendante. À partir des numéros de téléphone autorisés par le parent et enregistrés sur l’application, l’enfant aura une autonomie de communication, avec appels, en visio ou non, et messages.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté messages, on pourra converser avec son interlocuteur par messages vocaux uniquement étant donné l’absence de clavier (la fonction textuelle est réservée aux parents sur l’application), en envoyant des photos ou des émojis. La configuration d’un groupe familial permet de discuter avec les membres du foyer (père, mère, frère…).

Fonctionnalités de sécurité : Une géolocalisation constante et rassurante

Dans son communiqué de presse, Bouygues Telecom indique que l’utilisation d’un traceur (comme un AirTag d’Apple) devient une pratique très en vogue chez les parents. Au delà des sonneries intempestives par des alertes de suivi, les marques concernées de ces produits ne les recommandent pas pour assurer le suivi GPS d’une personne (comme un enfant ou un animal). La Kids Watch se pose ainsi un véritable solution pour les parents inquiets de voir leurs enfants partir en vadrouille.

La TCL MT46 comporte un système de géolocalisation en temps réel, avec mode carte ou satellite, un suivi des déplacements et la définition d’une zone de sécurité. Ce suivi fonctionne même quand la carte SIM est retirée. Lorsque c’est le cas, elle enclenche une sécurité qui rend son extinction impossible. Le parent reçoit alors une notification indiquant que la montre est déconnectée.

Kids Watch : l’application TCL Connect // Source : Frandroid Kids Watch : l’application TCL Connect // Source : Frandroid

Des périmètres de sécurité peuvent être entrés dans l’application, comme, par exemple, de la maison à l’école de l’enfant. Le parent reçoit une notification dès que l’enfant est localisé en dehors de ces zones.

Lors de nos essais, il est arrivé que la géolocalisation ait fait preuve d’imprécisions, au-delà de la marge d’erreur de 15 mètres du système GPS. Une fausse alerte peut être envoyée à l’application si la zone est très restreinte (environ 200 mètres).

Avec le mode école (qui peut se paramétrer à distance), la montre entrera dans une « pause numérique » : passage en mode ne pas déranger sans aucune sonnerie ni notification, avec le blocage de la messagerie.

Le bouton SOS et la géolocalisation sont toujours actifs pour garantir la sécurité de l’enfant. Lors d’un appui long sur le bouton d’alimentation, la Kids Watch appelle le contact d’urgence enregistré sur l’application (et les services d’urgence si ce dernier ne répond pas), et envoie une photo prise par la caméra au groupe familial.

Prix et disponibilités : de 5 à 14 euros par mois

La Kids Watch (à partir de l’âge de 9 ans) est proposée par Bouygues Telecom au tarif d’un euro, et de 4 euros par mois pendant 24 mois ensuite, soit 97 euros à l’achat. Avec son forfait bloqué 2 Go à 9,99 euros par mois (4,99 euros par mois pour les clients B.iG).

Trois coloris sont disponibles : noir, rose, et bleu. Ces deux derniers sont pour le moment disponibles exclusivement en ligne.

Le bilan après quelques jours

La Kids Watch de Bouygues Telecom est une proposition intéressante : donner à un enfant un moyen de communication, sans avoir à le plonger immédiatement sur une dalle de verre, avec des garanties de sécurité. Elle n’est pas qu’un simple accessoire, elle est entièrement indépendante. Une application mobile permet aux parents de gérer toutes les fonctions à distance et en temps réel.

Bouygues Telecom Kids Watch (TCL MT46) // Source : Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La réalisation nous laisse cependant perplexe. La montre fabriquée par TCL n’est pas sans défauts. Le gabarit ne semble pas adapté au poignet d’un enfant, alors que ces derniers sont censés être les uniques utilisateurs. On peut aussi naturellement craindre de la durabilité d’un produit (au niveau des caches en plastique de la connectique par exemple), surtout au poignet d’un enfant. La montre est toutefois plus solide qu’elle en a l’air, il faut cependant éviter les bains, la piscine et même les douches avec étant donné qu’elle n’est que IP65.

Avec le programme Apple Watch for Kids, et la Fitbit Ace LTE de Google (aux États-Unis uniquement), l’alternative de l’opérateur s’ajoute à une liste de « montre téléphone » pour enfants, qui ont comme point commun l’ambition d’encadrer cette porte d’entrée vers le numérique. Dans ces deux cas, la proposition semble plus intéressante (mais bien plus onéreuse), avec des fonctionnalités supplémentaires (comme FaceTime ou Apple Music pour l’Apple Watch), une géolocalisation plus performante, une meilleure construction, etc…

Cette solution de « montre téléphone » fait-elle l’unanimité ? Pas vraiment. Après avoir interrogé certains parents sur cette question, on a pris conscience que cette proposition divise et fait débat chez les parents. Certains estiment que ça ne fait que déplacer le problème, quand d’autres n’apprécient guère de donner un traceur en forme de montre à son enfant. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Bouygues Telecom sur ce marché offre une solution clé en main, alors que l’Apple Watch est vendu sans forfait (avec le modem cellulaire en option).

