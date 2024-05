Google lance une montre connectée pour enfants, aussi performante qu’une Pixel Watch 2

Désormais filiale de Google, Fitbit a lancé sa première montre sous Wear OS, la Fitbit Ace LTE destinée aux enfants.

Depuis deux ans, plusieurs rumeurs évoquent régulièrement l’arrivée d’une première montre Wear OS chez Fitbit. Il faut dire que la marque a été rachetée, en 2019, par Google. Or, depuis ce rachat, le constructeur s’est cantonné à ne proposer que deux nouvelles montres sous son propre système d’exploitation, la Fitbit Sense 2 et la Fitbit Versa 4.

Autant dire que l’annonce, ce mercredi, d’une nouvelle Fitbit Ace LTE a de quoi surprendre. Il s’agit en effet de la première montre Wear OS de Fitbit, une montre qui est par ailleurs destinée aux enfants et non aux sportifs comme c’est généralement le cas chez Fitbit. Malgré son positionnement dans la gamme « Ace », qui la destine à un très jeune public, la montre estparticulièrement bien équipée, avec des caractéristiques très proches de celles de la dernière montre haut de gamme de Google, la Pixel Watch 2.

La nouvelle Fitbit Ace LTE se distingue cependant à plusieurs égards de la Pixel Watch 2. Si les deux montres profitent d’un processeur Snapdragon W5 Gen 1 avec 32 Go de stockage, la montre pour enfants est quant à elles équipée d’un écran carré et non pas rond. Il s’agit également d’une dalle Oled affichant une densité de 333 pixels par pouce et compatible avec un mode écran always-on. Comme son nom l’indique, la Fitbit Ace LTE est par ailleurs compatible 4G, de quoi permettre aux parents de pouvoir contacter facilement leurs enfants, même s’ils n’ont pas de smartphone avec eux.

Une montre Wear OS, mais sans applications tierces

Montre pour enfant oblige, la Fitbit Ace LTE propose cependant une version bridée de Wear OS, notamment sans Google Play Store. Il n’est pas question de permettre aux enfants de profiter de toutes les applications disponibles sur la boutique de Google, mais de se concentrer sur la sécurité, l’activité physique et les jeux.

Concrètement, la montre va inciter les enfants à se dépenser davantage afin de désactiver de nouveaux niveaux dans leurs jeux. Il est également possible pour les parents d’envoyer directement des messages textuels ou d’appeler la montre de leurs enfants. Ils peuvent également consulter la localisation de leurs enfants, qui sera par la suite supprimée dans les 24 heures.

La Fitbit Ace LTE // Source : Google

Du côté de l’autonomie, la Fitbit Ace LTE est équipée d’une batterie de 328 mAh permettant, en théorie, jusqu’à 16 heures d’utilisation.

La Fitbit Ace LTE est disponible en précommande aux États-Unis au prix de 230 dollars, soit 212 euros HT. Pour l’heure, aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour le marché français.