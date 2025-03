Fitbit repousse sa migration vers Google : voici la nouvelle date

Les utilisateurs de comptes Fitbit vont devoir migrer vers un compte Google avant février 2026 s’ils souhaitent conserver leurs données.

Une année de gagnée. Prévue en 2025, la migration forcée des comptes Fitbit vers l’écosystème Google aura finalement lieu en février 2026. Dans un courrier envoyé aux utilisateurs, la marque indique qu’après le 2 février 2026, les utilisateurs n’ayant pas effectué cette migration perdront leurs données.

De Fitbit à « Google Fitbit »

Racheté en 2021 par Google, Fitbit a perdu petit à petit son identité pour devenir un service spécialisé de Google dédié au sport et à la santé, entraînant ainsi l’apparition du terme « Fitbit by Google ». Une intégration qui passe aujourd’hui par une intégration complète au sein d’Alphabet, la maison mère de Google.

Une position largement défendue par la firme de Mountain View. « Comme nous l’avons déjà indiqué, Fitbit fait désormais partie de Google et les titulaires d’un compte Fitbit devront migrer vers un compte Google pour continuer à utiliser Fitbit », précise l’entreprise dans son mail.

Pour réaliser cette migration et ne pas perdre leurs données, les utilisateurs n’auront qu’à mettre à jour leur application Fitbit pour découvrir l’option de transfert dans leurs paramètres, peut-on lire sur la page d’assistance de Google.

À noter, les utilisateurs réfractaires ne pourront plus utiliser l’application sans cette migration, mais il leur est possible de « télécharger ou supprimer leurs données à tout moment avant ou au plus tard » au 2 février 2026, rapporte The Verge.