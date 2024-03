Oubliez les produits Fitbit, ce sont désormais des appareils Google

Google a décidé d'un changement de nomenclature prévisible pour Fitbit. Désormais, son nom est accolé à celui de sa filiale, spécialisée dans les montres et bracelets connectés, et plus largement dans le suivi de l'activité physique.

RachetĂ© en dĂ©but d’annĂ©e 2021 par Alphabet, la maison mère de Google, Fitbit ne cesse depuis d’ĂŞtre rapprochĂ© du groupe, tant en termes de stratĂ©gie que de nomenclature. Après l’apparition en 2022 de l’appellation « Fitbit by Google », voilĂ que l’entreprise perd son logo et change Ă nouveau de nom pour devenir « Google Fitbit ».

De manière très concrète, cette Ă©volution reflète que Fitbit fait Ă prĂ©sent partie intĂ©grante de Google. On savait que c’Ă©tait le cas, mais la chose est dĂ©sormais affichĂ©e explicitement, comme le souligne 9to5Google. Ce changement est en effet visible partout, Ă commencer sur la page d’accueil du site officiel de Fitbit, oĂą l’ancienne nomenclature « Fitbit by Google » a d’ores et dĂ©jĂ laissĂ© sa place Ă une mention « Google Fitbit » en haut de page.

Fitbit devient à présent « Google Fitbit »

Dans la mĂŞme idĂ©e, la police de caractère employĂ©e pour le nom « Fitbit » a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de mieux correspondre Ă celle de Google. On remarque par ailleurs l’ajout d’un « F » majuscule en lieu et place de l’ancien « f » minuscule. Et bien sĂ»r, ces modifications devraient progressivement fleurir sur les emballages de produits Fitbit.

L’ancienne nomenclature Fitbit… et la nouvelle // Source : Google

D’après 9to5Google, la prochaine Ă©tape de Google pourrait ĂŞtre de carrĂ©ment abandonner le Store « fitbit.com ». On imagine alors que les produits Fitbit seraient Ă l’avenir distribuĂ©s directement au travers de la boutique en ligne de Google et dans les diffĂ©rents points de vente du groupe. L’absorption de Fitbit par Google serait alors complète.

Notons que ces changements semblent intervenir en parallèle de la restructuration en cours au sein de la division « hardware » de Google. En janvier, la firme a en effet mis un terme au cloisonnement jusqu’Ă prĂ©sent observĂ© entre ses divisions Pixel, Nest et Fitbit. Distinctes, ces diffĂ©rentes branches disposaient jusqu’Ă maintenant d’Ă©quipes indĂ©pendantes de conception, d’ingĂ©nierie matĂ©rielle, de logiciels et d’interface utilisateur, entre autres. DĂ©sormais une seule Ă©quipe commune est par exemple responsable de l’ingĂ©nierie matĂ©rielle pour les gammes Pixel, Nest et Fitbit.

En parallèle, on apprenait rĂ©cemment le dĂ©part des co-fondateurs de Fitbit, James Park et Eric Friedman, qui ont tous deux quittĂ© Google au mĂŞme titre que d’autres cadres de l’accessoiriste. De quoi laisser le champ libre au gĂ©ant californien.