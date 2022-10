En attendant la première montre de Google, Fitbit continue de proposer ses montres en marques propres. La Fitbit Sense 2 est le dernier modèle haut de gamme en date, avec son écran Oled, son électrocardiogramme, son GPS intégré et la ribambelle de fonctions Fitbit Premium.

Il y a deux ans, en août 2020, Fitbit lançait sa montre connectée haut de gamme, la Fitbit Sense. Celle-ci était alors non seulement capable de suivre vos déplacements grâce à un GPS ou de mesurer votre fréquence cardiaque, mais également de réaliser un électrocardiogramme ou d’évaluer votre niveau de stress.

Entre temps, Fitbit a été racheté par Google et si la firme a travaillé au développement de la nouvelle Pixel Watch, elle a également lancé la successeure de la Sense, la nouvelle Fitbit Sense 2. Voici son test complet.

Fitbit Sense 2 Fiche technique

Modèle Fitbit Sense 2 Format écran Carré Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Prix 299 € Fiche produit

Fitbit Sense 2 Design

La Fitbit Sense 2 conserve, dans les grandes lignes, les principales caractéristiques du premier modèle, sorti il y a désormais deux ans. Bien évidemment, c’est d’abord le cas en ce qui concerne le design de la montre connectée orientée santé.

Comme d’habitude chez Fitbit, et contrairement à nombre de constructeurs, la Fitbit Sense 2 n’est pas déclinée en plusieurs versions selon la taille du boîtier. Ici, le fabricant propose une seule taille de boîtier de 40,5 x 40,5 x 12,3 mm. Le constructeur intègre néanmoins deux formats de bracelet pour le modèle « style » en silicone fourni par défaut : un modèle small, pour les poignets de 129 à 175 mm, et un modèle large, pour les poignets de 158 à 209 mm.

Ayant un poignet relativement fin pour un homme, la taille du boîtier m’a paru un poil petite. Je n’aurais pas été contre un format un peu plus large, mais il faut bien admettre que Fitbit a cherché ici à satisfaire toutes les morphologies et le résultat est loin d’être aberrant une fois la montre fixée.

Autour de la montre, Fitbit a intégré une large grille de haut-parleur sur le côté droit et deux petites grilles de microphones sur le côté gauche. Toujours sur la gauche, on va retrouver un bouton physique utilisé pour naviguer dans l’interface de la montre et pour lancer certaines actions, comme on le verra plus tard. Malheureusement, la course du bouton est assez lâche et on aurait aimé un clic un peu plus satisfaisant pour valider qu’une action a bien été prise en compte… surtout compte tenu des ralentissements de l’interface logicielle, comme on le verra plus tard.

Pour le reste, il faut bien avouer que la Fitbit Sense 2 profite de belles finitions avec son boîtier en aluminium et le verre légèrement incurvé de l’écran qui semble plonger sur les rebords du boîtier. Fitbit a également intégré des contours au niveau du verre de l’écran. Un choix de design qui rappelle l’ancienne génération, mais s’en distingue toutefois en ceci que les contours plus brillants étaient alors intégrés directement au boîtier en aluminium.

Fitbit assure par ailleurs que sa Sense 2 est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, sans toutefois donner de certification d’étanchéité précise.

Dernier point concernant le design : le système de fixation des bracelets. Fidèle à son habitude, et à l’instar d’Apple, Fitbit n’a pas opté pour un système de bracelet standard avec une pompe et des cornes, mais son propre système de fixation. Concrètement, cela signifie qu’il vous faudra nécessairement passer par les bracelets du constructeur pour en changer si vous vous lassez du modèle fourni avec la Sense 2. Malheureusement, impossible de reprendre le bracelet 20 ou 22 mm de la montre de votre aïeul ou d’acheter un bracelet qui vous taperait dans l’œil dans une bijouterie ou une horlogerie de quartier. Le bracelet « Style » fourni par défaut avec la montre est plutôt confortable et n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch Series 8, mais il n’est cependant pas des plus élégants et sera surtout adapté au sport.

Fitbit Sense 2 Écran

Comme à son habitude, Fitbit a opté pour un écran carré — ou plutôt carré avec des lignes arrondies — sur sa Sense 2. Comme sur la première Sense, on a droit ici à un écran Amoled de 1,58 pouce de diagonale et d’une définition de 336 x 336 pixels.

Qui dit écran Oled dit contraste infini, et c’est bien là l’une des principales qualités de l’écran de la Fitbit Sense 2. Quand on sait à quel point l’interface du constructeur repose sur des fonds d’écran noirs — et donc avec des pixels éteints — le choix de l’Oled est donc particulièrement pertinent puisqu’il va permettre d’économiser de l’énergie en n’allumant pas ces pixels derrière le texte.

Par ailleurs, on peut être tenté de se dire qu’avec une densité de 301 pixels par pouce (ppp), la Sense 2 proposerait une lisibilité claire et des textes nets. Il n’en est rien. Malheureusement, l’interface de la montre est loin de la lisibilité sans faille que peuvent proposer une Samsung Galaxy Watch 5 (321 ppp) ou une Apple Watch 8 (326 ppp). Les textes affichés à l’écran présentent bien souvent du crénelage qui se traduit par un très léger halo autour des lettres. Autant dire qu’à ce prix-là, on en attendait mieux d’une montre connectée.

Surtout, la Fitbit Sense 2 a des ratés assez évidents au niveau de la gestion des couleurs lorsqu’on regarde au niveau des bords supérieurs et inférieurs de l’écran. En bas, les caractères en blanc vont souvent s’afficher en vert. En haut, ils s’afficheront alors en rouge. C’est peut-être le modèle de notre montre de test qui a des ratés, un souci d’aberration chromatique ou nous qui faisons du pixel peeping (regarder une image de très près jusqu’à en voir les pixels), mais, là encore, le niveau de finition peut laisser à désirer pour un modèle aussi haut de gamme.

Du côté des cadrans, si la Fitbit Sense 2 n’en embarque qu’un seule activé par défaut, il est cependant possible d’en télécharger davantage depuis la rubrique « Galerie » sur l’application du constructeur. Ce sont alors cinq cadrans qui vous sont proposés d’office, avec de nombreux autres disponibles au téléchargement. Malheureusement, nombre d’entre eux sont réservés aux utilisateurs abonnés à Fitbit Premium, d’autres sont payants et les prix ne sont pas toujours indiqués clairement dès leur page de téléchargement — il faut la plupart du temps se rendre dans leur description. Bref, on a vu système de téléchargement de cadrans bien plus ergonomiques, mais au moins il y a de la variété.

La luminosité de l’écran de la Fitbit Sense 2 fonctionne comme sur l’Apple Watch. Vous pouvez ainsi régler le niveau de luminosité sur trois niveaux : faible, normal ou élevé. Par ailleurs, en plus de ce réglage de base, la luminosité de l’écran va automatiquement s’ajuster en fonction de la luminosité ambiante. Concrètement, la montre propose une bonne luminosité la plupart du temps, même si elle peut avoir un peu de mal à se montrer à la hauteur dans des conditions particulièrement lumineuses, notamment pendant un exercice en plein soleil.

La Fitbit Sense 2 profite par ailleurs d’un mode écran always-on bien pratique si vous souhaitez afficher un cadran à votre poignet même si vous ne consultez pas la montre. Fitbit propose également un mode « ne pas déranger » programmable pour désactiver automatiquement l’allumage de l’écran lorsque vous pivotez le poignet. C’est commode pour éviter de s’éblouir en pleine nuit alors qu’on se retourne dans le lit.

Fitbit Sense 2 Usage et application

Même si Fitbit a été racheté en début d’année dernière par Google et que la firme semble développer des montres sous Wear OS, ce n’est toujours pas le cas de la Fitbit Sense 2. La montre connectée embarque toujours le même système Fitbit OS que la version précédente, mais a reçu quelques nouveautés en termes d’interface et d’expérience utilisateur.

Fitbit a en effet revu les différents gestes de navigation de manière à s’approcher davantage de l’expérience proposée sur les montres Wear OS. Voici donc les différents contrôles gestuels ou via le bouton latéral :

Glissement vers le haut : accès aux notifications ;

glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides ;

glissement vers la gauche ou la droite : accès aux cartes widgets ;

simple appui sur le bouton : accès aux applications installées ;

double appui sur le bouton : accès à Alexa, aux paramètres, aux notifications et à Fitbit Pay ;

appui long sur le bouton : action à configurer.

Concrètement, l’appui long fait ici office de bouton de raccourci. Fitbit propose plusieurs choix pour la configuration de cette pression longue : Alexa, réglages rapides, Fitbit Pay, activité, relax, alarmes, chronomètres, météo, paramètres, numérisation AED (stress), ECG et aujourd’hui. Dans mon cas, j’ai configuré le bouton pour qu’il lance automatiquement une séance d’entraînement en passant par l’application activité.

Dans l’ensemble, on a donc affaire ici à des contrôles plutôt simples à l’aide de l’écran tactile et une gestion sans anicroche de la navigation. Cela pourrait être idéal si la navigation était fluide… malheureusement c’est loin d’être le cas.

Fitbit ne communique pas sur le processeur embarqué dans sa Sense 2. Impossible donc de savoir précisément quelle est sa puissance de calcul ou sa fréquence. Même sans cela, il est évident qu’on n’a pas affaire ici à un foudre de guerre. Les retours sur la première Fitbit Sense, deux ans après sa sortie, ne sont pas glorieux quant à la fluidité de la montre et la Sense 2 ne semble pas avoir subi de révolution majeure.

Plus concrètement, la montre accuse un retard certain à l’affichage lorsque l’on souhaite faire un simple glissement pour naviguer sur l’écran. Les options choisies mettent parfois près d’une seconde pour s’activer et, surtout, les applications — pourtant natives — sont bien longues à se lancer. Comptez plus de trois secondes avec un écran d’attente à chaque fois que vous comptez lancer une nouvelle application.

C’est d’autant plus frustrant que la plupart des montres concurrentes sur le marché — on parle aussi bien des montres sous Wear OS que des Apple Watch, des modèles Huawei ou des toquantes sous RTOS — n’ont plus ce problème de ralentissement particulièrement frustrant. Même les bracelets connectés de Xiaomi, vendus à moins de 100 euros, sont plus fluides que la Fitbit Sense 2. À un tarif de lancement de 300 euros, c’est à peine compréhensible de la part d’un constructeur aussi renommé.

Retour vers le passé

L’économie de bouts de ficelles ne s’arrête pas là. Sur plusieurs points, Fitbit a retiré des fonctionnalités pourtant intégrées à la première Sense. C’est le cas du Wi-Fi, présent sur la montre, mais désactivé — et qui ne peut pas être activé. Les mises à jour devront donc passer par le Bluetooth. Il en va de même pour le contrôle de la musique sur son smartphone, qui n’est plus pris en charge par Fitbit, tout comme les applications Spotify et Deezer. Impossible aussi de connecter des écouteurs filaires à la montre pour écouter de la musique qui serait stocké dans sa mémoire interne. Fitbit communique également sur l’intégration de Google Pay — en plus de Fitbit Pay — pour le paiement sans contact, ainsi que sur les appels passés par Bluetooth depuis la montre — avec le micro et le haut-parleur — mais en indiquant qu’ils seront « bientôt » disponibles, sans plus de précision. En l’occurrence, sans ces fonctions présentes au lancement de la Fitbit Sense 2, je n’ai pas eu l’occasion de les tester. Du côté de Fitbit Pay, rappelons par ailleurs que seules quelques banques françaises sont compatibles, parmi lesquelles BNP Paribas, Boursorama, Crédit Mutuel, Fortuneo et Revolut.

Heureusement, il reste possible d’installer des applications tierces depuis la boutique en ligne de Fitbit. On reste loin de la simplicité d’utilisation — avec tri par catégories — de ce que peuvent proposer Wear OS ou watchOS, mais c’est toujours ça de pris. Reste que si de nombreuses applications sont proposées, on est loin des acteurs majeurs du secteur et la plupart de celles proposées vont se contenter d’afficher une liste de tâche, de gérer des itinéraires ou de proposer quelques fonctions sportives plus spécialisées.

Fitbit Sense 2 Fonctionnalités de santé

La Fitbit sense 2 occupe un segment à part sur le marché des montres connectées. Pas vraiment une montre hyperconnectée, comme les modèles Apple, Samsung ou Fossil, il ne s’agit pas non plus d’une montre spécialisée dans les mesures sportives, comme les montres Garmin, Coros, Suunto ou Polar.

Comme à son habitude, Fitbit met en avant des fonctionnalités liées avant tout à la santé et au bien-être, et pas spécialement dédiées au sport.

Précision du GPS de la Fitbit Sense 2

Comme la première Sense de 2020, la Sense 2 dispose de son propre système de suivi GPS + Glonass. Et comme la première Sense de 2020 ou la Charge 5, le fix GPS de la Sense 2 est catastrophique. Avant de lancer un entraînement, la montre va afficher un message « connexion au GPS en cours » puis, au bout d’une minute : « aucun signal GPS ».

Pendant mes premières courses avec la montre, j’ai cru que ce second message signifiait que la Sense 2 avait arrêté la recherche. J’ai donc relancé l’entraînement pour lancer un nouveau fix GPS… en vain. Parfois pendant près de quinze minutes, en t-shirt fluo et en short par 9 degrés Celsius. Résigné, j’ai fini par lancer l’activité sans avoir de fix GPS. J’ai ainsi couru 24 kilomètres sans avoir été suivi par le GPS de la Sense 2.

Frustré, j’ai fini par suspendre la montre à la rambarde de mon balcon dans l’espoir que le fix se fasse pendant que j’étais en télétravail. Au bout de cinq minutes, bingo. En fait, même avec le message « pas de signal GPS » affiché, la montre continue à chercher le fix tant que l’on n’a pas lancé d’exercice. Sachant que les premiers fix sont généralement les plus longs à se faire, j’espérais que les autres soient plus rapides. Il n’en est rien. J’ai même passé, une heure et demie, un samedi après-midi, à attendre le fix de la montre, en vain… avant de réaliser qu’il pouvait finalement se faire pendant la course. C’est à n’y rien comprendre et extrêmement frustrant.

Les montres d’Apple, de Samsung ou de Garmin proposent toutes un fix en moins de dix secondes, si ce n’est instantané dans le cas de certains modèles. Le comportement de la Fitbit Sense 2 est tout sauf normal pour une smartwatch en 2022. Si vous comptez l’utilisez comme une montre de sport, autant le dire clairement : passez votre chemin.

Pour tester la fiabilité du suivi GPS de la Fitbit Sense 2, j’ai couru trois séances avec elle et avec mon smartphone, plus large et disposant d’un système GPS plus fiable. De quoi me permettre de mesurer l’écart de distance mesurée avec un appareil et avec l’autre.

Courses GPS smartphone Fitbit Sense 2 Écart Course 1 10,16 km 11,05 km +8,76 % Course 2 14,81 km 17,34 km +17,08 % Course 3 6,42 km 6,89 km +7,32 % Total 31,39 km 35,28 km +12,39 %

On le note d’emblée, la montre de Fitbit a la fâcheuse tendance de rajouter autour de 10 % de distance à chaque exercice. Dit comme ça, ça peut paraître peu, mais à une allure de 6 min 30 s par kilomètre, la montre va interpréter une allure de 5 min 30 s par kilomètre. Autant dire qu’on rentre alors dans une autre catégorie de course à pied. De fait, les données faussées par cette mauvaise précision GPS vont se retrouver sur toutes les interprétations : allure, vitesse et calories dépensées. Logiquement, la montre va également avoir du mal à comprendre votre VMA (Vitesse maximale aérobie).

Pour expliquer cette différence de distance, il suffit d’observer les courbes. Ci-dessous, on retrouve, en bleu, le suivi GPS du smartphone et, en rouge, celui de la Sense 2. On le voit, sur les bords du lac dont j’ai fait trois fois le tour, le suivi du smartphone se superpose à chaque passage. En revanche, le suivi de la montre est complètement dans les choux.

Suivi GPS du smartphone Suivi GPS de la Fitbit Sense 2

Sur une deuxième sortie, on peut voir que la montre prend bien plus de libertés avec le suivi GPS que le smartphone en me faisant passer au beau milieu de pâtés de maisons.

Suivi GPS du smartphone Suivi GPS de la Fitbit Sense 2

Le plus étonnant est que le suivi GPS commence bien après le début de l’activité et s’achève bien avant. Pourtant, même avec cette distance réduite, la Sense 2 a tendance à largement surestimer la distance parcourue.

Précision de la fréquence cardiaque de la Fitbit Sense 2

Pour le suivi de fréquence cardiaque, la Fitbit Sense 2 est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque optique multipoint. Concrètement, la montre va enregistrer toutes les cinq secondes votre fréquence cardiaque. Une régularité qui passe à toutes les secondes lorsque vous lancez un exercice.

Là encore, pour évaluer la fiabilité de la fréquence cardiaque mesurée par la Sense 2, je l’ai comparée à une ceinture abdominale de fréquence cardiaque de référence, la Garmin HRM-Pro. J’ai ensuite comparé les mesures obtenues dans le cadre de deux exercices : une sortie longue à allure constante et une sortie en fractionné, avec de fortes variations de fréquence cardiaque.

Fitbit Sense 2 Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FQ moyenne 161 bpm 164 bpm -1,55 % -1,65 % FQ max 178 bpm 179 bpm

Pour la sortie longue, on constate déjà que la Fitbit Sense 2 a bien du mal à suivre la fréquence cardiaque réelle, alors même qu’elle n’a que peu évolué durant ma course, restant globalement entre 160 et 180 battements par minute. La montre a mesuré une fréquence cardiaque moyenne inférieure de 3 battements par minute.

En revanche, elle paraît bien réagir aux changements de rythme avec une bonne réactivité les trois fois où j’ai dû me reposer avant de me remettre à courir.

Fitbit Sense 2 Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FQ moyenne 149 bpm 157 bpm -4,42 % -4,38 % FQ max 182 bpm 189 bpm

En revanche, sur la sortie en fractionné, c’est la catastrophe. La Fitbit Sense 2 a mesuré une fréquence cardiaque moyenne de 149 battements par minute, contre 157 pour la ceinture Garmin. Sur la courbe, on observe que les pics de fréquence cardiaque sont bien moindres sur la montre de Fitbit et l’écart moyen est inférieur de plus de 4 pour cent. Bref, si vous vous entraînez à la fréquence cardiaque, passez votre chemin, la Fitbit Sense 2 n’est pas faite pour vous.

Fonctions de santé et de bien-être

En plus des fonctions de suivi de la fréquence cardiaque et du GPS, la Fitbit Sense 2 embarque nombre de fonctionnalités liées à la santé, pour certaines absentes de la Fitbit Versa 4 — qui aura droit à son propre test ultérieurement.

C’est le cas notamment de l’électrocardiogramme. Certifié comme dispositif médical, cette fonction est semblable à celle que l’on peut trouver sur les Apple Watch, sur la Withings ScanWatch ou sur les Galaxy Watch de dernière génération. Il est ainsi possible de poser l’index et le pouce sur deux angles de la montre pendant 30 secondes pour faire circuler un léger circuit électrique à travers vos bras et mesurer ainsi l’activité électrique de votre cœur.

Cette fonction est très accessible sur la montre et vous permet par ailleurs d’exporter les résultats sous forme de PDF pour, par exemple, les partager avec votre médecin.

L’autre fonction exclusive à la Fitbit Sense 2 — et absente de la Versa 4 — est le suivi du niveau de stress grâce au capteur à conductance cutanée AED. Concrètement, le capteur est censé mesurer en continu votre niveau de stress en fonction des variations électriques cutanées. Cette mesure se fait régulièrement, mais vous pouvez également opérer une mesure manuelle plus complète simplement en posant votre paume sur l’écran de la montre. Fitbit vous propose également d’indiquer votre niveau de stress (impatient, heureux, content, calme, triste, inquiet, frustré ou stressé).

Si la montre est également capable de vous demander comment vous vous sentez de temps à autre, malheureusement ces notifications ont tendance à provoquer l’effet inverse et à me stresser. Surtout, en période de stress, s’il est toujours possible de réaliser les exercices de respiration proposés par la Fitbit Sense 2, il n’est pas toujours aisé de se détendre. Bref, c’est le serpent qui se mord la queue.

La Fitbit Sense 2 intègre également un oxymètre pour mesurer le niveau de saturation en oxygène dans le sang, une fonction que l’on retrouve désormais sur la plupart des montres et bracelets connectés. Un capteur de température cutanée est également de la partie. À l’instar de celui de l’Apple Watch Series 8, il ne va cependant pas afficher la température du corps ou de la peau en tant que tels, mais simplement les variations de température de la peau mesurées pendant la nuit. Malheureusement, difficile d’en tirer quoi que ce soit.

Enfin, la Fitbit Sense 2 va également être capable de définir non seulement votre temps total de sommeil, mais également les différentes phases (sommeil léger, profond ou paradoxal). Un score est également affiché, vous indiquant si votre nuit de sommeil a été suffisamment réparatrice ou non.

Des fonctions réservées aux abonnés Fitbit Premium

Comme souvent chez Fitbit, certaines fonctions proposées par la Sense 2 sont malheureusement réservées aux abonnés à son service Fitbit Premium. Si le constructeur offre six mois d’abonnement pour tout achat de la montre, il faut bien garder en tête que, passé ces six mois, il vous faudra alors payer 8,99 euros par mois pour continuer à en profiter. Autant dire que l’investissement commence à devenir important et que, si ces fonctions sont essentielles à vos yeux et que vous ne comptez pas souscrire à un abonnement supplémentaire, la Fitbit Sense 2 n’est pas nécessairement pour vous.

Parmi ces fonctionnalités, on va retrouver :

score d’aptitude quotidienne

score de sommeil détaillé

sons pour un sommeil réparateur

analyses avancées

jeux et défis

score de gestion du stress détaillé

tendance des indicateurs de santé pour les 90 derniers jours

rapport bien-être

données de température cutanée avancées

exercices

pleine conscience

Ces fonctions sont présentes au sein de la rubrique « Premium » de l’application Fitbit, mais également au sein des différents menus dans l’application — par exemple, le profil de dormeur figure dans votre bilan de sommeil, tout comme les analyses de sommeil avancées.

On retiendra surtout le score d’aptitude quotidien, particulièrement pratique pour les sportifs. Ce score va tenir compte de votre activité récente, de votre sommeil et de la variabilité de la fréquence cardiaque pour vous signaler si vous pouvez vous entraîner ou s’il vaut mieux que vous vous reposiez. Notons néanmoins que ce type de fonction n’est pas exclusif à Fitbit et que Garmin propose, de son côté, un score de « body battery » similaire et, surtout, gratuit.

Il reste ainsi frustrant que Fitbit continue de pousser autant certaines fonctionnalités réservées à ses abonnés qui ont pourtant payé, dans le cas de la Sense 2, un prix plutôt élevé de près de 300 euros.

Fitbit Sense 2 Autonomie

Fitbit annonce une autonomie de plus de dix jours pour sa Sense 2. D’après le constructeur, la toquante pourrait par ailleurs être utilisée pendant cinq heures consécutives avec le GPS activé.

De mon côté, en gardant l’écran always-on activé et avec deux entraînements sans GPS — le fix ne s’était pas fait — j’ai pu utiliser la montre pendant près de 72 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Notons cependant que la Fitbit Sense 2 désactive automatiquement l’écran always-on lorsqu’elle tombe sous les 10 % de batterie.

Une deuxième session sans écran always-on, mais avec trois entraînements, m’a permis d’utiliser la Fitbit Sense 2 pendant 89 heures. On est certes loin des six jours d’autonomie annoncés par Fitbit, mais il faut bien admettre que la plupart des montres Wear OS ne parviennent pas à dépasser les deux jours d’autonomie. C’est déjà ça de pris.

Pour la recharge, Fitbit fournit un câble avec un système d’accroche magnétique d’un côté et une prise USB-A de l’autre. Si Fitbit communique sur une charge complète en deux heures, il m’aura fallu patienter 1 h 51 de mon côté pour passer de 0 à 100 % de batterie.

Fitbit Sense 2 Appel et communication

Du côté de la connectivité, la Fitbit Sense 2 joue la sobriété. Comme on l’a vu, la montre ne propose pas de connexion Wi-Fi — malgré un modem intégré — et se contente du Bluetooth 5.0.

Pour la connexion GPS et la géolocalisation, la montre est également compatible avec le système de satellite GPS et Glonass. Malheureusement, le fix est particulièrement lent à se faire, comme on l’a vu dans la partie dédiée.

La montre profite par ailleurs d’une puce NFC utilisée pour le paiement sans contact sur Fitbit Pay et, à terme, sur Google Pay. De même, elle intègre un haut-parleur et un microphone qui peuvent être utilisés pour passer des appels vocaux. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas proposée au lancement de la montre.

Notons enfin que la Fitbit Sense 2 ne propose pas de connectivité mobile via 4G et qu’il vous faudra donc nécessairement avoir votre smartphone avec vous pour recevoir des notifications.

Fitbit Sense 2 Prix et date de sortie

La Fitbit Sense 2 est disponible depuis le 30 septembre. Elle est disponible en trois coloris — gris foncé, blanc lunaire ou bleu brumeux — au prix de 299,95 euros. Pour les bracelets supplémentaires, comptez un minimum de 30 euros pour ceux conçus par Fitbit.



À un tarif assez proche, on peut retrouver d’autres montres bien plus efficaces, comme l’Apple Watch SE (2022), la Samsung Galaxy Watch 5 ou la Garmin Forerunner 255.