Fitbit : on en sait plus sur sa première montre connectée sous Wear OS

Grâce à une mise à jour des services Google, on en sait davantage sur la première montre connectée de Fitbit sous Wear OS, avec l'intégration de Google Pay au lieu de Fitbit Pay.

Désormais propriété de Google, Fitbit devrait lancer prochainement une nouvelle montre connectée sous Wear OS. Il faut dire que, jusqu’à présent, le constructeur spécialisé dans la santé connectée utilisait son propre système d’exploitation pour ses bracelets et montres connectées comme les Fitbit Sense et Fitbit Versa 3.

Néanmoins, le site XDA Developers a mis la main sur de nouvelles lignes de code intégrées à la dernière version bêta des Google Play Services, en version 22.32.12. On peut y lire notamment les phrases suivantes : « Vous pouvez payer n’importe où Google Pay est accepté », « Vous êtes prêt à payer avec votre montre », « Validez le PIN », « Un PIN différent a été entré », « Illustration de montre Fitbit » et « Tapez pour payer partout où Google Pay est accepté, circulez en transport en commun et davantage, le tout seulement avec votre montre ».

Si la plupart de ces lignes concernent simplement une fonction de paiement sans contact classique grâce à Google Pay sur une montre connectée, la cinquième invite bel et bien à afficher l’illustration d’une « montre Fitbit » et non pas n’importe quelle montre connectée sous Wear OS. De quoi suggérer que les montres de la firme profiteront du système de paiement de Google et non pas de Fitbit Pay, intégré jusqu’à présent aux montres de la marque américaine. L’illustration associée à cette ligne de texte vient quant à elle montrer un format de montre connectée très proche de ce qu’on connaît déjà sur les montres actuelles de Fitbit, avec un écran carré, mais aux lignes courbes.

Par ailleurs, le fait que ces lignes soient intégrées non pas dans l’application Fitbit, mais directement dans l’application Google Play Services tend à démontrer qu’elles concernent une montre sous Wear OS — dérivé d’Android — et non pas sous le système d’exploitation propriétaire de Fitbit.

Une montre sous Wear OS annoncée par Fitbit, mais qui se fait attendre

Rappelons d’ailleurs que Fitbit a déjà annoncé travailler sur une première montre connectée sous Wear OS. En 2021, James Park, patron de Fitbit, annonçait la mise en chantier d’une première montre connectée sous Wear OS. Néanmoins, le désormais cadre de Google indiquait en mai dernier que Fitbit allait « clairement évaluer » l’intérêt d’un tel produit, sans en dire davantage sur le projet.

Rappelons que Wear OS est actuellement au coeur du marché des montres connectées. Outre les récentes montres Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro lancées par Samsung, on s’attend également à la présentation complète, le mois prochain, de la première montre développée par google — et à laquelle Fitbit a collaboré — la Pixel Watch. Du côté de Fitbit, si les Versa 4 et Sense 2 sont dans les starting-blocks, il semble cependant s’agir de montres connectées sportives, à nouveau dotées du système d’exploitation de la marque. On ignore encore quand la première montre connectée Fitbit sous Wear OS sera lancée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.