La Google Pixel Watch sera une montre « super premium », plus chère que les montres Fitbit

Le patron de Fitbit, James Park, a donné quelques informations sur l'intégrations des services Fitbit au sein de la Pixel Watch.

Après plusieurs années de rumeurs, Google a finalement confirmé, la semaine dernière, l’existence de sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch. Si celle-ci ne sera pas lancée avant l’automne prochain, en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, elle a cependant pu voir le jour notamment grâce au rachat de Fitbit par Google l’an dernier.

Dans les colonnes du site américain Cnet, James Park, fondateur de Fitbit et désormais responsable des montres et bracelets connectés chez Google, a eu l’occasion de se livrer sur l’intégration des fonctionnalités Fitbit au sein de la nouvelle Pixel Watch. Surtout, il en a profité pour indiquer le positionnement de cette première montre connectée de Google par rapport aux autres produits Fitbit.

« La Pixel Watch fera partie d’une famille de produits Google et Fitbit à différents niveaux de prix. Donc vous pourrez avoir des appareils super premium sous la marque Pixel. Et on continuera à avoir des produits Fitbit à des prix différents », a-t-il indiqué. De quoi suggérer que la Google Pixel Watch sera proposé à un prix supérieur à celui des Fitbit Sense et Versa 3, lancées respectivement à 230 et 330 euro. Pour justifier ce prix qui pourrait s’avérer élevé, James Park explique que la Pixel Watch devrait reprendre les principales fonctions de suivi de santé des montres de Fitbit tout en ajoutant certaines fonctionnalités comme l’arrivée d’une connectivité 4G avec une interface « super fluide ». Le fondateur de Fitbit indique par ailleurs que la Pixel Watch profitera à terme « des capteurs de santé les plus avancés ».

Les montres Fitbit sous Wear OS se font attendre

Néanmoins, si les équipes de Fitbit ont travaillé de concert avec les équipes Pixel sur cette première montre connectée, il ne devrait pas s’agir de la seule montre sous Wear OS sur laquelle penche Fitbit. En effet, James Park indiquait déjà l’an dernier que la firme lancerait prochainement une montre connectée Fitbit sous le système d’exploitation développé par Google. Néanmoins, un an après le rachat, force est de constater que cette montre se fait toujours attendre. Surtout, de premières fuites semblent indiquer que les prochaines montres Fitbit devraient être les successeures des Sense et Versa 3 — probablement Sense 2 et Versa 4 — et qu’elles seront donc dotées du système maison de Fitbit.

Interrogé par Cnet quant à de futures montres Fitbit sous Wear OS, James Park se veut désormais un peu plus discret. « C’est quelque chose que nous allons clairement évaluer pour la gamme Fitbit », se contente-t-il d’indiquer.

James Park voit cependant davantage d’intérêts à l’intégration des équipes de Fitbit chez Google. Il cite notamment plusieurs opportunités de croissance dans le domaine de la santé et du sport connecté comme l’intégration à des solutions de réalité virtuelle, des exercices en vidéo ou l’intégration de solutions Fitbit dans des écouteurs sans fil : « Bien évidemment, la musique et le sport vont bien ensemble. Ils sont assez inséparables. À l’avenir, l’équipe va travailler sur des expériences musicales couplées à la santé et le sport ».

