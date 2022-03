Fitbit préparerait deux montres et un bracelet… mais toujours sans Wear OS

Le site 9to5Google a découvert l'existence de deux montres et d'un bracelet connecté au sein de l'application Fitbit. Trois appareils qui seraient lancés dans les prochains mois, mais sans Wear OS.

L’une des principales nouveautés attendues avec l’arrivée de Wear OS 3 et le rachat de Fitbit par Google était l’arrivée prochaine d’une première montre connectée de la marque américaine sous le système d’exploitation de Google. Une arrivée déjà promise l’an dernier par le patron de Fitbit qui avait alors indiqué que Fitbit préparait bel et bien l’arrivée d’une montre dotée de l’OS de Google.

Il semble cependant que cette première toquante sous Wear OS ne soit pas dans les priorités de Fitbit. Le site 9to5Google a en effet pu mettre la main sur des informations intégrées au sein de l’application Fitbit. De quoi permettre au site spécialisé dans l’actualité de Google de découvrir les prochaines montres et bracelets du constructeur… sans trace de montre sous Wear OS.

Ce sont ainsi trois appareils qui sont mentionnés dans le code source de l’application Fitbit : deux montres connectées, surnommées Hera et Rhea, et un bracelet connecté sous le nom de code Nyota.

Deux montres et un bracelet connecté… mais sans Wear OS

D’après les observations de 9to5Google, les montres Hera et Rhea devraient être en fait les modèles succédant aux Fitbit Sense et Fitbit Versa 3, deux toquantes à écran carré et équipées de l’OS maison de Fitbit. Les deux montres devraient par ailleurs être dotées d’écrans de la même définition, soit 336 x 336 pixels. « Nous pensons que Hera et Rhea seront commercialisés comme les nouveaux modèles des gammes Versa et Sense », indique le site américain.

De son côté, le bracelet connu sous le nom de code Nyota devrait profiter d’un affichage de 124 x 208 pixels qui n’est pas sans rappeler celui du Fitbit Luxe lancé en début d’année dernière. Logiquement, le bracelet devrait ainsi succéder à ce bracelet au design élégant.

Surtout, les trois appareils devraient profiter du système d’exploitation maison de Fitbit et non pas de Wear OS 3, le système ouvert de Google. Pourtant, comme le signale 9to5Google, la firme spécialisée dans les mesures de sport et de santé avait déjà indiqué qu’elle comptait lancer, en 2022, une montre connectée sous Wear OS 3. Force est de constater qu’à la fin du premier trimestre, on attend toujours cette première montre connectée et qu’elle ne semble pas prévue dans les tout prochains mois. « Les trois nouveaux appareils de Fitbit ont été trouvés dans le code relatif au pont logiciel qui connecte le téléphone à la montre et partage les données en Bluetooth. Puisque Wear OS a sa propre méthode de communication entre un smartphone Android et une montre connectée, il est peu probable qu’un appareil Fitbit sous Wear OS ait besoin de ce pont », indique 9to5Google, balayant ainsi tout espoir de découvrir une montre Fitbit Versa ou Sense sous Wear OS 3.

https://www.frandroid.com/os/android-wear/1066039_wear-os-3-toutes-les-fonctionnalites-et-montres-connectees-compatibles

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.