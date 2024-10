Wear OS 5 : quand Google bride la personnalisation des montres

Votre montre connectée sous Wear OS 5 a perdu de son charme ? La faute au nouveau format de cadran imposé par Google. Facer, l’application phare pour personnaliser son cadran, est désormais incompatible, limitant les options pour les utilisateurs. Décryptage d’un changement qui fâche…

Avec Wear OS 5, Google a introduit le Watch Face Format, un nouveau format de cadran de montre censé améliorer l’autonomie et faciliter la maintenance. L’idée est louable : des montres qui tiennent plus longtemps entre deux charges et moins de mises à jour à gérer pour les développeurs.

Mais cette nouveauté a un prix : la personnalisation en prend un coup. Le Watch Face Format limite les fonctionnalités avancées, les animations et la complexité des cadrans. En clair, vos montres sont peut-être plus endurantes, mais aussi plus ennuyeuses.

Facer, victime collatérale de la stratégie de Google

L’arrivée du Watch Face Format a profondément impacté Facer, l’application qui dominait le marché de la personnalisation sur Wear OS.

Avec son catalogue impressionnant de plus de 500 000 cadrans, Facer offrait une variété et une liberté inégalées. Mais les nouvelles règles imposées par Google remettent en question ce modèle.

En effet, le Gafam impose une contrainte majeure à Facer : la soumission individuelle des cadrans au Play Store. Non seulement cela représente une tâche titanesque pour la plateforme et son demi-million de cadrans, mais cela crée aussi une incertitude pour les utilisateurs. Devront-ils repayer pour des interfaces qu’ils possèdent déjà ? Cette situation risque de générer de la confusion et du mécontentement.

L’autonomie et la personnalisation sont deux aspects essentiels d’une montre connectée. Si le Watch Face Format apporte des améliorations en termes d’autonomie, il est regrettable qu’il se fasse au détriment de la liberté de personnalisation offerte par des applications comme Facer. Espérons que Google saura trouver un équilibre entre ces deux aspects pour les futures versions de Wear OS.

Facer reviendra-t-il sur Wear OS 5 ? L’incertitude demeure

Malgré des discussions entre Facer et Google, aucune solution compatible avec le Watch Face Format n’a encore été trouvée, comme l’indique 9to5Google.

En conséquence, les montres connectées fonctionnant sous Wear OS 5, comme la Pixel Watch 3 et la Galaxy Watch 7, ne peuvent actuellement pas utiliser Facer. Pour les utilisateurs de montres plus anciennes, il est conseillé de retarder la mise à jour vers Wear OS 5 afin de conserver l’accès à Facer.

Enfin, l’entreprise s’engage à proposer progressivement certains de ses cadrans sur le Play Store au nouveau format. Pour le moment, seule une cinquantaine de cadrans ont été adaptés et sont disponibles, parmi lesquels des modèles sous des licences populaires comme TMNT, Starfield, Star Trek, Tetris et Fallout.

