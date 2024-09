Test de la Google Pixel Watch 3 : une très bonne surprise

Google apporte la suite logique de la Pixel Watch 2. Comme pour les précédentes générations, la Pixel Watch 3 est conçue d’un boitier de 41 mm. Cependant, la firme californienne sert une nouveauté sur le plateau cette année avec la Pixel Watch 3 XL, un modèle identique, mais doté d’un boitier de 45 mm. Ce test se concentre sur le « petit » modèle en 41 mm de la toquante de Google.

NB : Dans ce test, nous allons nous attarder essentiellement sur ce qui fait la particularité de la petite Pixel Watch 3 41 mm par rapport au grand format. Pour les autres éléments, nous vous inviterons à consulter la partie dédiée dans le test complet de la Google Pixel Watch 3 45 mm.

Google Pixel Watch 3 Fiche technique

Modèle Google Pixel Watch 3 Dimensions 41 mm x 41 mm x 12,3 mm Technologie Li-Ion Norme wifi Wi-Fi 6 (ax) Définition de l’écran 408 x 408 pixels Dalle OLED Mémoire interne 32 Go Poids 31 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Google Pixel Watch 3 Une montre minimaliste qui ne prend pas de risques

On ne change pas une équipe qui gagne, tel pourrait être le slogan de Google avec cette Pixel Watch 3 en 41 mm. De prime abord, la Google Pixel Watch de première génération, sa seconde mouture et cette nouvelle itération se ressemblent comme trois gouttes d’eau. Dans un design minimaliste, la Pixel Watch 3 reprend toujours un format de galet pour son boitier, assorti d’une couronne numérique, qui dénote avec cet aspect tout en rondeur. Comme pour les modèles précédents, la montre intègre toujours un second bouton physique, discrètement positionné sur sa tranche, pour faciliter la navigation dans les menus.

Le boitier de la Pixel Watch 3 est muni d’un bracelet de type sport en fluoroélastomère, livré d’usine et fourni en deux tailles. Le format S, adapté aux poignets de 150 à 185 mm de circonférence et le format L pour les poignets de 165 à 215 mm.

Bien que le design de ce bracelet sportif soit réussi, l’intérêt d’une montre minimaliste réside en les possibilités accrues de la personnaliser, en changeant de type de bracelet.

Google fait le choix logique de conserver son système d’attache sur cette nouvelle Pixel Watch 3. Le format similaire des précédentes générations en 41 mm confère aux bracelets d’être interchangeables. Il en va sans dire, le système propriétaire de Google empêche toutefois d’associer à la montre un bracelet universel comme ceux dotés d’une fixation à pompes à relâchement rapide, par exemple.

Google Pixel Watch 3 Fluidité et luminosité au rendez-vous

Pour son écran, Google propose une belle dalle lumineuse qui pousse tout de même jusqu’à 2 000 cd/m² ! Une telle luminosité assure un confort de lisibilité en toutes situations, même en plein soleil, c’est un bon point pour la Pixel Watch 3 qui multiplie ainsi son intensité lumineuse par deux en comparaison de sa version précédente. Google s’établit d’ailleurs dans les standards élevés en la matière puisque ce niveau de luminosité maximal est le même que celui de la dernière Apple Watch Series 10. On note d’ailleurs la présence d’un capteur de luminosité, capable d’adapter l’affichage à la lumière ambiante.

Outre le point de la luminosité, c’est une définition de 408 x 408 pixels qu’affiche la dalle OLED de l’écran de la Pixel Watch 3. Concrètement, il s’agit d’une densité de 321 ppp (pixels par pouce). Une valeur très honorable, mais légèrement en retrait par rapport aux Galaxy Watch 7, à 327 ou 330 ppp selon la taille.

La Pixel Watch 3 propose également un écran plus grand que la Pixel Watch 2, et ce malgré un format de boîtier identique. Comptez ainsi une diagonale de 1,2 pouce sur la Pixel Watch 2 et de 1,27 pouce sur la Pixel Watch 3. De fait, les bordures autour de l’écran sont également un peu plus fines sur ce nouveau modèle et l’affichage occupe une place plus importante sur le boîtier.

Google Pixel Watch 2 Google Pixel Watch 3 Diamètre de l’écran 1,2 pouce 1,27 pouce Surface du boîtier occupée par l’écran 55 % 62 %

Doté d’un mode always-on qui permet de conserver un affichage permanent du cadran sur la montre, la Pixel Watch 3 se targue surtout de disposer d’une dalle réactive. L’affichage est capable de basculer d’un taux de rafraîchissement de 1 Hz (pour le mode always-on) à 60 Hz lors de l’utilisation de la montre. Cela permet notamment d’économiser de l’énergie, sans pour autant dégrader la fluidité à l’utilisation. À propos de fluidité, le tactile, comme la navigation à l’aide de la couronne digitale, est très réactif. Durant notre test, nous n’avons recensé aucun ralentissement ni blocage. Un vrai point positif pour cette Pixel Watch 3.

Revenons au mode always-on et à l’affichage de façon générale. On regrette que cette fonctionnalité, pourtant si bienvenue sur une montre connectée, ne puisse pas être programmée sur la Pixel Watch 3. Ainsi, pour désactiver ce mode ainsi que la fonctionnalité « lever le poignet pour activer », il sera nécessaire d’activer le « mode coucher ».

Problème, ce « mode coucher » ne peut pas non plus être programmé. On repère alors trois scénarios possibles :

L’activer dans les paramètres rapides au moment du coucher et le désactiver au matin ;

Faire confiance à la détection automatique du sommeil, au risque d’être réveillé par l’allumage de l’écran si la montre se trompe ;

Activer la synchronisation du mode coucher avec le téléphone… si et seulement si votre smartphone est un Google Pixel.

Dans mon cas, pourtant possesseur d’un Google Pixel 7, j’ai tout de même opté pour la solution d’activer le « mode coucher » manuellement ; ayant tendance à activer le mode avion de mon téléphone lorsque je dors et à le mettre en silencieux afin d’éviter toute éventuelle notification push d’une application.

La Pixel Watch 3 possède une bibliothèque variée de nouveaux cadrans, permettant à l’utilisateur de personnaliser sa montre à sa guise.

Google Pixel Watch 3 Navigation intuitive et applications tierces

Équipée nativement de Wear OS 5.0, la Pixel Watch 3 est compatible avec tous les smartphones Android du marché, ce qui place d’emblée les iPhone sur le banc des absents.

La montre fonctionne grâce à une puce Snapdragon W5 Gen 1 et un coprocesseur Cortex-M33 (utile pour mesurer les données de santé et pour l’affichage always-on). 2 Go de RAM épaulent le bon fonctionnement du système, qui propose d’ailleurs un espace de stockage flash eMMC de 32 Go. C’est sur ce dernier qu’il est possible d’installer des applications tierces, en provenance du Google Play Store.

Pour la navigation, la Pixel Watch 3 conserve les mêmes codes que ceux des précédentes générations :

Glissement du haut vers le bas : ouvre le panneau des paramètres rapides ;

Glissement du bas vers le haut : ouvre le volet des notifications ;

Glissement latéral : fais défiler les cartes paramétrées et permet de lancer certains modules ;

Appui court sur la couronne : ouvre le lanceur d’application depuis le cadran d’accueil ou revient à ce cadran si l’on est dans un autre écran ;

Appui long sur la couronne : ouvre le menu de mise hors tension ;

Double appui sur la couronne : accès rapide à Google Wallet ;

Appui court sur le bouton allongé (tranche latérale) : affiche les applications récemment ouvertes ;

Appui long sur le bouton allongé : lance Google Assistant ;

Double appui sur le bouton allongé : second accès rapide à Google Wallet.

Wear OS confère à la Pixel Watch 3 la possibilité d’installer des applications tierces. Aussi, on retrouve les grands classiques tels que Strava pour le sport, Citymapper pour la navigation, Spotify pour la musique, WhatsApp pour discuter avec ses contacts, etc. À ce sujet, il est possible de consulter des messages, mais également d’en écrire et d’y répondre. Ceci est rendu possible grâce au clavier tactile et se voit facilité par la dictée vocale, faute de disposer d’un grand écran.

Google Pixel Watch 3 Suivi exemplaire de la fréquence cardiaque et fonctionnalités d’entraînement avancées

Google reprend les mêmes capteurs que ceux présents sur la Pixel Watch 2 : un capteur optique de fréquence cardiaque et de SpO2, un module d’électrocardiogramme, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de conductance cutanée (AEDc), un capteur de température (cutanée), un baromètre, un magnétomètre et une puce GPS.

L’accent des nouveautés est principalement mis sur le plan logiciel qui apporte pléthore de nouveautés grâce à la refonte de l’application Fitbit.

La précision du GPS de la Pixel Watch 3

La Watch 3 arbore des caractéristiques strictement identiques pour le suivi GNSS à celles de sa grande sœur en 45 mm, la Pixel Watch 3 XL. Profitant d’une compatibilité avec les satellites GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS, la Pixel Watch 3 propose un suivi correct de la géolocalisation. Sans pour autant rivaliser avec les montres entièrement dédiées au sport, elle procure un bon ordre de grandeur de la distance parcourue.

Pour consulter les détails de notre test de précision GPS, nous vous invitons à consulter la partie dédiée à ce sujet dans le test de la Pixel Watch 3 XL.

La précision de la fréquence cardiaque de la Pixel Watch 3

Comme pour la partie GPS, le capteur de fréquence cardiaque est strictement identique à celui de la Pixel Watch 3 XL. Néanmoins, nous avons souhaité vérifier la précision du suivi de fréquence cardiaque sur cette montre également. Cela s’explique par la taille réduite du boitier, ce qui pourrait influer sur le positionnement de la montre au poignet et modifier la fiabilité des mesures.

Pour effectuer ce test, nous avons comparé les mesures issues de la Pixel Watch 3 à celles en provenance d’une ceinture cardiofréquencemètre de contact, une Garmin HRM Pro Plus. Les mesures ont été réalisées durant une séance de tennis de table, la raquette étant tenue par la main droite et la montre portée au poignet gauche, afin d’éliminer tout biais de mouvement.

Malgré une légère tendance de la Pixel Watch 3 à sous-estimer la fréquence cardiaque d’un battement par minute sur la globalité de l’entraînement, le suivi des variations d’intensité est exemplaire. Comme pour la version XL, la Pixel Watch 3 se révèle très réactive à l’effort… comme au repos ! Ceci est notamment visible dans les 10 premières minutes du graphique précédent, celles-ci ayant été enregistrées avant le début de la séance de sport.

Pour une analyse plus détaillée du suivi de la fréquence cardiaque, nous vous invitons de nouveau à consulter la section dédiée sur le test de la Google Pixel Watch 3 XL.

Les fonctions de sport et santé de la Google Pixel Watch 3

Sur le plan logiciel, donc vis-à-vis des fonctionnalités sportives apportées par la Pixel Watch 3, c’est la programmation avancée des entraînements qui est mise à l’honneur. Par exemple, on peut désormais créer des entraînements fractionnés et afficher un grand nombre de nouvelles données sur les bilans des séances : graphiques de fréquence cardiaque, d’allure, de cadence de pas, de temps de contact au sol, etc.

Pour retrouver toutes les nouveautés inhérentes aux fonctionnalités de sport et de santé de cette nouvelle mouture de la Google Pixel Watch, nous vous invitons à consulter la partie dédiée du test de la Pixel Watch 3 XL.

Google Pixel Watch 3 Une meilleure autonomie que celle annoncée

Avec sa batterie de 307 mAh, Google annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode always-on et 36 heures en mode économie d’énergie. La firme Californienne reste prudente sur ces données qui semblent assez approximatives puisque la grande sœur du boitier en 41 mm indique les mêmes données tout en disposant d’une plus grosse batterie — de 420 mAh.

Nous avons voulu vérifier l’autonomie en conditions réelles. Pour cela, voici les paramètres appliqués lors de notre test :

Mode always-on activé ;

Tous les suivis des mesures de santé activés ;

Luminosité de l’écran adaptative (capteur ambiant) ;

La montre a été portée jour et nuit.

En ces conditions, la batterie de 307 mAh a tenu 31 heures entre le niveau de 100 % et l’extinction de la montre. On est donc bien au-delà des annonces de Google qui réussit à proposer une autonomie plus élevée que sur la Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch 3 Appel et communication

La Google Pixel Watch 3 emploie la technologie du Bluetooth 5.3 pour communiquer avec le smartphone. Dotée d’une puce Wi-Fi 6, elle existe également en version 4G LTE et UTMS. Ce point signifie que cette montre est capable de s’affranchir du smartphone pour fonctionner, que cela soit l’usage des applications ou pour répondre à des appels téléphoniques au poignet. À ce sujet, la puissance du haut-parleur est suffisante pour entendre correctement l’interlocuteur dans un lieu calme. Le microphone embarqué est également d’une qualité correcte pour se faire entendre lors d’un appel.

Une puce NFC est bien évidemment présente et permet d’utiliser Google Wallet au poignet pour le paiement sans contact par exemple.

La Google Pixel Watch 3 en version 41 mm est d’ores et déjà disponible en France et est proposée en quatre coloris :

Noir mat / bracelet sport noir volcanique ;

Argent poli / bracelet sport porcelaine ;

Champagne doré / bracelet sport vert sauge ;

Argent poli / bracelet sport quartz rose.

La montre de Google est proposée à deux tarifs qui varient en fonction de la connectivité choisie :