Wear OS 5 : Google met le paquet sur l’autonomie, grâce à Samsung

Google profite de sa conférence Google I/O pour faire le point sur Wear OS 5 et ses montres connectées.

La Google I/O n’est pas terminée ! Si la conférence du premier jour était dédiée exclusivement à l’IA, peut être même un peu trop, Google n’a pas oublié ses autres produits dont la firme donne des nouvelles sur ce deuxième jour d’événement. Parmi eux, Wear OS 5, la nouvelle version basée sur Android 14 du système pour les montres connectées.

Les nouveautés de Wear OS 5

Google rappelle que son système Wear OS, né d’un partenariat avec Samsung, est parvenu à convaincre OnePlus, Oppo et Xiaomi de se lancer dans la course, pour une croissance du système de 40 % en un an. La marque dévoile Wear OS 5 Developer Preview lors de la Google I/O.

Cette nouvelle version veut mettre le paquet sur l’autonomie grâce à une optimisation de la consommation. D’après Google, un suivi d’exercice comme un marathon devrait consommer jusqu’à 20 % d’énergie en moins que sur Wear OS 4.

Cette nouvelle version de Wear OS va aussi améliorer Watch Face Format, l’outil qui permet aux développeurs de créer de nouveaux cadrans pour les montres connectées. En partenariat avec Samsung, Google va désormais proposer plus de fonctions de personnalisation sur les Watch Face. On compte notamment de nouvelles complications, comme le taux de remplissage d’un objectif ou la météo. Google promet aussi une meilleure adaptation aux écrans de plus en plus grands des montres.

Enfin, puisqu’on parle de montres connectées, Wear OS 5 sera capable de récolter des données de santé supplémentaires comme le temps de contact au sol ou la longueur des foulées.

Le déploiement de Wear OS 5 est prévu pour la fin de l’année 2024. La future Google Pixel Watch 3 devrait être l’une des premières montres à en bénéficier.