Pixel Watch 3 : design, formats, nouveauté… tout ce qu’on sait sur la prochaine montre Google

Quelques mois avant son annonce officielle, on connaît déjà quelques informations sur la Pixel Watch 3, la prochaine montre connectée de Google. On fait le point sur les rumeurs.

En 2022, après des années à s’être occupé de la partie logicielle des montres connectées avec Wear OS, Google a sauté le pas en lançant sa propre montre connectée, la Google Pixel Watch. Un an plus tard, à l’automne 2023, la firme présentait cette fois sa Google Pixel Watch 2. Pour cette deuxième montre, Google s’était montré plutôt timide en termes de nouveautés, se contentant de redessiner sa couronne rotative, d’intégrer un nouveau processeur et de proposer un nouveau capteur de stress électrodermal hérité de Fitbit.

En ce début d’année 2024, les rumeurs commencent à fleurir au sujet de la prochaine montre connectée de Google, la Pixel Watch 3. Pour cette nouvelle smartwatch, la firme devrait faire un vrai bond en avant avec plusieurs nouveautés bienvenues. On fait le point sur les rumeurs.

En combien de tailles la Google Pixel Watch 3 sera-t-elle proposée ?

Dès la première Pixel Watch, et davantage encore avec le second modèle, c’est l’un des principaux reproches qui avaient été adressés aux montres de Google. Contrairement aux Galaxy Watch ou aux Apple Watch Series, les deux premières Pixel Watch n’étaient proposées qu’en un seul format de 41 mm de diamètre.

À titre de comparaison, la Galaxy Watch 6 est proposée quant à elle en version 40 ou 44 mm, tandis que l’Apple Watch Series 9 se décline en 41 ou 45 mm. En d’autres termes, non seulement Google ne proposait qu’un seul format pour sa montre, mais un format plutôt petit qui ne sied pas à tous les poignets. Ainsi, lors de notre test de la Pixel Watch première du nom, nous écrivions : « la montre me paraît très fine au poignet et je n’aurais pas été contre un second format un peu plus large, quitte à intégrer une couronne, pour avoir une toquante plus seyante au poignet ».

Il semble cependant que Google ait écouté ces critiques et, à en croire les informations du site 9to5Google, la firme aurait prévu deux tailles pour sa Google Pixel Watch 3 :

D’après notre source, la plus grande des deux Pixel Watch 3 sera de 45 mm, ce qui devrait présenter une différence significative sur le poignet. Cette taille plus grande pourrait correspondre à l’Apple Watch Series 9.

9to5Google ne cite pas le format du modèle de Pixel Watch 3 plus petit et on peut donc s’attendre à ce que la montre conserve la même taille, à savoir un diamètre de 41 mm. Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que la montre conserve son format de galet minimaliste et sa couronne rotative.

Quelles seront les nouveautés de la Google Pixel Watch 3 ?

Jusqu’à présent, rares ont été les rumeurs concernant les nouveautés de la Pixel Watch 3. La montre pourrait cependant intégrer une nouvelle puce permettant la gestion de l’UWB (Ultra Wide Band).

Ce protocole de communication sans fil est déjà celui qui sert pour retrouver précisément un AirTag à l’aide d’un iPhone. Concrètement, il va vous permettre de géolocaliser plus facilement un objet à faible distance, jusqu’à une portée théorique de 200 mètres. L’UWB est notamment géré par les Apple Watch depuis la Series 6 et, selon les informations de 9to5Google, arriverait également sur la Pixel Watch 3 de Google.

Le site spécialisé a mis la main sur des traces de code présentes dans les Google Play Services. On peut y lire des indications qui devraient s’afficher sur le smartphone lorsque l’utilisateur cherchera à l’appairer à une montre : « la bande ultra-large n’est pas disponible dans ce pays. Vous pouvez toujours utiliser le déverrouillage de la montre, mais vous risquez de constater un léger retard et une précision moindre ».

Ainsi, l’utilisation de l’UWB devrait essentiellement permettre une connexion plus rapide entre la montre et le smartphone lors du premier appairage. Jusqu’à présent, il fallait pour cela autoriser les deux appareils à activer la géolocalisation et la captation de signal Bluetooth. L’UWB devrait ainsi être plus efficace.

On peut également imaginer que Google se serve de l’UWB pour permettre de retrouver plus facilement son smartphone caché dans les recoins d’un canapé, voire rende sa montre compatible avec les traqueurs Bluetooth comme le Samsung SmartTag 2.

Est-ce que la Pixel Watch 3 embarquera Wear OS ?

Avec les Galaxy Watch de Samsung, la Google Pixel Watch est désormais le porte-étendard de Wear OS pour les montres connectées. Depuis le partenariat entre les deux géants des technologies, l’écosystème Wear OS a bien bougé et les deux constructeurs ont été rejoints par OnePlus et par Xiaomi alors que Fossil a de son côté jeté l’éponge.

Si rien ne vient encore le prouver, il paraît cependant certain que la Pixel Watch 3 sera bel et bien équipée de Wear OS. Reste à savoir de quelle version…

En effet, Google avait lancé Wear 3 en 2021, puis Wear OS 3.5 en 2022 et enfin Wear OS 4 en 2023. La suite logique serait donc que la Pixel Watch 3 profite de Wear OS 4.5, présenté au printemps durant la conférence Google I/O. Cependant, certains bruits de couloirs rapportent que Google serait prêt à accélérer le pas et à lancer dès cette année Wear OS 5.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouveautés intégrées au logiciel de la Google Pixel Watch 3.

La Pixel Watch 3 aura-t-elle une meilleure autonomie que la Pixel Watch 2 ?

Pour l’instant, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises de la Pixel Watch 3. Néanmoins, l’autonomie des deux premiers modèles était justement leur principal point faible. Si Google a fait quelques progrès avec sa Pixel Watch 2, grâce à un processeur plus efficace qui lui permettait de dépasser légèrement les 24 heures alors que la première version peinait à atteindre la journée complète.

En proposant une taille supplémentaire, plus grande, pour la Pixel Watch 3, Google pourrait bien résoudre ce souci d’autonomie. Il faut dire qu’un plus gros boîtier permet certes d’intégrer un plus grand écran, mais surtout une batterie plus volumineuse. Samsung et Apple par exemple ne s’y trompent pas et les versions plus larges de Galaxy Watch ou des Apple Watch offrent généralement une autonomie plus importante.

Si la Pixel Watch 3 en version 41 mm conservera probablement la même autonomie, on peut ainsi espérer que la Pixel Watch 3 en modèle 45 mm permette de dépasser allégrement la journée, voire atteigne les deux jours d’utilisation.

Une autre piste qui pourrait être explorée par Google pour augmenter l’autonomie est celle déjà empruntée par OnePlus pour sa OnePlus Watch 2. Le constructeur chinois utilise ici deux processeurs distincts — un basse consommation et un plus puissant — ainsi que deux systèmes qui tournent en parallèle : RTOS pour les tâches légères et Wear OS pour les tâches plus gourmandes. Ce système permet à la montre de monter jusqu’à plus de quatre jours d’autonomie. Google a annoncé avoir aidé OnePlus au développement logiciel de cette montre. On peut donc espérer que la firme choisisse d’utiliser à son tour ce système « hybride » pour sa Pixel Watch 3, même si rien ne le laisse présager pour le moment.

A-t-on déjà vu des images de la montre Pixel Watch 3 ?

Pour l’instant, aucune image de la Pixel Watch 3 n’a fait l’objet de fuites. On ignore donc encore à quoi la montre ressemblera et si les deux formats envisagés par Google correspondront à deux design différents.

Si certains constructeurs, comme Samsung et Apple, proposent des design similaires pour leurs différentes tailles de montres, d’autres, comme Huawei ou Withings, adoptent des approches différentes. Par exemple, la Withings ScanWatch 2, en format 42 mm, arbore une couronne plus large que sur le modèle 38 mm. De son côté, la Huawei Watch GT 4 en version 41 mm profite d’un bracelet bien plus fin avec un système de cornes légèrement déporté.

La Huawei Watch GT 4 en version 46 mm // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch GT 4 en version 41 mm // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Google pourrait ainsi s’inspirer de ces deux marques, avec deux design différents… ou conserver le même format de galet rond pour les deux tailles de sa Pixel Watch 3.

Quelle sera la date de sortie de la Google Pixel Watch 3 ?

Les deux premières Pixel Watch ont été présentées à la même période de l’année, c’est-à-dire en octobre 2022, puis 2023. Sauf grosse surprise, c’est donc à l’automne 2024 que Google devrait officiellement dévoiler sa prochaine montre connectée, la Google Pixel Watch 3. La montre devrait notamment être accompagnée des nouveaux smartphones haut de gamme de la firme, les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Cependant, si la Pixel Watch 3 n’est pas attendue dans le commerce avant le mois d’octobre (ou de septembre si Google avance légèrement sa conférence), on pourrait en savoir plus bien avant l’automne. La première Pixel Watch avait déjà fait une apparition en mai 2022 lors de la conférence Google I/O. La firme avait alors profité de sa conférence dédiée aux développeurs pour montrer le design de sa première montre.

La Pixel Watch 2 était quant à elle apparue quelques semaines avant sa présentation officielle dans une vidéo de Google, début septembre 2023.

Il se pourrait donc que Google profite de nouveau de la conférence Google I/O — qui aura lieu le 14 mai prochain — pour en dire un peu plus sur sa Pixel Watch 3.

Pour le prix, on s’attend à ce que la Pixel Watch 3 reste dans la gamme tarifaire actuelle des montres de Google, soit à partir de 399 euros. Si la firme venait bel et bien à lancer une déclinaison de plus grand format, il se pourrait que le prix de cette version 45 mm soit plus élevé que celui du modèle 41 mm.