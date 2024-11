Test de la Coros Pace Pro : une montre de sport brillante sans se ruiner, ça existe

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Jusqu’à présent, Coros se démarquait de Garmin, Suunto ou Polar en ne proposant que des montres de sport dotées d’écrans MIP. C’est donc une page qui se tourne avec le lancement de sa nouvelle Coros Pace Pro.

S’il s’agit de la première montre Amoled de la marque, la Pace Pro se distingue également par plusieurs éléments comme ses performances ou son suivi GPS. De quoi faire face aux cadors du domaine ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Coros Pace Pro.

Coros Pace Pro Fiche technique

Modèle Coros Pace Pro Dimensions 46 mm x 46 mm x 14,15 mm Définition de l’écran 416 x 416 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 49 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Coros Pace Pro Design : une montre plus grande, mais légère

D’emblée, la Coros Pace Pro reprend les codes de la gamme Pace du constructeur. Si les Coros Vertix ou Apex sont dotées de trois boutons, dont une couronne rotative centrée sur le côté, la Coros Pace Pro reprend la disposition et l’aspect d’une Coros Pace 3, mais en plus large.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors que la Coros Pace 3 pouvait faire figure de petite montre connectée, avec son gabarit de 41,9 x 41,9 x 11,7 mm et son poids de 38 grammes avec bracelet en silicone, la Pace Pro est plus imposante. En fait, on aurait presque affaire ici à une Coros Pace 3 en version XL si l’on se contentait d’observer le format. Comptez ici un boîtier de 46 x 46 x 12,25 mm et un poids de 49 grammes avec le bracelet silicone fourni — ou 37 grammes avec bracelet nylon proposé en supplément.

Bien évidemment, on reste ici sur un format particulièrement léger, à comparer aux 47 grammes d’une Garmin Forerunner 265 ou aux 53 grammes d’une Polar Vantage M3. La montre est par ailleurs suffisamment fine pour se faire oublier au poignet et légère pour ne pas bouger malgré les mouvements de bras en course à pied. Il faut dire que la Coros Pace Pro est constituée de plastiques, sans éléments en métal sur la lunette ni verre saphir pour l’écran.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du côté du bracelet, Coros propose un système standard avec des modèles de 22 mm de largeur. Il est ainsi possible de remplacer le bracelet fourni de base par n’importe quel bracelet 22 mm doté d’un système de pompe à relâchement rapide. On saluera néanmoins le bracelet en silicone fourni avec la Pace Pro, particulièrement profilé pour s’adapter à la forme du poignet et suffisamment élastique pour être bien serré durant l’entraînement. Seul bémol, il est impossible d’opter par défaut pour un bracelet en nylon, la montre étant nécessairement vendue avec le modèle en silicone.

Les bracelets amovibles de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour l’aspect esthétique, la Coros Pace Pro est siglée d’un large logo Coros sur le côté. On notera cependant que, malgré l’écran Amoled — sur lequel on reviendra plus tard — l’affichage n’occupe ici que 51,5 % de la surface de la montre. Néanmoins, les contours noirs derrière l’écran permettent de bien masquer les bordures de la montre, malgré le liseré blanc autour de l’affichage.

Concernant les contrôles, la Pace Pro reprend la même paire de bouton que la Coros Pace 3, avec un bouton de retour légèrement allongé et une couronne rotative en acier inoxydable. Dans l’ensemble, les deux touches tombent plutôt bien sous les doigts. Il est possible de paramétrer le sens de port — avec les boutons à gauche ou à droite — quel que soit le poignet sur lequel on porte la montre.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du côté de l’étanchéité, Coros annonce que sa Pace Pro est résistante jusqu’à 5 ATM. Elle pourra donc être portée en piscine pour de la natation à faible profondeur, mais n’est clairement pas destinée à un usage de plongée. La montre saura également résister à des températures de -20°C à 60°C.

Coros Pace Pro Un écran lumineux et détaillé

C’est l’une des principales nouveautés apportées par Coros à sa Pace Pro. La montre est en effet le premier modèle du constructeur à être équipé non pas d’un écran MIP, mais d’une dalle Amoled.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Concrètement, la Coros Pace Pro affiche ici un écran d’un diamètre de 1,3 pouce avec une définition de 416 x 416 pixels et une densité de 320 pixels par pouce (ppp). À titre de comparaison, la Coros Pace 3, à écran MIP, se contentait d’un affichage de 1,2 pouce pour une définition de 240 x 240 pixels et une résolution de 200 ppp. De son coté, la Coros Apex 2 Pro, avec son écran de 1,3 pouce, se limitait à une définition de 260 x 260 pixels et de 200 ppp.

Outre l’intérêt de l’Amoled pour les couleurs plus vives et les plus forts contrastes, cette technologie permet également de profiter d’un affichage plus net et plus défini.

Coros en a bien conscience et a profité du lancement de sa Pace Pro pour revoir en partie son interface de navigation. Ainsi, les icônes ont été raffinées pour ajouter quelques dégradés dans les icônes ou proposer des cadrans plus colorés.

L’interface de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

En revanche, pour rendre sa dalle Amoled lisible en toutes situations, le constructeur a dû travailler sur la luminosité de l’écran. Ici, Coros communique sur une luminosité maximale de 1500 cd/m². Si on n’atteint pas la luminosité proposée par les montres Galaxy Watch de Samsung ou les Apple Watch, c’est néanmoins suffisant pour la plupart des situations. Concrètement, même en exercice en plein soleil, je n’ai pas eu à plisser les yeux pour consulter mes données d’entraînement. C’est là l’essentiel.

La montre profite par ailleurs d’un capteur de luminosité plutôt réactif pour ajuster automatiquement l’éclairage de l’écran à la luminosité ambiante.

La Coros Pace Pro est également dotée d’une fonction d’affichage « always-on » pour conserver un cadran allumé en permanence en poignet, même quand on ne le regarde pas. Ce mode peut aussi être activé uniquement durant les entraînements pour éviter à avoir à faire de grands gestes afin d’activer l’éclairage.

L’affichage « always on » de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

La Coros Pace Pro profite en outre d’un mode « sommeil » à horaires paramétrables. Sur cette plage horaire, la montre va alors désactiver aussi bien les notifications que l’affichage always-on et l’éveil de l’écran au lever du poignet.

Concernant les cadrans, la Coros Pace Pro embarque, au lancement, sept cadrans. Il est bien sûr possible d’en télécharger davantage depuis l’application Coros sur smartphones. Néanmoins, certains sont conçus avant tout pour les modèles à écran MIP et ne tireront donc pas pleinement partie de l’affichage Amoled de la dalle. À noter, la grande majorité des cadrans proposés ne sont pas personnalisables aussi bien au niveau des teintes que des complications. Dommage.

Coros Pace Pro Une montre simple à utiliser, mais limitée en dehors du sport

De prime abord, la Coros Pace Pro reprend la même interface que les autres montres Coros et notamment que la Pace 3.

La Coros Pace Pro peut se contrôler au tactile // Source : Robin Wycke – Frandroid

On a ainsi droit à un contrôle qui peut se faire à l’aide des deux boutons, selon les différents gestes :

appui sur la couronne rotative : menu des activités / validation du menu

rotation de la couronne rotative : défilement de la frise de données

appui sur le bouton inférieur : retour au menu précédent

appui long sur le bouton inférieur : accès aux paramètres rapides

Dans l’ensemble, les options sont plutôt simples à comprendre et on s’y fait facilement au bout de quelques jours.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Outre les contrôles par bouton, la Coros Pace Pro dispose également d’un écran tactile sur laquelle il est bien évidemment possible de naviguer. Pour ce faire, on pourra donc glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière, appuyer sur une option pour la valider ou glisser de haut en bas pour naviguer dans les menus. cette navigation tactile est plutôt agréable et je me suis surpris à l’utiliser davantage durant l’entraînement que la molette.

Il faut dire que, comme le signalait mon collègue Maxime lors de son test de la Vertix 2S, la molette de la Coros Pace Pro m’a laissé un peu mitigé. Ici, elle vient en fait se coller contre l’ossature du poignet et sa petite taille ne la rend pas aisée à prendre en main. En outre, elle a tendance à s’arrêter à chaque élément lors de la rotation, ce qui ne rend pas nécessairement un défilement rapide des plus rapides. Une sorte d’accélération de la vitesse de défilement en fonction des rotations, plus ou moins longues, aurait sans doute permis de gagner en confort. Ce n’est pas gênant au quotidien, mais ce pourrait être une piste d’amélioration pour de futurs modèles.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Reste que la Coros Pace Pro est un modèle de fluidité pour la plupart des tâches. La montre répond au doigt et à l’oeil grâce à son nouveau microprocesseur, annoncé comme deux fois plus puissant que celui de la Pace 3. Jamais je n’ai subi le moindre freeze ou ralentissement dans l’interface. Notons que la montre profite également d’un stockage de 32 Go pour permettre le téléchargement de la cartographie ou de morceaux de musique. Un bémol cependant, Coros ne propose toujours pas l’intégration de plateformes de streaming et il faudra donc nécessairement passer par des fichiers au format MP3.

Si la Coros Pace Pro se destine avant tout à un usage sportif, elle propose également quelques fonctionnalités plus traditionnelles pour une montre connectée. C’est le cas, comme on l’a vu, de la musique, mais aussi du chronomètre, de l’alarme, du compte à rebours, de la fonction « trouver mon téléphone ». Coros permet également de contrôler, depuis sa montre, des caméras d’action GoPro ou Insta360 à distance.

L’application Web Coros Training Hub

Enfin, comme l’avait déjà souligné mon collègue Maxime lors de son test de laa Vertix 2S, je dois avouer avoir été particulièrement conquis par l’application Coros. Non pas l’application mobile en tant que telle, pratique mais assez classique, mais par sa version Web : Coros training Hub. Elle permet de retrouver facilement, sous forme de tuiles, ses principales données et l’évolution de sa charge d’entraînement, le prédicteur de course, sa récupération ou la VFC nocturne.

Coros Pace Pro Un suivi précis des entraînements

Pour le suivi sportif comme pour le suivi de santé, la Coros Pace Pro est particulièrement bien équipée et embarque la plupart des capteurs que l’on est en droit d’attendre pour une montre de sport.

La montre de Coros profite en effet d’un capteur optique de fréquence cardiaque, d’un oxymètre de pouls, d’un altimètre barométrique, d’un gyroscope, d’un accéléromètre, d’une boussole et même d’un électrocardiogramme.

La précision du GPS de la Coros Pace Pro

Pour le suivi de géolocalisation durant l’entraînement, la Coros Pace Pro intègre un suivi GNSS compatible avec les constellations satellitaires GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS.

Un écran d’entraînement sur la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre propose par ailleurs un suivi GNSS double fréquence pour un suivi plus précis dans les endroits compliqués, notamment en ville avec de hauts bâtiments.

Deux modes de suivi GNSS sont ainsi proposés par Coros : tous systèmes ou double fréquence. Le mode tous systèmes propose une meilleure autonomie tandis que celui multibande permet une précision accrue.

Dans mon cas, pour évaluer la précision de la géolocalisation de la montre, j’ai couru à plusieurs reprises avec la Coros Pacer Pro et une autre monde de sport de référence, la Garmin Fenix 8. Pour les deux montres, j’ai activé le mode double fréquence, pour plus de précision, puis j’ai comparé aussi bien les distances mesurées que les tracés obtenus dans différents cadres — un parc, sur piste d’athlétisme ou en ville.

Courses Référence Coros Pace Pro Ecart Course 1 (parc) 10,138 km 10,177 km +0,38 % Course 2 (piste) 9,928 km 9,685 km -2,45 % Course 3 (ville) 10,121 km 10,062 km -0,58 % Course 4 (piste) 9,926 km 9,839 km -0,88 % Course 5 (parc) 10,170 km 10,178 km +0,08 % Course 6 (parc) 15,854 km 15,907 km +0,33 % Course 7 (parc) 10,175 km 10,182 km +0,07 % Total 76,312 km 76,030 km -0,37 %

Dans l’ensemble, on constate que la Coros Pace Pro parvient assez bien à suivre la distance parcourue durant les séances de sport, avec un écart moyen de seulement -0,37 % par rapport à la Fenix 8.

Dans le détail, voici trois tracés différents, en nature, sur piste en ville.

Suivi GPS de la Coros Pace Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Coros Pace Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Coros Pace Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

En nature et en ville, la Coros Pace Pro s’en tire haut la main. C’est un peu plus difficile pour la séance sur piste où la montre a eu tendance à couper un peu court dans les virages. Il faut dire que je ne suis en l’occcurrence pas passé par le mode piste dédié, pourtant disponible sur la montre, puisque ma piste d’athlétisme ne mesure que 350 mètres.

En revanche, j’ai eu l’occasion de faire un autre essai sur piste de 400 mètre avec une précision exemplaire.

La cartographie sur la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

En dehors du suivi GPS en lui-même, la Coros Pace Pro intègre également un système de cartographie, une première pour une montre de la gamme « Pace ». De quoi permettre de planifier son itinéraire en amont et de visualiser les prochains virages et embranchements. La cartographie est navigable aussi bien au tactile qu’à la molette avec une réactivité exemplaire à chaque incrément de zoom. Les autres constructeurs feraient bien de s’en inspirer sur ce point.

Parmi les autres fonctionnalités de navigation, on peut citer les points d’intérêt, le retour au point de départ ou les alertes de déviation, également disponibles sur la Coros Pace Pro.

La précision de la fréquence cardiaque de la Coros Pace Pro

Du côté du capteur optique de fréquence cardiaque, la Coros Pace Pro embarque le même module que la Coros Pace 3 ou que la Vertix 2S. Simplement, le capteur est cette fois entouré d’une surface métallique qui servira à la mesure par ECG, comme on le verra plus tard.

Le capteur de fréquence cardiaque de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Afin d’évaluer la précision du suivi de fréquence cardiaque de la Coros Pace Pro, je l’ai porté à mon poignet durant plusieurs sessions de course à pied, sur de l’endurance fondamentale, sur une séance fractionné à allure semi-marathon et sur une séance d’intervales rapides à VMA.

J’ai ensuite comparé les mesures à celles effectuées par une ceinture cardio de référence, la Polar H10+, qui se base quant à elle sur des électrodes pour les mesures.

Mesure de référence Coros Pace Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 157 bpm +0,09 % +0,13 % FC max 171 bpm 167 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Coros Pace Pro // Source : Frandroid

Mesure de référence Coros Pace Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 166 bpm 166 bpm -0,07 % -0,01 % FC max 185 bpm 186 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Coros Pace Pro // Source : Frandroid

Mesure de référence Coros Pace Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 164 bpm 164 bpm -0,29 % -0,27 % FC max 191 bpm 189 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Coros Pace Pro // Source : Frandroid

Globalement, la Coros Pace Pro parvient bien à suivre les différentes variations d’intensité et à suivre correctement l’évolution de la fréquence cardiaque durant l’effort.

Bien évidemment, la montre peut avoir quelques ratés çà et là, comme on peut le voir au moment du pic d’effort sur la première séance (une montée d’escalier) ou à la fin du deuxième intervale sur le second entraînement. Ici, la Coros Pace Pro a mesuré une augmentation de la fréquence cardiaque qui n’avait pas lieu d’être.

Sans surprise, c’est sur les courts intervales intenses que la montre a eu le plus de mal, comme on peut le voir sur le dernier graphique. Sur cette séance de 10 répétitions de 400 mètres à VMA, la montre a réussi à analyser correctement les variations d’intensité sur les premires répétitions, puis a fini par accuser un trop gros retard sur les deux dernières. Rien de dramatique, mais c’est tout de même à noter.

Les fonctions de sport et santé de la Coros Pace Pro

Comme toutes les montres de sport de Coros, la Pace Pro propose son lot de fonctionnalités liées aussi bien à la santé qu’à l’entraînement.

Concrètement, au même titre que les Coros Apex 2, Apex 2 Pro, Vertix 2 ou Vertix 2S, la Coros Pace Pro embarque un électrocardiogramme. Il va ainsi permettre de mesurer des données plus fiables que le capteur cardio optique en posant son doigt sur la couronne en acier. Bien évidemment, pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra effectuer des mesures manuelles, notamment en passant par la fonction « bilan de santé ».

La mesure par électrocardiogramme de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Notons par ailleurs que l’ECG ne permet pas d’obtenir une électrocardiographie sous forme de fichier PDF, mais un relevé plus précis pour la fréquence cardiaque, la VFC, le niveau de stress, la fréquence respiratoire et la SpO2. La fonction pourra donc remplacer avantageusement une mesure à la ceinture cardio chaque matin pour les athlètes.

En outre, la Coros Pace Pro intègre une mesure automatique du sommeil pour évaluer le niveau de récupération.

On va également retrouver plusieurs fonctions liées à la performance sportive, comme le virtual pacer, pour intégrer un meneur d’allure virtuel, une mesure de la SpO2 pour les entraînements en altitude ou le mode miroir pour afficher les données de la montre sur son écran de smartphone. La Coros Pace Pro permet aussi l’export automatique des entraînements vers Nike Run Club, Strava, Komoot, TrainingPeaks, Relive, Adidas Running, Stryd ou Decathlon. Notons qu’il est par ailleurs possible d’exporter manuellement ses séances sous forme de fichier gpx, fit, tcx, kml ou csv.

Coros Pace Pro Une autonomie confortable de plus d’une semaine

Malgré l’intégration d’une dalle Amoled et de deux modes de suivi GPS plus énergivores qu’un mode « GPS seul » proposé sur ses autres montres, Coros assure proposer une autonomie à la hauteur pour sa Pace Pro.

Dans les faits, le constructeur communique sur une utilisation classique de 6 à 20 jours en mode montre connectée et sur 10 à 38 heures en suivi d’entraînement.

Mode classique Mode always-on GPS tous systèmes 38 heures 28 heures GPS tous système avec musique 13 heures 11 heures GPS double fréquence 31 heures 24 heures GPS double fréquence avec musique 12 heures 10 heures Usage quotidien 20 jours 6 jours

De mon côté, j’ai suivi le même protocole que pour toutes les montres connectées testées sur Frandroid. J’ai donc activé l’afifchage always-on, conservé une luminosité « standard » pour l’écran, activé le mode GPS le plus précis — double fréquence — ainsi que le suivi du stress en continu. J’ai cependant paramétré la montre pour qu’elle bascule en mode « sommeil » la nuit.

La Coros Pace Pro en charge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Avec tous ces paramètres plutôt énergivores, j’ai pu utiliser la Coros Pace Pro durant sept jours et dix-sept heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Sur cette période, je l’ai utilisée pendant cinq séances d’entraînement, soit un total de cinq heures avec suivi GPS. À chaque séance d’une heure — avec suivi GPS double fréquence, écran always-on, mais sans musique — la montre perdait entre 4 et 6 points de batterie. C’est ici une autonomie particulièrement élevée pour une montre centrée sur la course sur route.

Pour la recharge de sa montre, Coros a eu une idée astucieuse. À l’instar de la plupart des montres de sport, qui nécessitent une connexion filaire à un PC pour le transfert des données, la montre est dotée d’une prise à l’arrière. Seulement, plutôt que de fournir un câble spécifique pour sa montre, Coros offre un petit adaptateur qui peut se ranger dans un porte-clé. Il suffit alors d’y brancher n’importe quel câble USB-C pour recharger sa montre. Pratique.

Le module de charge de la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le constructeur communique sur une charge complète de la Pace Pro en moins de deux heures. De mon côté, j’ai pu constater une charge plus rapide encore, en moins de 1h40 pour passer de 0 à 100 %.

Coros Pace Pro Appel et communication

La Coros Pace Pro se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth. Elle est également compatible Wi-Fi pour une connexion directe au réseau, notamment pour télécharger des cartographies.

Par ailleurs, la montre peut bien évidemment se connecter à des capteurs sportifs en passant par le Bluetooth. Il peut aussi bien s’agir d’une ceinture cardio, d’un capteur de puissance à vélo, d’un brassard cardio ou d’un capteur de puissance en course à pied comme le Coros Pod 2. En revanche, la montre ne prend pas en charge le protocole ANT+.

La Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Concernant le suivi de géolocalisation, la Coros Pace Pro est compatible avec les constellations GNSS GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS, avec une gestion du GPS double-fréquence.

La Coros Pace Pro n’intègre enfin ni micro ni haut-parleur et ne peut donc pas servir à passer des appels. Exit également le paiement sans contact, le NFC n’étant pas pris en charge par la montre.

La Coros Pace Pro est disponible à la vente en France depuis le 31 octobre 2024. La montre est proposée en une taille unique de 46 mm, mais en trois coloris : bleu, noir ou gris clair.

En France, la Coros Pace Pro est affichée au prix de 349 euros. À titre de comparaison, la Coros Pace 3 s’affiche à 229 euros et la Coros Apex 2 à 349 euros. Chez la concurrence, la Pace Pro fait face à la Polar Vantage M3 à 399 euros, à la Suunto Race S à 349 euros ou à la Garmin Forerunner 265 à 499 euros. Néanmoins, pour profiter de la cartographie en plus de l’Amoled chez Garmin, il faudra compter 649 euros pour la Forerunner 965.