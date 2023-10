Test de la Coros Pace 3 : une belle concurrente à l’hégémonie Garmin

Sur le terrain des meilleures montres connectées de sport, la bataille est rude. Garmin a tendance à régner en maitre incontesté. Mais depuis l’annonce de la Coros Pace 3, la marque chinoise semble avoir jeté un pavé dans la marque avec une concurrente à la Garmin Forerunner 255, à un tarif très agressif, puisque 50 euros plus bas.

Coros Pace 3 Fiche technique

Modèle Coros Pace 3 Taille de l'écran 1,2 pouces Norme wifi Wi-Fi 5 (ac) Définition de l'écran 240 x 240 pixels Dalle MIP Mémoire interne 4 Go Poids 38 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection 5ATM Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’une montre prêtée par la marque pour la durée du test.

Coros Pace 3 Design : légère et élégante

La Coros Pace 3 donne dans l’efficace. Un boitier en polymère renforcé assez passe-partout, noir, blanc ou rouge. Deux boutons, qu’on place à gauche ou à droite, permettent de naviguer. L’un des deux sert aussi de couronne rotative. Cette dernière est agréable pour la navigation, mais peut-être un poil épaisse, ce qui amène à la sentir au quotidien lorsqu’on écrit au clavier par exemple. On finit par s’habituer tout de même.

La face avant affiche un écran rond protégé par du verre minéral (contrairement au verre saphir des modèles plus chers). La structure est très bien réalisée et met bien en valeur l’écran. Les bordures s’arrêtent au même niveau que le verre de l’écran. En outre, un fin liseré blanc accompagné d’un logo Coros entoure l’écran. Du bel ouvrage.

Un seul modèle, d’une seule taille, est proposé, dont voici les dimensions : 41,9 x 41,9 x 11,7 mm et 39 g.

Il s’agit donc d’une montre très peu épaisse et qui s’oublie assez facilement. Elle évite habilement le côté « grosse montre » qu’on peut parfois reprocher à certains modèles.

La Coros Pace 3 est résistante à l’eau, mais ne convient pas pour la plongée. Elle possède une certification 5 ATM.

Bracelet

Pour attacher le bracelet, Coros a opté pour des cornes en silicone qui permettent d’attacher n’importe quel bracelet. De base, le bracelet fourni avec la montre est d’ores et déjà attaché.

Dans mon cas, il s’agit d’un bracelet en nylon, mais il existe aussi une version en silicone. Le bracelet en nylon a un avantage net : son attache fonctionne avec un bête système de scratch. Si cela m’a un peu ramené au jardin d’enfants, j’ai aussi trouvé cela extrêmement pratique au quotidien pour attacher et détacher la montre en un clin d’œil.

En revanche, je ne vous conseille pas le modèle blanc : après un petit mois d’utilisation, il montre déjà des signes de jaunissement et de saleté assez peu engageants.

J’ai également été un peu gêné par deux points : avec certaines inclinaisons, les cornes pouvaient finir par se sentir fortement en fin de journée. Par ailleurs, en course, le bracelet une fois serré pouvait manquer un peu d’élasticité à mon goût, m’obligeant à le déplacer de temps à autre pour éviter qu’il finisse par me gêner.

Coros Pace 3 Écran : efficace sans grande finesse

L’écran de la Coros Pace 3 est une dalle LCD transflectif de 1,2 pouce avec une définition de 240 par 240 pixels.

S’il ne propose pas la plus grande finesse d’affichage du marché (contrairement à ce que pourrait faire une dalle Oled par exemple), il assure une belle lisibilité même en plein soleil. Seul moment où les reflets s’imposent un peu : lorsque la montre est posée sur la table et qu’on regarde le cadran avec un fort angle d’inclinaison.

La montre offre un mode Always on qui consiste simplement à éteindre le rétroéclairage. L’activation automatique de ce dernier fonctionne très bien lorsqu’on lève le poignet. Je dois avouer cependant que l’absence de bouton dédié pour le rétroéclairage a pu me manquer.

Ajoutons que lorsqu’on n’a pas utilisé la montre depuis quelque temps, pour accéder à ses fonctionnalités, il faut la déverrouiller en restant appuyé quelques secondes sur la couronne rotative. Pratique pour ne pas lancer par accident un entrainement, mais un peu agaçant au quotidien. On peut bien sûr désactiver la fonctionnalité.

Un mode ne pas déranger efficace permet de ne pas s’éblouir la nuit et de bloquer les notifications.

Une foule de cadrans sont proposés sur la boutique en ligne de Coros, dont des créations assez inspirées, comme un cadran tiré de l’univers du jeu vidéo Persona 5. De quoi faire son marché et trouver le cadran parfait pour vos besoins.

Coros Pace 3 Usage et application : claire et lisible

Comme souvent, Coros vous propose de gérer votre montre sur trois plateformes différentes : votre montre, qui va offrir quelques infos de base, l’application Coros qui permet d’aller un peu plus loin et un portail web sur PC qui permet d’aller vraiment en profondeur.

Interface sur la montre et navigation

La navigation sur la montre est relativement limitée du fait de ses deux seuls boutons. Cela a en outre l’avantage de la clarté :

Le bouton permet de revenir en arrière, mais aussi de faire défiler les complications ;

La couronne sert à ouvrir le menu principal, défiler et à sélectionner. Ce n’est d’ailleurs pas toujours le plus pratique de devoir appuyer sur une couronne, car on a toujours un peu peur de faire défiler.

L’interface sur la montre est à la fois claire et flatteuse avec ses belles couleurs chatoyantes. Le plus clair du menu se concentre sur les différents sports à lancer, c’est donc très direct et efficace. Dans 95 % des cas, on ne s’aventure donc dans le menu que pour lancer une activité.

Pour les quelques réglages auxquels on a accès, on ne peine pas trop à trouver ce qu’on cherche, tout est efficace et la montre ne se perd pas dans des sous-menus de sous-menus.

Ce côté très direct, point fort des montres de sport, va bien sûr de pair avec des fonctionnalités assez limitées. Il est impossible d’installer des applications tierces sur la Coros Pace 3. En ceci, il s’agit d’une montre intégralement tournée vers la pratique sportive et c’est bien tout.

On peut tout de même recevoir ses notifications, en triant les applications et les types de contenus, mais impossible de répondre depuis la montre. J’ai d’ailleurs rencontré un léger bug : lorsque j’activais le mode Ne pas déranger sur mon smartphone (un Samsung), les notifications passaient le filtre et arrivaient sur ma montre.

La Coros Pace 3 possède 4 Go de mémoire dont vous pouvez disposer pour charger de la musique et des fichiers audio. Malheureusement, aucune compatibilité avec une quelconque application de streaming musicale n’existe, ce qui oblige à charger les morceaux à la main à l’aide d’un câble. Pas des plus moderne donc, d’autant que chez Garmin, l’option est proposée avec quelques services comme Deezer ou Spotify. En revanche, il faut reconnaître un bon point à Coros : Garmin fait payer 50 euros supplémentaires pour l’option musique sur ses montres, tandis que Coros l’intègre de série.

Application

Il vous faut impérativement un smartphone pour utiliser la Coros Pace 3, puisque pour fonctionner, elle doit être couplée avec l’application Coros, disponible sur iOS et Android.

Une fois les deux couplées, l’application donne dans l’efficace sur les réglages, on ne se perd pas, une fois encore, dans les sous-menus. On peut changer de cadran, configurer les paramètres de ses activités, personnaliser les cadrans d’entrainement, charger un itinéraire (seul le fil d’Ariane fonctionne et pas l’affichage de cartes) trouver la montre en la faisant sonner, régler le mode ne pas déranger et les notifications ou encore, mettre à jour la montre. On peut bien entendu retrouver son téléphone depuis la montre également.

Il est aussi possible d’accéder à toutes les données de santé et de performances. On y reviendra.

Portail web

Coros propose aussi un portail web qui va permettre d’entrer encore un peu plus dans les détails. Il intègre des tonnes de graphiques, un calendrier dans lequel on peut ajouter des séances conçues en amont par nos propres soins, les diverses activités. C’est très complet et on apprécie le souci de rendre tout cela graphique et agréable à utiliser. On peut par exemple passer la souris dans un coin de l’interface et voir s’animer la carte du parcours à côté en fonction du moment de la séance que l’on consulte. Une belle idée.

Pour utiliser l’interface Garmin Connect régulièrement, je trouve celle de Coros très proche en termes de granularité et de précision.

Coros Pace 3 Fonctionnalités de santé : suffisant pour son prix

La Coros Pace 3 intègre une belle batterie de capteurs :

Un capteur de fréquences cardiaque ;

Un oxymètre de pouls pour la SpO2 ;

Un Altimètre barométrique ;

Un accéléromètre ;

Un gyroscope ;

Une boussole 3D.

Les deux capteurs que d’autres montres plus chères proposent souvent et qu’il manque ici sont un capteur de VFC (variabilité de la fréquence cardiaque) qui aide à la récupération et un électrocardiogramme (ECG).

Ajoutons à cela la présence d’un GPS double bande qui permet en théorie d’éviter une partie des approximations en zone urbaine ou en forêt.

Pour tester la précision de ces capteurs, nous avons utilisé la montre essentiellement en course à pied. Nous l’avons comparée pour la fréquence cardiaque à une ceinture cardiaque Garmin HRM-Pro utilisée par des professionnels. Pour le GPS, nous avons utilisé une montre Garmin Forerunner 255s qui s’était montrée très efficace lors de notre test avec son GPS double band.

Avis général

Avant de rentrer dans l’analyse de la qualité des mesures effectuées par la Coros, arrêtons-nous sur cette question : est-elle une bonne montre de sport ? Et surtout à qui s’adresse-t-elle ? Car si certains utilisateurs apprécieront un modèle donné puisqu’il correspond à leurs besoins, d’autres le trouveront trop cher ou pas assez avancé.

La Coros Pace 3 est, à mon sens, une excellente montre pour quiconque veut se mettre à la course à pied avec un budget non extensible. Certes, 250 euros, cela reste une somme, mais pour une montre avec GPS double fréquence, l’addition n’est pas si salée.

La montre est même meilleure qu’une Garmin 255s sur certains points, comme la détection de l’activité automatique. Si ma Garmin peut penser que je suis stressé alors que je sors d’un tour de vélo, la Coros, elle, enregistrerait proprement une quantité de calories brulées dans la journée plus élevée.

Ceci étant, vous perdez tout de même quelques fonctionnalités par rapport à des modèles plus chers.

Le premier est l’absence de plan d’entrainement individualisé. Si l’on peut rajouter à la main des entrainements préconçus par Coros, impossible de créer un plan comme Garmin Coach le propose, adapté à ses besoins, à une course particulière et à son niveau.

En outre, les suggestions quotidiennes de Garmin m’ont vraiment manquée. Pour celles et ceux qui l’ignorent, les montres Garmin peuvent proposer quotidiennement un entrainement spécifique en fonction de votre état de forme, de vos séances précédentes ou de vos objectifs. Cela aide grandement à démarrer lorsqu’on n’y connaît rien. Ici, point de cela.

J’ai trouvé aussi la montre un peu chiche en entrainements lancés sur le pouce. J’entends par là que lorsqu’on rentre dans le menu activité course à pied, la montre propose soit de partir directement sans objectifs, soit une séance d’intervalle que l’on peut régler comme bon nous semble. J’aurais apprécié d’autres suggestions : course tranquille, seuil, sprint, VO2Max, etc.

Bien sûr, tous ces manques peuvent être comblés avec un plan d’entrainement externe comme ceux de Campus.coach ou Decathlon Pacer par exemple, mais pour ce qui est de l’expérience sortie de boîte de cette montre, j’ai trouvé cela un peu sec.

Pour la VO2 Max, qui mesure la capacité de mon corps à véhiculer de l’oxygène, j’ai constaté une nette différence entre Garmin et Coros. Si ma Garmin m’a amené péniblement à une VO2 Max de 44, Coros m’a toute de suite décerné une valeur de 48, avant de me rétrograder à 47. Pour être honnête, je ne sais pas qui a raison, mais on constate qu’il y a peut-être deux philosophies : Garmin prend son temps avant de délivrer une valeur de VO2 Max élevée, tandis que Coros n’a pas de mal à surévaluer ou à baisser en cas de ralentissement de l’entrainement.

Mesure de la fréquence cardiaque de la Coros Pace 3

Intéressons-nous de plus près à la qualité de la mesure de la fréquence cardiaque. Voici nos mesures :

Comparée à une ceinture cardiaque Garmin HRM-Pro, la Coros se débrouille très très bien. Que ce soit une séance de seuil, d’allure ou bien en course tranquille, je n’ai jamais mesuré plus d’un battement de différence sur la moyenne. On pourrait certes attendre mieux sur la fréquence maximale, mais pour une montre à 250 euros, cela reste excellent.

Une fois les courses mises sur graphiques, on obtient ceci (en bleu la ceinture cardiaque, en rouge la Coros) :

Le résultat est là encore à la hauteur des attentes. Certes, le capteur optique de la Coros affiche une petite latence sur les pics et on constate quelques ratures ici ou là. On note également, une fois encore, qu’il ne parvient pas à monter aussi haut que la ceinture cardiaque le permet.

Mesure du GPS de la Coros Pace 3

J’ai trouvé le GPS de la Coros Pace 3 légèrement moins convaincant que son capteur cardiaque.

Déjà, on peut constater une différence nette sur l’allure en course, du fait d’une différence étrange de la distance parcourue. Un jour par exemple, ma Garmin a mesuré 5,58 km contre 5,43 km sur la Coros résultant en une allure moyenne de 6:27 min/km côté Garmin et 6:17 min/km chez Coros. Même chose un autre jour : : 9,34 km et 6:26 min/km d’allure sur Garmin contre 9,22 km et 6:31 min/km chez Coros.

Soyons clairs : les deux montres font sans aucun doute des erreurs, mais il convient de se demander laquelle est la plus proche de la réalité.

Déjà, lors d’une séance, la Coros semble avoir décalé l’intégralité du parcours, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Elle ne l’a fait qu’une fois, donc rien de très grave et au global, la mesure de distance n’était pas du tout à côté de la plaque.

Sur d’autres trajets, la montre était beaucoup plus dans les clous. Mais il n’empêche que, comparée à la Garmin Forerunner 255, la Coros Pace 3 avait tendance à être celle qui zigzaguait le plus sur des lignes droites, allongeant probablement un peu le parcours. Elle pouvait à d’autres moments couper carrément des pâtés de maisons sur un virage.

Jugez plutôt :

Dans l’ensemble, la Coros Pace 3 a donc un suivi GPS convenable, en particulier pour une montre à 250 euros. Mais si vous cherchez une très grande précision, elle pêche encore un peu.

Coros Pace 3 Autonomie : la tranquillité faite montre

L’autonomie de la Coros Pace 3 est sans aucun doute l’une de ses grandes forces. Le constructeur annonce 15 heures d’utilisation en continu en suivi GPS dual-band.

Pour notre part, nous avons été agréablement surpris. En utilisant la montre deux fois en course à pied avec GPS (1h43), deux fois en vélo avec GPS (1h16), le reste du temps en ayant le suivi du sommeil activé et la mesure de la fréquence cardiaque en continu, la montre a mis 15 jours à atteindre les 10 %. C’est tout simplement excellent. Elle ne perd que quelques points d’autonomie (autour des 3 à 4 %) pour chaque activité d’environ 45 minutes et se maintient très efficacement le reste du temps.

Coros Pace 3 Appel et communication

La Coros Pace 3 utilise le Wi-Fi ou la connexion Bluetooth avec le smartphone pour se mettre à jour. En outre, elle est capable d’envoyer des alertes en cas d’appel, mais il n’est pas possible d’y répondre vocalement. Les notifications de message parviennent bien à la montre, mais là encore impossible d’y répondre depuis votre poignet.

Coros Pace 3 Prix et date de sortie

La Coros Pace 3 coûte 249 euros. Elle est disponible en blanc, noir et rouge, avec deux types de bracelets : silicone ou nylon.



