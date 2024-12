Avis aux sportifs, Decathlon casse le prix de sa montre connectée abordable conçue avec Coros

L’enseigne Decathlon s’est alliée une seconde fois avec la marque Coros pour concevoir sa montre connectée sportive abordable, la GPS900. Idéale pour les adeptes du sport, on la trouve en ce moment en promotion à 209 euros, au lieu de 249 euros de base.

Decathlon GPS900 by Coros // Source : site officiel

Après une première montre connectée sportive, Decathlon retente l’expérience et sort la GPS900 by Coros, conçu comme le premier modèle avec la marque chinoise Coros, spécialisée dans les smartwatches. Il s’agit donc d’une mise à jour de la Kiprun GPS 500 by Coros, qui vient gommer les défauts de cette dernière et ajoute au passage des fonctionnalités utiles pour des pratiques sportives plus intenses, avec un prix très compétitif. Bonne nouvelle, aujourd’hui, elle est encore plus abordable avec cette remise de 40 euros.

La Decathlon GPS900 by Coros, c’est quoi ?

Une montre sportive bien finie avec une lunette en acier inoxydable

Des fonctionnalités sportives poussées

Une autonomie améliorée

Disponible à 249 euros, la montre connectée Decathlon GPS900 by Coros s’affiche à un prix plus doux : 209 euros sur le site français.

Une montre simple, mais soignée

Généralement, les montres connectées dédiées pour le sport sont assez massives, et ne font pas du tout dans la discrétion. Ici, Decathlon propose un design assez sobre sur sa GPS900, avec un boîtier en acier de 46 mm de diamètre et un bracelet en polycarbonate.

On apprécie ses finitions plus soignées par rapport au modèle précédent, avec sa lunette en acier inoxydable qui vient protéger les contours du verre minéral Gorilla Glass. Légère, cela n’enlève rien à sa robustesse qui est d’ailleurs étanche 5 ATM. Son écran tactile de 1,2 pouce est en couleur, avec une définition de 240 pixels par 240. Les quatre boutons disponibles sur la GPS 500 disparaissent pour adopter la molette signée Coros, faisant également office d’unique bouton retour.

Améliore ses fonctionnalités sportives

La montre Decathlon propose les fonctionnalités de base d’une montre connectée : le suivi de l’entrainement sportif, que ce soit pour la course à pied, la randonnée, la natation, le ski ou encore la musculation. Elle peut notamment suivre la distance parcourue, l’allure, la longueur de foulée ou encore votre fréquence cardiaque, même sous l’eau. Côté santé, on retrouve le suivi du sommeil, mais aussi des données sur la forme physique de l’utilisateur comme le nombre de pas ou les calories brûlées.

Cette seconde itération s’améliore surtout pour les plus sportifs et sportives d’entre vous. Elle ajoute de nouvelles options utiles pour les adeptes de trail. La toquante a désormais droit à un altimètre barométrique, permettant d’avoir un suivi de l’altitude, du dénivelé cumulé et de la vitesse d’ascension. Le suivi est aussi amélioré : elle peut afficher un tracé intégré au préalable, qu’il soit créé par vos soins ou téléchargé via l’application. Et pour tenir la cadence, la firme française rend plus endurante sa smartwatch qui passe de 25 à 35 heures estimées en mode GPS et toujours jusqu’à 30 jours en utilisant l’appareil sans ses fonctionnalités sportives.

