Decathlon améliore sa montre connectée sans exploser le prix

L'équipementier français Decathlon sort une nouvelle montre connectée dédiée aux activités sportives, à nouveau en partenariat avec la marque américaine Coros. Cet « GPS900 by Coros » conserve les fonctionnalités de son aînée tout en gommant ses défauts. Le prix de la montre augmente, mais reste compétitif.

Deuxième essai pour le partenariat entre Decathlon et Coros. L’entreprise française vient de sortir un nouveau modèle de montre connectée sportive : la GPS900 by Coros. Une mise à jour de la Kiprun GPS 500 by Coros, son premier produit sorti en mai 2022 en partenariat avec la marque américaine spécialisée dans les smartwatches.

Une nouvelle montre qui semble suivre la recette du précédent modèle tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités utiles pour des pratiques sportives plus intenses.

Des fonctionnalités de base complètes

Sur sa fiche technique, la GPS900 by Coros reste donc assez similaire à sa grande sœur. La montre connectée s’équipe d’un boîtier en acier de 46 mm de diamètre avec un bracelet en polycarbonate, un plastique très résistant. Son écran tactile de 1,2 pouce est en couleur, avec une définition de 240 pixels par 240, protégé par un verre minéral Gorilla Glass. Le tout pour un poids de 58 grammes. En revanche, les quatre boutons de la GPS 500 disparaissent pour adopter la molette signature de Coros, faisant également office d’unique bouton retour.

La GPS900 offre les fonctionnalités habituelles d’une montre connectée : le suivi de l’entrainement sportif, que ce soit pour la course à pied, la randonnée, la natation, le ski ou encore la musculation. Elle peut notamment suivre la distance parcourue, l’allure la longueur de foulée ou encore votre fréquence cardiaque, même sous l’eau. La montre est d’ailleurs étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un suivi du sommeil et de la forme physique d’utilisateur est par ailleurs proposé via certaines données d’usage quotidien comme le nombre de pas ou les calories brûlées. Enfin, cette smartwatch peut aussi lire vos notifications, des SMS ou recevoir des appels.

Une meilleure autonomie et un suivi d’itinéraire

Toutefois, la GPS900 de Decathlon et Coros rajoute quelques fonctionnalités qui manquaient au modèle précédent. L’équipementier français met particulièrement en avant de nouvelles options utiles pour les adeptes de trail. La toquante intègre désormais un altimètre barométrique, permettant d’avoir un suivi de l’altitude, du dénivelé cumulé et de la vitesse d’ascension.

Surtout, la GPS900 permet d’avoir un suivi d’itinéraire. Elle peut à présent afficher un tracé intégré au préalable, qu’il soit créé par vos soins ou téléchargé via l’application. À cela se rajoute une fonction dédiée à revenir facilement à son point de départ.

Enfin, la deuxième version du partenariat franco-américain améliore l’autonomie de la première, passant de 25 à 35 heures estimées en mode GPS, selon le constructeur, et toujours jusqu’à 30 jours en utilisant le produit sans ses fonctionnalités sportives. Decathlon promet une charge complète en deux heures.

Prix et disponibilité

Du fait de ces améliorations, cette GPS900 by Coros est vendue plus cher que le modèle précédent, mais reste à un prix compétitif : la montre connectée est disponible dès maintenant pour 250 euros dans les magasins Decathlon. Et si les ajouts de ce nouveau produit ne suffisent pas à justifier cette augmentation, la GPS 500 est toujours en vente pour 140 euros.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.