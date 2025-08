Le Samsung Galaxy S26 va-t-il enfin rivaliser avec ApplePay sur le paiement mobile ?

Le prochain mobile haut de gamme de Samsung aurait une amélioration au niveau du NFC lui permettant enfin de rivaliser avec Apple.

Au fil des années, les solutions de paiements sans contact se sont largement démocratisées. Que ce soit chez Google, Samsung ou Apple, les utilisateurs peuvent dématérialiser leurs cartes bancaires au sein de leurs smartphones pour gagner du temps au quotidien. Toutefois, cette solution reposant sur la technologie NFC peut comporter des difficultés.

Entre le positionnement des antennes NFC dans nos smartphones ou les zones sur lesquelles il faut passer nos appareils, il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à valider le paiement. Une situation que semble vouloir corriger Samsung avec le prochain Galaxy S26, indique ETnews.

Une mise à niveau technologique

Actuellement, le NFC des Galaxy se situe près de l’appareil photo ou en bas du smartphone. Un emplacement peu pratique malgré les avancées à venir de la technologie NFC permettant de payer de plus loin. Pour son prochain mobile haut de gamme, le constructeur coréen pourrait corriger le tir et ajouter une antenne NFC sur la partie supérieure de son smartphone. Ce nouveau positionnement, simplifierait le paiement et créerait un geste plus naturel pour l’utilisateur.

Une avancée retardée

Selon ETnews, ce changement prévu de longue date a dû faire face aux contraintes imposées par Apple. L’américain détenant « de nombreux brevets connexes, il a donc fallu beaucoup de temps à Samsung Electronics pour les contourner techniquement ».

Avec ce nouveau positionnement, il pourrait se mettre au niveau de l’expérience offerte par Apple avec Apple Pay.