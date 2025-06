Payer avec son téléphone va bientôt devenir plus pratique

Une mise à jour du protocole NFC promet aux utilisateurs d’améliorer et simplifier les paiements sans contact, que ce soit depuis un smartphone ou une montre connectée.

Au fil des années, les solutions de paiements sans contact se sont largement démocratisées, passant des cartes bancaires classiques aux paiements mobiles avec des services comme Google Pay ou Apple Pay. Toutes ces solutions reposent sur la technologie NFC, un standard technologique qui s’apprête à évoluer avec l’arrivée du NFC 15 qui promet de nouvelles avancées.

Une portée allongée

Actuellement, pour qu’un appareil reconnaisse une puce NFC, il doit être placé à moins de 0,5 cm. Avec le NFC 15, cette portée passera à 2 cm, précise le NFC Forum. Une distance étendue, mais qui reste suffisamment courte pour garantir la sécurité des données des utilisateurs. Au-delà des smartphones, cette amélioration facilitera également les paiements via montres connectées ou encore les interactions avec d’autres appareils utilisant des puces NFC de plus en plus petites.

Le NFC Forum précise également que cette nouvelle version du protocole permettra de stocker et transférer des données via des tags NFC. Reste à voir les applications pratiques qu’en feront les industriels.

Les détails de cette nouvelle technologie sont accessibles dès aujourd’hui aux professionnels du secteur associés au NFC Forum comme Apple et Google. Les utilisateurs, quant à eux, devront patienter jusqu’à l’automne 2025 pour obtenir leurs certifications.