Votre téléphone Android va bientôt redémarrer tout seul pour plus de sécurité

D’après des petites indiscrétions présentes dans le code d’Android, il semblerait que Google s’apprête à voler à la concurrence une fonctionnalité de sécurité bien utile.

C’est quand la dernière fois que vous avez redémarré votre smartphone ? Il y a des chances pour que cela se compte en jours voir en semaine. Hé bien, il se pourrait que ce marathon soit bientôt interrompu par une nouvelle fonctionnalité de sécurité que Google s’apprête à présenter.

Comme Android Authority l’a remarqué, Android 16 pourrait bien introduire une fonctionnalité de redémarrage automatique. Une manière de mieux sécuriser votre mobile. On vous explique.

Pourquoi il est bon de redémarrer votre smartphone ?

Lorsqu’un téléphone est redémarré, premièrement, il ne peut plus être déverrouillé grâce à votre empreinte et demande automatiquement un code. Ce qui peut être plus difficile à obtenir puisque seul le propriétaire du téléphone connaît le code. Deuxièmement, un téléphone redémarré et jamais déverrouillé est plus sécurisé, car aucune clé de déchiffrement n’a été chargée dans la mémoire Résultat, même en contournant l’écran de connexion, aucune application ne peut fonctionner. C’est ce qu’on appelle l’état « au repos » (ou « at rest » en anglais) d’un appareil.

C’est précisément cette surcouche de sécurité que Google va, à priori, implémenter dans Android 16 si un téléphone n’a pas été déverrouillé durant plus de 72 h. L’outil devrait s’intégrer dans les fonctionnalités de protection avancée d’Android 16 et permettre à celles et ceux qui se font confisquer ou voler leur téléphone d’avoir un peu plus de tranquillité d’esprit quant au sort de leurs données personnelles.

Crédit : Google

Depuis quelques mois maintenant, les iPhone sont dotés de cette nouvelle fonctionnalité de sécurité qui les fait redémarrer tous les quatre jours s’ils n’ont pas été déverrouillés dans cet intervalle. Mais Apple n’était pas exactement le premier acteur mobile à inaugurer cette fonctionnalité. Les développeurs de la ROM alternative GrapheneOS (populaire parmi les mobinautes soucieux de leur vie privée) ont intégré cette fonctionnalité depuis longtemps dans leur système d’exploitation.

Utile en cas extrêmes

Il semblerait donc que Google copie la concurrence pour renforcer la sécurité sur Android 16. Dans l’immense majorité des cas, cette fonctionnalité passera probablement inaperçue, puisque peu de gens passent trois jours sans déverrouiller leur smartphone.

Pour aller plus loin

Comment sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC ? Le guide ultime !

Cependant, pour les quelques moments où votre téléphone vous sera subtilisé ou que quelqu’un s’intéressera d’un peu trop près à vos données personnelles, la fonctionnalité est la bienvenue.