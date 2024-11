iOS 18.1 : cette fonctionnalité cachée redémarre automatiquement l’iPhone pour plus de sécurité

Apple a discrètement mis en place sur ses iPhone une fonctionnalité de redémarrage automatique après une période d’inactivité. Une mesure de sécurité bienvenue pour les utilisateurs qui risque de compliquer le travail des autorités.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si certaines mises à jour font la une des médias à coup d’événements et de conférences, d’autres se font en catimini. C’est le cas de cette nouvelle fonctionnalité repérée par 404 Media et relayée par 9to5Mac qui révèle que les iPhone sous iOS 18.1 redémarrent automatiquement après une certaine période d’inactivité pour renforcer la protection de l’appareil.

Une sécurité renforcée

Les premières informations, relayées dans le rapport de 404 Media, indiquaient que les iPhone redémarraient tous les quatre jours s’ils n’étaient pas utilisés. Une information confirmée par la chercheuse en sécurité Jiska Classen sur Mastodon qui présente la fonction dans iOS 18.1.

Pour aller plus loin

iOS 18.1 est disponible en France, c’est quoi les nouveautés sans Apple Intelligence ?

Avec ce redémarrage, l’appareil d’Apple se met dans un mode « Before First Unlock » (BFU) ou « Avant le premier déverrouillage » qui nécessite alors un déverrouillage en utilisant le code de l’utilisateur.

Un casse-tête pour les autorités

Si cette mesure est plus que bienvenue pour les utilisateurs, elle pourrait compliquer le travail de recherche des autorités dans le cadre d’enquête.

Pour aller plus loin

N’en déplaise à Gérald Darmanin, les messageries chiffrées ont de beaux jours devant elles

En effet, lorsque l’appareil bascule dans un état de BFU, les données stockées sur l’appareil sont chiffrées donc avec une protection bien plus importante qu’après un premier déverrouillage ou AFU « After First Unlock ».