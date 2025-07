Cette astuce apporte le controversé effet Liquid Glass sur les smartphones Samsung

À l’instar d’une certaine marque à la pomme, Samsung propose par le biais de son application Good Lock une option de personnalisation qui intègre un effet de transparence à l’interface de One UI.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

L’application Good Lock de Samsung est populaire pour ses options de personnalisation en tout genre sur les smartphones Galaxy. Son module Theme Park (qui permet de modifier les couleurs du système, d’ajuster la forme et l’emplacement des icônes, etc.) reçoit une mise à jour qui permet l’ajout d’un effet « Glass » à l’interface de One UI, qui imite les propriétés du verre.

De quoi rappeler le design Liquid Glass d’Apple.

Samsung « Liquid Glass »

Repéré par Android Authority, Samsung a mis en ligne la version 1.1.01.23 de Theme Park (un module rattaché à l’application Good Lock). Parmi les nouveautés s’ajoute un nouveau menu « Effets » qui offrent cinq nouveaux modes d’effets aux icônes d’applications du smartphone : Basique, Grain, Bi-ton, Verre, et Dégradé.

Le rendu semble proche de ce que propose Apple avec son Liquid Glass. À l’inverse de la marque à la pomme, nous sommes ici plus libre de personnaliser plus finement les paramètres, avec une palette plus large, comme la gestion de l’intensité du flou ou de la transparence.

Parallèlement, Apple a récemment réduit l’intensité du traitement Liquid Glass lors de sa dernière bêta d’iOS 26 dédiée au développeurs. Il faut dire que de nombreuses critiques avait fleuri sur l’aspect illisible de l’interface.

Samsung Theme Park – menu « Effets » // Source : Android Authority

Notons enfin que cette proposition mérite encore quelques ajustements. Sur cette capture d’écran, on remarque que l’icône du Play Store est resté à l’apparence d’origine. Ce bug mineur pourrait être corrigé à l’avenir, au fil des mises à jour.