iOS 26 bêta 3 : Apple fait marche arrière sur l’effet Liquid Glass

Trop de transparence nuit parfois : Apple l’apprend à ses dépens avec iOS 26. La troisième bêta développeur abandonne les excès de Liquid Glass au profit d’une interface plus lisible, suite aux plaintes d’utilisateurs.

Apple corrige le tir. La troisième bêta développeur d’iOS 26, déployée lundi 7 juin, atténue significativement l’effet « Liquid Glass » après les plaintes d’utilisateurs sur la lisibilité. Apple cherche encore le bon équilibre pour son nouveau langage de design.

Quand la transparence devient problématique

Le concept Liquid Glass, dévoilé lors de la WWDC 2025, promettait de révolutionner l’interface iOS en s’inspirant des propriétés optiques du verre réel. Réfraction lumineuse, translucidité, effets visuels sophistiqués : Apple misait gros sur cette esthétique futuriste.

Mais la théorie s’est heurtée à la réalité d’usage. Les premières bêtas d’iOS 26 ont rapidement révélé les limites de cette approche ultra-transparente. Le Centre de contrôle devenait si translucide que les icônes de l’écran d’accueil transparaissaient, créant un chaos visuel impossible à déchiffrer.

Apple Music n’était pas épargné non plus. Sa barre de navigation laissait filtrer l’arrière-plan, ce qui n’était pas top pour la lisibilité des commandes.

Retour vers plus de lisibilité

La bêta 3 permet donc à Apple de revoir son approche. Fini le tout-transparent : la firme opte pour des ajustements ciblés qui privilégient l’utilisabilité.

Dans Apple Music, la barre de navigation abandonne sa transparence au profit d’un blanc uni. Plus classique, certes, mais infiniment plus fonctionnel. Les notifications suivent la même logique : l’arrière-plan derrière le texte s’assombrit pour augmenter le contraste et faciliter la lecture.

Ces changements répondent directement aux retours négatifs des développeurs et testeurs.

La quête du juste milieu

Ironie de la situation : certains utilisateurs trouvent maintenant qu’Apple en fait trop dans le sens inverse. Le retour vers une esthétique « verre dépoli » plus traditionnelle déçoit ceux qui appréciaient Liquid Glass.

L’enjeu dépasse la simple préférence visuelle. Une interface illisible peut exclure certains utilisateurs, notamment ceux souffrant de troubles visuels. Apple, champion de l’accessibilité technologique, ne peut se permettre de reculer sur ce terrain.

Un processus bêta qui fonctionne

Ces ajustements rappellent l’importance fondamentale du programme bêta développeur. Contrairement aux versions finales, ces versions permettent d’identifier et corriger les problèmes avant le déploiement grand public prévu cet automne.

Apple dispose encore de plusieurs semaines pour peaufiner Liquid Glass. L’objectif : trouver le point d’équilibre parfait. Chaque application, chaque écran nécessite probablement un dosage spécifique de transparence.

iOS 26 bêta 3 introduit aussi des nouveautés. Apple enrichit notamment sa collection de fonds d’écran avec quatre nouvelles variantes de l’arrière-plan par défaut.

Exit la seule version bleue des précédentes bêtas : les utilisateurs peuvent désormais choisir entre « Ombre », « Ciel », « Halo » et surtout « Dusk ».

Enfin, les développeurs ne profiteront plus longtemps seuls d’iOS 26. Apple devrait lancer la première bêta publique dans quelques jours.