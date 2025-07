Les meilleurs robots aspirateurs 3i à prix cassés : notre sélection pour le Prime Day Amazon

Connaissez-vous 3i ? La marque montante d’aspirateurs-robots profite du Prime Day Amazon pour afficher ses trois modèles phares à prix réduits.

Aspirateur lavant S10 Ultra // Source : 3i

L’été s’installe, et c’est le moment idéal pour penser à vous, et laisser les corvées ménagères de côté. Et si vous laissiez un aspirateur-robot faire le ménage à votre place ?

Bonne nouvelle : trois modèles de chez 3i sont en promotion sur Amazon pour le Prime Day, du 8 au 11 juillet. L’occasion parfaite pour alléger vos journées sans alourdir votre budget, grâce à des réductions allant jusqu’à 430 euros selon les modèles.

Encore inconnue il y a quelques mois, la marque 3i a fait une entrée fracassante sur le marché concurrentiel des aspirateurs-robots lavants. Filiale de PICEA, leader mondial dans la fabrication de robots nettoyeurs, elle présente aujourd’hui des produits haut de gamme s’appuyant sur un fort développement technologique.

3i P10 Ultra : la puissance à petit prix

Le 3i P10 Ultra est conçu pour faire oublier les corvées répétitives. D’un côté, son aspiration puissante de 18 000 Pa capture efficacement poussière et débris, même sur les tapis. De l’autre, la serpillière UltraReach assure un nettoyage en profondeur grâce à une forte pression au sol, tout en restant précis le long des plinthes, là où la saleté a tendance à s’accumuler.

Sa station de recharge facilite la vie : elle nettoie automatiquement la serpillère à haute température, la sèche rapidement, dose le détergent nécessaire, remplit l’eau et vide les déchets dans un sac spacieux de 3 L. Le 3i P10 Ultra peut ainsi fonctionner en autonomie totale pendant plus de deux mois.

Sa navigation intelligente lui permet d’optimiser ses déplacements, afin de couvrir une grande surface en le moins de temps possible. La technologie DirtScan permet enfin au P10 Ultra d’adapter sa puissance selon la saleté et les types de sols, notamment les tapis.

Aspirateur lavant P10 Ultra // Source : 3i

En résumé, le P10 Ultra répondra parfaitement aux attentes de celles et ceux qui cherchent un robot aspirateur-laveur qui libère vraiment du ménage tout en restant abordable. Un excellent rapport qualité-prix à 569,99 euros au lieu de 999,99 euros avec le code P10FRSAVE5, du 8 au 11 juillet.

3i G10+ : l’efficacité sans station d’accueil

Le 3i G10+ est conçu pour ceux qui recherchent une solution de nettoyage autonome, efficace et discrète. Son design compact sans station encombrante le rend idéal pour les espaces restreints, tout en offrant une performance de nettoyage comparable aux modèles plus imposants.

Sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa le place dans les aspirateurs les plus puissants du marché. Il élimine poussière, poils d’animaux et autres salissures tenaces sur tous types de sols. La brosse extensible UltraReach peut atteindre les bords et les plinthes, assurant un nettoyage en profondeur même dans les zones difficiles d’accès. Ici encore, le DirtScan permet au 3i G10+ d’ajuster la puissance d’aspiration et le débit d’eau en temps réel selon les surfaces.

Aspirateur robot G10+ // Source : 3i

Pour garantir une plus grande autonomie, le 3i G10+ est aussi équipé d’un système de compression des débits. Son bac à poussières intégré lui offre alors une autonomie de 60 jours, sans nécessiter de sacs. Une lumière UV intégrée garantit enfin que le bac reste propre.

En résumé, le 3i G10+ offre une expérience de nettoyage complète et compacte pour un budget mini. Il est proposé sur Amazon à 314,99 euros au lieu de 449,99 euros avec le code G10FRSAVE10, du 8 au 11 juillet.

3i S10 Ultra : l’innovation à prix réduit

Le S10 Ultra, enfin, est le produit phare de la gamme d’aspirateurs-robots laveurs 3i. Son atout ? Une technologie unique avec son système WaterRecycle. L’eau de lavage est recyclée via distillation pour fournir au robot une plus grande autonomie, avec une eau toujours propre. Il condense aussi l’humidité de l’air, offrant une autonomie quasi illimitée sans raccordement à une source d’eau.

Avec une puissance d’aspiration de 13 000 Pa, il garantit un nettoyage efficace sur tous types de sols, y compris les tapis. Son système de navigation ApexVision mise sur la précision : il se faufile partout et évite les obstacles, même lorsque le rangement laisse à désirer. Le rouleau serpillière profite d’une vitesse de rotation élevée, 330 tours/min, et peut collecter la saleté au plus près des murs tout en se nettoyant automatiquement. Le DirtScan, propre à 3i, est lui encore de la partie.

Aspirateur lavant S10 Ultra // Source : 3i

Pour assurer une autonomie longue durée de 60 jours, la station prend en charge le vidage, le lavage, le séchage, le remplissage d’eau et la vidange des eaux usées.

Le 3i S10 Ultra est la solution ultime pour un nettoyage 100 % mains libres. Avec les réductions du Prime Day Amazon, son prix baisse à 1 139,99 euros (au lieu de 1 499,99 euros) avec le code S10FRSAVE5.